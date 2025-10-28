Skażona woda na Mazowszu! Groźne bakterie wykryto w 20 miejscowościach
Sanepid wykrył niebezpieczne bakterie w wodociągu gminy Mordy na Mazowszu. Woda w 20 miejscowościach została uznana za niezdatną do spożycia, a problem dotyczy około dwóch tysięcy mieszkańców. Trwa czyszczenie sieci i pobieranie nowych próbek – wyniki poznamy najwcześniej w środę.
Skażenie wody w gminie Mordy. Ponad dwa tysiące osób bez dostępu do czystej wody
W gminie Mordy na północy Mazowsza doszło do skażenia wody pitnej. Sanepid wykrył w lokalnym wodociągu niebezpieczne bakterie, które mogą wywoływać zatrucia pokarmowe. Woda w 20 miejscowościach została uznana za niezdatną do spożycia, a problem dotyczy około dwóch tysięcy mieszkańców.
Zanieczyszczenie wody wykryto podczas rutynowych badań jakości w jednym z głównych ujęć. Służby sanitarne poinformowały, że próbki wykazały obecność bakterii grupy coli, które mogą powodować bóle brzucha, wymioty i inne objawy zatrucia. W związku z tym natychmiast wprowadzono zakaz korzystania z wody do picia, gotowania i mycia zębów.
Władze gminy zorganizowały punkty wydawania wody butelkowanej. W niektórych miejscowościach woda dostarczana jest cysternami. Jak przekazał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, służby rozpoczęły czyszczenie i dezynfekcję wodociągu.
Na razie nie wiadomo, co było źródłem skażenia. Podejrzewa się, że do zanieczyszczenia mogło dojść w wyniku nieszczelności instalacji lub zanieczyszczenia studni w wyniku intensywnych opadów. Sanepid prowadzi szczegółowe badania i zapowiada, że kolejne wyniki próbek wody będą znane najwcześniej w środę.
Mieszkańcy są zaniepokojeni sytuacją, ponieważ to nie pierwsze tego typu zdarzenie w regionie. Władze apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do komunikatów służb. Woda z kranu może być używana jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet.
Do czasu ogłoszenia wyników kolejnych badań gmina Mordy pozostaje w stanie podwyższonej gotowości. Lokalne służby sanitarne zapewniają, że robią wszystko, aby przywrócić bezpieczeństwo wody i jak najszybciej rozwiązać problem.
