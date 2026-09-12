ZUS wyśle tym emerytkom nowe decyzje. Niektóre mogą dostać ponad 700 zł więcej miesięcznie
Dla części emerytek 65. urodziny mogą oznaczać nie tylko zmianę sposobu wypłacania świadczenia, ale również wyższą miesięczną emeryturę. Chodzi o kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS ponownie ustala wysokość ich emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od zgromadzonego kapitału różnica może wynosić kilkadziesiąt, kilkaset, a w przykładowych symulacjach nawet ponad 700 zł miesięcznie. Nie każda emerytka może jednak liczyć na taką podwyżkę.
W 2026 roku 65 lat kończą kobiety urodzone w 1961 roku. Dla części z nich oznacza to ważną zmianę w ZUS.
Nie chodzi jednak o wszystkie seniorki z tego rocznika.
Mechanizm dotyczy kobiet, którym wcześniej przyznano okresową emeryturę kapitałową i które pobierają ją wraz z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS oficjalnie potwierdza, że prawo do okresowej emerytury kapitałowej co do zasady przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie 65 lat. Następnie środki zgromadzone na subkoncie są uwzględniane przy ponownym ustalaniu emerytury z FUS.
Dwa świadczenia zmieniają się w jedno
Okresowa emerytura kapitałowa jest szczególnym świadczeniem przeznaczonym dla określonej grupy kobiet.
ZUS wskazuje, że może przysługiwać kobiecie urodzonej po 31 grudnia 1948 roku, która m.in. była członkiem OFE, ukończyła 60 lat, ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach oraz zgromadziła na subkoncie odpowiednio wysoką kwotę.
Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana razem z emeryturą z FUS.
Nie trwa to jednak bezterminowo.
Co do zasady dzień przed 65. urodzinami prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa.
Wtedy rozpoczyna się najciekawsza dla seniorek część całej procedury.
ZUS ponownie sięga po kalkulator
Po osiągnięciu 65 lat ZUS ponownie ustala wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przy obliczeniach bierze pod uwagę:
zwaloryzowane składki emerytalne zapisane na indywidualnym koncie, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie – również po ich waloryzacji.
Całość jest następnie dzielona przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przyjmowanego przy ponownym ustalaniu świadczenia.
To właśnie dlatego wynik może okazać się korzystniejszy niż wcześniejsza suma świadczeń.
Skąd może wziąć się podwyżka?
Kluczowe znaczenie mają dwa elementy.
Pierwszym jest waloryzacja środków zgromadzonych w ZUS.
Drugim – średnie dalsze trwanie życia używane do obliczenia świadczenia.
System emerytalny działa w dużym uproszczeniu według zasady: zgromadzony kapitał jest dzielony przez przewidywaną liczbę miesięcy dalszego życia.
Im większy zgromadzony kapitał i im mniejsza liczba miesięcy przyjęta w odpowiednich tablicach, tym wyższy może być wynik obliczenia.
Dlatego dwie kobiety urodzone dokładnie w tym samym roku mogą po przeliczeniu zobaczyć zupełnie różne kwoty.
Jedna dostanie 200 zł, inna ponad 700 zł
W medialnych wyliczeniach pojawiają się przykładowe symulacje pokazujące skalę możliwej różnicy.
Przy kapitale wynoszącym około 300 tys. zł wzrost świadczenia oszacowano na około 231 zł brutto miesięcznie.
Przy 800 tys. zł różnica miałaby wynieść około 617 zł brutto.
Natomiast przy kapitale sięgającym 1 mln zł symulacja daje około 772 zł brutto miesięcznie więcej.
Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć:
231, 617 ani 772 zł nie są ustawowymi podwyżkami ani kwotami gwarantowanymi przez ZUS.
To jedynie przykłady pokazujące, jak różny może być rezultat przeliczenia.
Rzeczywista wysokość emerytury zależy od indywidualnych danych konkretnej osoby.
Podwyżka może być również znacznie mniejsza
Nie każda kobieta otrzyma więc kilkaset złotych.
Jedna emerytka może zyskać ponad 700 zł, inna kilkaset złotych, a jeszcze inna znacznie mniej.
Znaczenie mają m.in. wysokość zgromadzonych składek, kapitał początkowy, środki znajdujące się na subkoncie, ich waloryzacja oraz tablice średniego dalszego trwania życia.
Sam fakt urodzenia się w 1961 roku nie daje prawa do dodatkowych 772 zł.
Jest zabezpieczenie. Nowa emerytura nie może być niższa
To jeden z najważniejszych elementów całego mechanizmu.
ZUS wyjaśnia, że emerytura po ponownym ustaleniu nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej.
Oznacza to, że przeliczenie nie powinno spowodować obniżenia łącznej kwoty świadczenia, którą kobieta otrzymywała wcześniej.
Jeżeli nowe wyliczenie dawałoby niższy wynik, zastosowanie ma gwarancja dotychczasowej wysokości.
W tej sprawie ZUS działa z urzędu
Jest jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość.
W typowej sytuacji kobieta pobierająca okresową emeryturę kapitałową do osiągnięcia 65 lat nie musi składać specjalnego wniosku o to przeliczenie.
ZUS dokonuje ponownego ustalenia emerytury z urzędu.
Nie trzeba więc szukać dodatkowego formularza ani pilnować krótkiego terminu na złożenie dokumentów.
Warto natomiast dokładnie przeczytać otrzymaną decyzję i sprawdzić, jakie wartości zostały wykorzystane przy obliczeniu świadczenia.
Pracowałaś na emeryturze? To osobna sprawa
Inaczej wygląda sytuacja, gdy emerytka po przyznaniu świadczenia nadal pracowała i na jej konto wpływały kolejne składki emerytalne.
ZUS potwierdza, że emeryt wykonujący pracę, z której odprowadzane są składki emerytalne i rentowe, może wystąpić o ponowne obliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych składek.
Co do zasady osoba pozostająca w ubezpieczeniu może wystąpić o takie przeliczenie po upływie roku kalendarzowego. Po ustaniu ubezpieczenia można zrobić to od razu.
To jednak inna procedura niż ponowne ustalenie świadczenia po zakończeniu pobierania okresowej emerytury kapitałowej.
Rocznik 1961 powinien zwrócić uwagę na korespondencję z ZUS
Właśnie dlatego temat jest szczególnie istotny w 2026 roku.
Kobiety urodzone w 1961 roku kończą teraz 65 lat. Jeżeli należą do grupy pobierającej okresową emeryturę kapitałową, osiągnięcie tego wieku może uruchomić ponowne ustalenie ich emerytury.
Nie oznacza to automatycznej podwyżki o 772 zł dla każdej 65-latki.
W indywidualnych przypadkach różnica może jednak wynieść kilkaset złotych miesięcznie, dlatego decyzji z ZUS nie warto odkładać do szuflady bez jej przeczytania.
Dla części kobiet będzie to bowiem decyzja ustalająca świadczenie, które pozostanie z nimi przez kolejne lata emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.