Z ostatniej chwili. Zderzenie pociągu WKD z osobówką pod Warszawą. Pociągi stoją w obu kierunkach

12 września 2026 21:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Na przejeździe kolejowym w rejonie stacji Podkowa Leśna Główna doszło do zderzenia pociągu WKD z samochodem marki Mercedes. Według przekazanych nam informacji samochód wjechał na przejazd, a ruszający pociąg uderzył w pojazd. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ruch pociągów WKD został wstrzymany w obu kierunkach.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Wypadek pociągu Fot. Warszawa w Pigułce
Wypadek pociągu Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło w sobotę, 12 września, w Podkowie Leśnej. Mercedes znajdował się na przejeździe kolejowym w chwili, gdy ruszył pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Doszło do zderzenia.

Zobacz również:

Samochodem podróżowały trzy osoby. Ze wstępnych informacji wynika, że żadna z nich nie odniosła obrażeń. Nie ma również informacji o osobach poszkodowanych w pociągu.

Wypadek pociągu Fot. Warszawa w Pigułce
Wypadek pociągu Fot. Warszawa w Pigułce

Trzy zastępy straży pożarnej na miejscu

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej – dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Grodziska Mazowieckiego oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej.

Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. Oczekiwane są dalsze czynności związane z wyjaśnieniem dokładnych okoliczności kolizji.

Wypadek pociągu Fot. Warszawa w Pigułce
Wypadek pociągu Fot. Warszawa w Pigułce

WKD stoi. Ogromne utrudnienia

Zdarzenie ma poważne konsekwencje dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach. Na miejscu oczekiwana jest komisja, która będzie prowadziła czynności po zdarzeniu.

Pasażerowie muszą przygotować się na duże utrudnienia i opóźnienia.

Zobacz również:

W oficjalnym komunikacie dotyczącym sytuacji w rejonie stacji Podkowa Leśna Główna przekazano, że niektóre pociągi WKD mogą być odwoływane, opóźnione, kursować w skróconych relacjach albo inną trasą niż przewidziana w rozkładzie.

Sytuacja jest dynamiczna, a wysokość opóźnień może się zmieniać.

Pasażerowie powinni sprawdzać połączenia przed podróżą

Osoby planujące przejazd WKD powinny przed wyjściem sprawdzić aktualne informacje dotyczące swojego pociągu i liczyć się z możliwością znacznego wydłużenia podróży.

Na tę chwilę najważniejszą informacją jest brak osób poszkodowanych. Utrudnienia mogą natomiast potrwać do czasu zakończenia czynności na miejscu i umożliwienia wznowienia ruchu.

AKTUALIZACJA: Będziemy uzupełniać informacje, gdy służby lub WKD przekażą kolejne szczegóły zdarzenia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna