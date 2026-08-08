Silne burze wrócą do Polski. IMGW wskazuje zagrożone regiony. Część Mazowsza na trasie frontu
Spokojna pogoda nie potrwa długo. W poniedziałek 10 sierpnia przez Polskę ma przejść front atmosferyczny, który przyniesie burze, intensywne opady deszczu, a lokalnie również grad. Według prognoz IMGW strefa burz może objąć znaczną część kraju. Wśród wskazywanych obszarów znajduje się także część Mazowsza. Sytuacja pozostaje dynamiczna, dlatego mieszkańcy Warszawy i regionu powinni śledzić najnowsze komunikaty meteorologiczne.
Sobota 8 sierpnia przyniosła chwilowe uspokojenie pogody. Po wcześniejszych upałach i gwałtownych zjawiskach zrobiło się spokojniej, ale według prognoz ta przerwa będzie krótka. Początek nowego tygodnia może przynieść kolejną zmianę.
Front wkroczy do Polski od zachodu
Według prognozy IMGW w poniedziałek 10 sierpnia od zachodniej strony kraju wkroczy front atmosferyczny.
Wraz z nim pojawią się opady deszczu oraz burze. Zjawiska mogą objąć dużą część Polski, ale nie wszędzie ich intensywność będzie taka sama.
Najbardziej niepokojąco wygląda pas biegnący przez kraj z północy w kierunku południowo-zachodnim. To właśnie tam prognozowane burze mogą być szczególnie silne.
IMGW wskazuje pas możliwych silnych burz
Według prognozy opisanej przez Polskie Radio 24 obszar silniejszych zjawisk rozpoczyna się na wschodzie Pomorza i w zachodniej części Warmii.
Następnie przechodzi przez Kujawy, fragment Mazowsza i Ziemi Łódzkiej.
Dalej strefa obejmuje wschodnie powiaty Wielkopolski i dociera w okolice północnych części Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny.
Lokalnie burzom mogą towarzyszyć ulewy oraz grad.
Mazowsze również w prognozach
Z punktu widzenia mieszkańców Warszawy szczególnie istotna jest sytuacja na Mazowszu.
Jedna z prognoz IMGW wskazuje na możliwość wystąpienia silniejszych zjawisk na niewielkim fragmencie województwa. Druga mapa, dotycząca prognozowanych zagrożeń burzowych, pokazuje jednak większy obszar po wschodniej stronie kraju.
Według tych wskazań zagrożenie może objąć między innymi powiat lipski na Mazowszu, a następnie również Podlasie, Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską.
W przekazanych prognozach nie ma podstaw, aby obecnie stwierdzić, że najsilniejsza strefa burz przejdzie bezpośrednio przez Warszawę. Sytuacja może jednak jeszcze ulec zmianie.
Najważniejsze godziny w poniedziałek
Prognoza burz IMGW została przygotowana dla okresu od godz. 8:00 do 20:00 w poniedziałek 10 sierpnia.
To 12 godzin, podczas których sytuacja atmosferyczna może zmieniać się wraz z przemieszczaniem frontu.
Nie oznacza to oczywiście, że w jednym miejscu burza będzie trwała przez cały ten okres. Jest to przedział czasowy obowiązywania przedstawionej prognozy.
Ulewy mogą być równie groźne jak sam wiatr
Podczas silnej burzy zagrożeniem nie są wyłącznie wyładowania atmosferyczne.
Intensywny deszcz może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do lokalnych podtopień, szczególnie w miastach, gdzie duża część powierzchni pokryta jest asfaltem i betonem.
W Warszawie podczas gwałtownej ulewy szczególnym problemem mogą być lokalne zastoiska wody na ulicach, wiadukty oraz miejsca, w których kanalizacja deszczowa nie jest w stanie natychmiast odebrać całej wody.
Jeżeli burzom będzie towarzyszył grad, zagrożone mogą być również samochody pozostawione na otwartych parkingach.
IMGW może wydać ostrzeżenia
Prognoza zagrożeń nie jest tym samym co obowiązujące ostrzeżenie meteorologiczne.
Według informacji Polskiego Radia 24 pod koniec weekendu IMGW może wydać alerty dotyczące poniedziałkowych burz.
Ich ostateczny zasięg będzie zależał od najnowszych danych meteorologicznych oraz przewidywanej trasy frontu.
To ważne, ponieważ prognozy dotyczące burz mogą zmieniać się nawet w stosunkowo krótkim czasie. Przesunięcie frontu o kilkadziesiąt kilometrów może zdecydować o tym, które miasta znajdą się w strefie najbardziej intensywnych zjawisk.
Warszawiacy powinni obserwować sytuację
Na obecnym etapie nie ma podstaw do alarmowania mieszkańców stolicy, że Warszawa znajdzie się w centrum najsilniejszych burz.
Mazowsze pojawia się jednak w prognozowanym obszarze zagrożeń, dlatego sytuację warto obserwować szczególnie w niedzielę wieczorem oraz w poniedziałek rano.
To właśnie kolejne aktualizacje prognoz pokażą dokładniej, którędy przejdzie najbardziej aktywna część frontu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w poniedziałek 10 sierpnia planujesz podróż samochodem, wyjazd poza Warszawę, pracę na zewnątrz albo dłuższy pobyt w plenerze, sprawdź rano aktualne ostrzeżenia IMGW.
Podczas burzy nie należy chronić się pod pojedynczymi drzewami. Samochodu, jeśli jest taka możliwość, lepiej nie pozostawiać pod dużymi konarami. W przypadku intensywnej ulewy nie należy również wjeżdżać w głębokie rozlewiska, jeśli nie znamy ich rzeczywistej głębokości.
Mieszkańcy Warszawy posiadający rzeczy na balkonach powinni zwrócić uwagę na aktualizacje prognoz. Jeżeli dla stolicy zostaną wydane ostrzeżenia przed silnym wiatrem lub burzami, warto wcześniej zabezpieczyć donice, meble balkonowe i inne przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr.
Najważniejsza będzie jednak najnowsza prognoza. Obecne mapy wskazują możliwość silnych burz w poniedziałek, ale dokładna trasa i intensywność zjawisk mogą jeszcze zostać skorygowane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.