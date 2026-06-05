Skandal finansowy w wojsku. Oficer miał uczynić z tego stałe źródło dochodu

Nagła decyzja dowództwa. Trwa postępowanie wyjaśniające

Informację o zawieszeniu wyższego oficera przekazał Polskiej Agencji Prasowej pełniący obowiązki rzecznika prasowego WOT, mjr Rafał Rylich. Decyzja w tej sprawie zapadła w trybie pilnym pod koniec maja. W formacji równolegle uruchomiono procedury wewnętrzne, które mają pomóc w pełnym wyjaśnieniu sprawy.

Służby prasowe terytorialsów zapewniają o pełnej transparentności i gotowości do ścisłej współpracy z cywilnymi organami ścigania.

„Decyzją Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dnia 26 maja 2026 r. oficer został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania” – poinformował oficjalnie mjr Rafał Rylich, dodając, że WOT pozostaje do pełnej dyspozycji organów prowadzących śledztwo.

W związku z przymusowym odsunięciem płk. Witolda B., dowodzenie nad 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej zostało powierzone ppłk. Arturowi Wasilewskiemu, który tymczasowo przejął wszystkie dotychczasowe obowiązki swojego przełożonego.