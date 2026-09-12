Skarbówka dostaje lawinę zgłoszeń na Polaków. 45,5 tys. donosów w pół roku, każde trafia do weryfikacji

12 września 2026 20:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do Krajowej Administracji Skarbowej trafia coraz więcej informacji o możliwych nieprawidłowościach. W pierwszej połowie 2026 roku było ich już 45,5 tys. – aż o 20,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Każde zgłoszenie jest rejestrowane i oceniane, a część może zakończyć się czynnościami sprawdzającymi, kontrolą, mandatem albo decyzją podatkową. Jest jednak druga strona tych statystyk: w niektórych regionach nawet 70–85 proc. zgłoszeń nie znajduje potwierdzenia.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Skala tzw. informacji sygnalnych kierowanych do skarbówki rośnie bardzo szybko. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku było ich około 35,5 tys., rok później blisko 38 tys., a w analogicznym okresie 2026 roku już 45,5 tys. Oznacza to wzrost o 28,1 proc. w ciągu dwóch lat.

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Nie każdy taki sygnał oznacza jednak, że fiskus natychmiast rozpocznie pełną kontrolę podatnika.

Każde zgłoszenie trafia do systemu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie wyjaśnia, że każda informacja jest rejestrowana, a następnie podlega ocenie.

Jeżeli dotyczy podatków albo ceł, może zostać skierowana do dalszej analizy. W zależności od ustaleń możliwe są m.in.:

  • czynności sprawdzające,
  • nabycie sprawdzające,
  • kontrola podatkowa,
  • kontrola celno-skarbowa.

Jeżeli sprawa w ogóle nie należy do kompetencji KAS, informacja może zostać przekazana do innej instytucji – np. ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy albo policji.

To oznacza, że nawet pozornie błaha informacja przekazana fiskusowi nie znika automatycznie. Najpierw musi zostać przynajmniej wstępnie oceniona.

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Nawet 85 proc. zgłoszeń okazuje się bez potwierdzenia

I tutaj pojawia się najbardziej zaskakująca część danych.

Nie wszystkie izby administracji skarbowej prowadzą identyczne statystyki skuteczności zgłoszeń, ale te dostępne pokazują bardzo duży odsetek spraw, w których podejrzenia się nie potwierdzają.

W Rzeszowie około 70 proc. zgłoszeń nie znajduje potwierdzenia. W Białymstoku szacunki mówią nawet o 75–85 proc. W Lublinie w pierwszej połowie 2026 roku było to ponad 77 proc., a w Krakowie około 56 proc.

Nie musi to oznaczać, że wszystkie takie zgłoszenia były celowo fałszywe. Część może wynikać z błędnej interpretacji sytuacji albo braku wiedzy o przepisach.

Eksperci zwracają jednak uwagę również na znacznie bardziej przyziemne motywacje.

Sąsiedzi, byli małżonkowie i byli pracownicy

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie wskazuje, że w praktyce zdarzają się zgłoszenia wynikające z zawiści lub konfliktu.

Mogą dotyczyć np. zarzutów o nieopodatkowany wynajem mieszkania czy bliżej niesprecyzowane oszustwa podatkowe. Takie informacje pojawiają się m.in. w konfliktach między sąsiadami, byłymi małżonkami, a także pracodawcami i byłymi pracownikami.

To właśnie dlatego KAS musi oddzielać informacje rzeczywiście wskazujące na naruszenie prawa od takich, które wynikają z prywatnych sporów.

Ale co piąty lub co czwarty sygnał może prowadzić do działań

Nie można jednak uznać, że wszystkie „donosy” są bezwartościowe.

Według danych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z poprzednich lat około 20–25 proc. informacji sygnalnych jest uznawanych za wiarygodne i prowadzi do dalszych działań organów KAS.

Mogą to być analizy, czynności sprawdzające, nabycia sprawdzające albo pełne kontrole.

A ich skutki mogą już być bardzo konkretne.

Mandat, korekta deklaracji albo decyzja podatkowa

Jeżeli zgłoszenie się potwierdzi, fiskus może doprowadzić m.in. do:

  • korekty deklaracji lub zeznania podatkowego,
  • nałożenia mandatu,
  • wydania decyzji podatkowej,
  • odzyskania należności,
  • zatrzymania nielegalnych automatów,
  • ujawnienia nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Takie efekty działań wszczętych po informacjach od obywateli potwierdzają przedstawiciele administracji skarbowej.

Skarbówka coraz mocniej analizuje dane

Rosnąca liczba zgłoszeń wpisuje się w szerszy trend działania KAS.

Administracja skarbowa coraz częściej wykorzystuje analizę ryzyka i dane do wybierania podmiotów, wobec których prowadzone są dalsze czynności. Jednocześnie KAS prowadzi szeroko zakrojone audyty środków publicznych – pod koniec sierpnia informowała o objęciu nimi 177 podmiotów i wykryciu nieprawidłowości przekraczających 120 mld zł.

Nie są to oczywiście te same działania co informacje sygnalne od obywateli, ale pokazują skalę wykorzystania narzędzi analitycznych i kontrolnych przez administrację skarbową.

45,5 tys. zgłoszeń w pół roku. I liczba nadal rośnie

Najważniejsza informacja jest więc taka: do skarbówki trafia coraz więcej sygnałów dotyczących potencjalnych nieprawidłowości, a każde z nich musi zostać przynajmniej ocenione.

Nie oznacza to, że po każdym zgłoszeniu urzędnik pojawi się u podatnika. W wielu przypadkach sprawa kończy się bez dalszych działań.

Ale przy ponad 45,5 tys. zgłoszeń tylko w pierwszym półroczu 2026 roku nawet niewielki procent wiarygodnych informacji przekłada się na tysiące spraw, które mogą trafić do pogłębionej analizy albo kontroli.

I właśnie dlatego anonimowy lub podpisany sygnał od sąsiada, kontrahenta czy byłego pracownika może czasem stać się początkiem bardzo konkretnego zainteresowania fiskusa.

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