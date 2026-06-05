Skandal finansowy w wojsku. Oficer miał uczynić z tego stałe źródło dochodu
Nagła decyzja dowództwa. Trwa postępowanie wyjaśniające
Informację o zawieszeniu wyższego oficera przekazał Polskiej Agencji Prasowej pełniący obowiązki rzecznika prasowego WOT, mjr Rafał Rylich. Decyzja w tej sprawie zapadła w trybie pilnym pod koniec maja. W formacji równolegle uruchomiono procedury wewnętrzne, które mają pomóc w pełnym wyjaśnieniu sprawy.
Służby prasowe terytorialsów zapewniają o pełnej transparentności i gotowości do ścisłej współpracy z cywilnymi organami ścigania.
„Decyzją Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dnia 26 maja 2026 r. oficer został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania” – poinformował oficjalnie mjr Rafał Rylich, dodając, że WOT pozostaje do pełnej dyspozycji organów prowadzących śledztwo.
W związku z przymusowym odsunięciem płk. Witolda B., dowodzenie nad 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej zostało powierzone ppłk. Arturowi Wasilewskiemu, który tymczasowo przejął wszystkie dotychczasowe obowiązki swojego przełożonego.
Pieniądze na nieistniejącą rozłąkę. Kogo miał oszukać oficer?
Sprawą rzekomych nadużyć finansowych pułkownika zajmuje się wyspecjalizowany wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Rzecznik tej jednostki, prok. Piotr Antoni Skiba, ujawnił mechanizm, jakim według śledczych posługiwał się podejrzany oficer w celu wyłudzania nienależnych mu świadczeń pieniężnych.
Z ustaleń prokuratury wynika, że nielegalny proceder trwał przez bardzo długi czas, a lista poszkodowanych instytucji wojskowych jest długa:
- 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu oraz 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu – instytucje te miały wypłacać oficerowi nienależne środki z tytułu fikcyjnych podróży służbowych oraz nieistniejącego dodatku za rozłąkę z rodziną.
- Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie – w tym przypadku śledczy zarzucają pułkownikowi bezprawne wyłudzanie świadczeń związanych z darmowym zakwaterowaniem.
Poważny paragraf. Stałe źródło utrzymania z oszustwa
Skala oraz powtarzalność przestępczego procederu sprawiły, że prokurator wojskowy zdecydował się na zastosowanie wyjątkowo surowej kwalifikacji prawnej czynu. Oprócz standardowych zarzutów dotyczących klasycznego oszustwa, płk Witold B. usłyszał zarzut uczynienia sobie z popełnianych przestępstw stałego dochodu.
Tabela: Podsumowanie śledztwa przeciwko płk. Witoldowi B. (stan na czerwiec 2026 r.)
|Obszar śledztwa
|Kluczowe ustalenia i podjęte działania
|Status podejrzanego oficera
|Płk Witold B. – zawieszony w czynnościach służbowych od 26 maja 2026 roku.
|Główne zarzuty
|Wyłudzanie świadczeń za nieistniejącą rozłąkę, fikcyjne przejazdy oraz bezpłatne zakwaterowanie.
|Pokrzywdzone podmioty
|26 WOG w Zegrzu, 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz oddziały AMW w Warszawie i Lublinie.
|Nowe dowództwo brygady
|Obowiązki dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady WOT przejął ppłk Artur Wasilewski.
|Kolejne kroki prawne
|Zaplanowane na drugą połowę czerwca 2026 roku kluczowe czynności procesowe z podejrzanym.
Prokurator Piotr Antoni Skiba wyraźnie zaznaczył w rozmowie z PAP, że na obecnym, początkowym etapie postępowania prokuratura nie zamierza ujawniać szerszych szczegółów dotyczących zgromadzonego materiału dowodowego. Prawdziwy przełom w śledztwie oraz uszczegółowienie wyjaśnień mają przynieść oficjalne, bezpośrednie czynności procesowe z udziałem podejrzanego pułkownika, które zostały zaplanowane na drugą połowę czerwca bieżącego roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.