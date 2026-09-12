Z ostatniej chwili. Zderzenie pociągu WKD z osobówką pod Warszawą. Pociągi stoją w obu kierunkach
Poważne utrudnienia na Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Na przejeździe kolejowym w rejonie stacji Podkowa Leśna Główna doszło do zderzenia pociągu WKD z samochodem marki Mercedes. Według przekazanych nam informacji samochód wjechał na przejazd, a ruszający pociąg uderzył w pojazd. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ruch pociągów WKD został wstrzymany w obu kierunkach.
Do zdarzenia doszło w sobotę, 12 września, w Podkowie Leśnej. Mercedes znajdował się na przejeździe kolejowym w chwili, gdy ruszył pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Doszło do zderzenia.
Samochodem podróżowały trzy osoby. Ze wstępnych informacji wynika, że żadna z nich nie odniosła obrażeń. Nie ma również informacji o osobach poszkodowanych w pociągu.
Trzy zastępy straży pożarnej na miejscu
Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej – dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Grodziska Mazowieckiego oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej.
Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. Oczekiwane są dalsze czynności związane z wyjaśnieniem dokładnych okoliczności kolizji.
WKD stoi. Ogromne utrudnienia
Zdarzenie ma poważne konsekwencje dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach. Na miejscu oczekiwana jest komisja, która będzie prowadziła czynności po zdarzeniu.
Pasażerowie muszą przygotować się na duże utrudnienia i opóźnienia.
W oficjalnym komunikacie dotyczącym sytuacji w rejonie stacji Podkowa Leśna Główna przekazano, że niektóre pociągi WKD mogą być odwoływane, opóźnione, kursować w skróconych relacjach albo inną trasą niż przewidziana w rozkładzie.
Sytuacja jest dynamiczna, a wysokość opóźnień może się zmieniać.
Pasażerowie powinni sprawdzać połączenia przed podróżą
Osoby planujące przejazd WKD powinny przed wyjściem sprawdzić aktualne informacje dotyczące swojego pociągu i liczyć się z możliwością znacznego wydłużenia podróży.
Na tę chwilę najważniejszą informacją jest brak osób poszkodowanych. Utrudnienia mogą natomiast potrwać do czasu zakończenia czynności na miejscu i umożliwienia wznowienia ruchu.
AKTUALIZACJA: Będziemy uzupełniać informacje, gdy służby lub WKD przekażą kolejne szczegóły zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.