Przerwa w pracy może trwać nawet godzinę. Wielu pracowników nie wie, kiedy jest to zgodne z prawem
Większość pracowników kojarzy kodeksową przerwę z 15 minutami. Tymczasem przepisy mówią o przerwie trwającej „co najmniej” 15 minut, a nie dokładnie 15 minut. To oznacza, że u konkretnego pracodawcy może ona być dłuższa – nawet 30 czy 60 minut – jeśli zasady obowiązujące w zakładzie pracy tak ją ukształtują. Brak precyzyjnych regulacji może jednak prowadzić do sporów, a nawet problemów z rozliczaniem czasu pracy i nadgodzin.
Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Jeśli pracuje dłużej niż 9 godzin, przysługuje mu kolejna taka przerwa, a po przekroczeniu 16 godzin – następna. Wszystkie te przerwy są wliczane do czasu pracy.
Źródłowy materiał zwraca uwagę właśnie na słowo „co najmniej”. Przepisy nie mówią, że przerwa ma trwać dokładnie 15 minut.
15 minut to minimum, a nie sztywny limit
To kluczowa różnica.
Jeśli pracownik wykonuje pracę przez co najmniej 6 godzin, pracodawca nie może skrócić tej przerwy poniżej ustawowego minimum. Może natomiast ukształtować ją korzystniej.
W praktyce oznacza to, że w zakładzie pracy przerwa może trwać np. 20, 30, a nawet 60 minut, o ile takie zasady rzeczywiście zostały wprowadzone i są zgodne z organizacją pracy.
Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik sam może zdecydować, że zamiast 15 minut zrobi sobie godzinę wolnego.
To bardzo ważne zastrzeżenie.
Długość i sposób korzystania z przerw powinny wynikać z obowiązujących zasad – np. regulaminu pracy, układu zbiorowego, przyjętej praktyki albo poleceń pracodawcy.
Brak zasad może stać się problemem
I właśnie tu zaczynają się spory.
Źródłowy materiał wskazuje, że wielu pracodawców nie reguluje szczegółowo kwestii przerw. Nie zawsze jest to formalnie obowiązkowe, ale może prowadzić do nieporozumień: kiedy wolno wyjść na przerwę, jak długo ona trwa, czy można ją dzielić i kto o tym decyduje.
Jeżeli przez długi czas w firmie funkcjonuje określona praktyka, a pracodawca jej nie porządkuje, w razie sporu może pojawić się pytanie, jakie zasady rzeczywiście obowiązywały.
Dlatego eksperci wskazują, że warto takie kwestie jasno zapisać.
Jest też druga, odrębna godzinna przerwa
Kodeks pracy przewiduje jeszcze inne rozwiązanie – przerwę z art. 141.
Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę niewliczaną do czasu pracy, trwającą maksymalnie 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Taka przerwa nie jest tym samym co obowiązkowa 15-minutowa przerwa z art. 134.
To rozróżnienie jest bardzo ważne:
- przerwa z art. 134 jest wliczana do czasu pracy,
- przerwa z art. 141 co do zasady nie jest wliczana do czasu pracy.
W praktyce więc dwie „godzinne przerwy” mogą mieć zupełnie inne skutki dla długości dnia pracy i wynagrodzenia.
Palacze mogą wpaść w pułapkę
Źródłowy materiał zwraca też uwagę na częsty problem: dodatkowe wyjścia na papierosa.
Prawo nie daje automatycznie osobnej, płatnej przerwy na palenie. Jeżeli pracownik wielokrotnie wychodzi w ciągu dnia, a pracodawca nie ustalił jasnych zasad, mogą powstać spory o to, czy czas ten jest przerwą, czasem pracy czy nieusprawiedliwioną nieobecnością.
Jeszcze większy problem może pojawić się, gdy pracownik samodzielnie zostaje później dłużej, żeby „odpracować” przerwy. W określonych sytuacjach może to prowadzić do powstania pracy nadliczbowej, mimo że żadna ze stron początkowo tego nie planowała.
Nie każdy ma tylko standardowe 15 minut
Poza ogólnymi zasadami istnieją również szczególne regulacje dla określonych grup pracowników.
Przykładowo osoba z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, która również wlicza się do czasu pracy.
Odrębne zasady dotyczą również m.in. pracowników młodocianych czy kobiet karmiących dziecko piersią.
Dlatego rzeczywisty łączny czas przerw może być u części pracowników znacznie dłuższy niż podstawowe 15 minut.
Najważniejsze: godzina nie przysługuje automatycznie każdemu
To trzeba podkreślić, bo tytuły typu „pracownik ma prawo do 60 minut przerwy” byłyby zbyt daleko idące.
Kodeks pracy gwarantuje minimum 15 minut przy pracy trwającej co najmniej 6 godzin. Nie gwarantuje wszystkim jednej płatnej godziny przerwy.
Godzinna przerwa może wynikać z korzystniejszych zasad obowiązujących u danego pracodawcy albo z odrębnej regulacji, np. art. 141, gdzie zasady są już inne.
Dlatego pracownik powinien sprawdzić nie tylko Kodeks pracy, ale też regulamin pracy i zasady obowiązujące w jego firmie.
Najciekawszy wniosek jest jednak prosty: 15 minut to ustawowe minimum, nie zawsze maksimum. I właśnie ten szczegół może mieć duże znaczenie zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.