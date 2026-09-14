Skończyłeś 60, 70 albo 75 lat? Możesz już nie płacić za niektóre rzeczy. Wiele osób nie korzysta z tych ulg
Ukończenie 60., 65., 70. lub 75. roku życia może otworzyć drogę do konkretnych ulg i zwolnień. W grę wchodzą tańsze przejazdy, paszport za połowę ceny lub całkowicie bez opłaty, bezpłatna komunikacja miejska w niektórych miastach, zwolnienie z abonamentu RTV oraz tysiące komercyjnych rabatów. Nie wszystkie uprawnienia przyznawane są jednak automatycznie, a sama legitymacja emeryta nie wystarczy w każdym przypadku. Sprawdziliśmy aktualne zasady obowiązujące w 2026 roku.
Seniorzy mają w Polsce kilka zupełnie różnych systemów ulg. Część wynika bezpośrednio z ustaw, część ustanawiają samorządy, a jeszcze inne oferują prywatne firmy.
Dlatego nie istnieje jeden dokument, który automatycznie otwiera wszystkie drzwi.
W zależności od sytuacji potrzebny może być dowód osobisty, legitymacja emeryta-rencisty, specjalne zaświadczenie uprawniające do ulgi kolejowej albo Ogólnopolska Karta Seniora.
Po 60. roku życia pojawia się pierwszy duży pakiet możliwości
Jednym z najpopularniejszych dokumentów jest Ogólnopolska Karta Seniora.
Może ją uzyskać osoba, która ukończyła 60 lat. Nie trzeba przy tym być emerytem ani rencistą.
Karta nie jest państwowym dokumentem wydawanym przez ZUS. Program prowadzi Stowarzyszenie MANKO. Karta umożliwia korzystanie z rabatów oferowanych przez tysiące partnerów, m.in. sanatoria, placówki medyczne i rehabilitacyjne, instytucje kultury oraz wybrane punkty handlowe i usługowe.
W praktyce wysokość rabatu zależy od konkretnego partnera. Nie można więc powiedzieć, że karta daje wszędzie np. 10 czy 20 proc. zniżki.
Przykładowo Uzdrowisko Ustroń obecnie deklaruje 10 proc. rabatu na określone pobyty medyczne dla posiadaczy OKS, z szeregiem wyłączeń.
Karta może być darmowa, ale nie dla każdego
Tu również warto uważać na często powtarzaną informację, że Ogólnopolska Karta Seniora jest zawsze bezpłatna.
Jeżeli samorząd uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, mieszkańcy mogą otrzymywać ją bezpłatnie na zasadach obowiązujących w danej gminie.
Przy indywidualnym wyrabianiu karty obecnie podawany jest koszt 35 zł za rok albo 50 zł za dwa lata.
Dlatego przed zapłaceniem warto najpierw sprawdzić, czy własna gmina lub miasto uczestniczy w programie.
Emeryt może zapłacić za paszport tylko 70 zł
Kolejna oszczędność jest już ustawowa.
Standardowa opłata za wydanie paszportu osobie dorosłej wynosi 140 zł.
Emeryci i renciści należą do osób uprawnionych do 50-procentowej ulgi. Po udokumentowaniu uprawnienia za paszport płacą więc 70 zł.
Co ważne, tutaj decydujący jest status emeryta lub rencisty, a nie samo ukończenie 60 lat.
Osoba może mieć 60 lat, ale jeśli nie jest emerytem ani nie posiada innego tytułu do ulgi, sam wiek nie daje jeszcze 50-procentowej obniżki.
Po 70. roku życia za paszport nie płaci się już nic
Granica zmienia się całkowicie po ukończeniu 70 lat.
Osoby, które w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat, są zwolnione z opłaty za wydanie paszportu.
Nie chodzi zatem o rabat 50 proc.
Opłata wynosi po prostu 0 zł.
Przy standardowej cenie 140 zł oznacza to pozostawienie całej tej kwoty w kieszeni.
W Warszawie po 70. roku życia komunikacja jest bezpłatna
Kolejna granica wieku ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Warszawy.
Osoby, które ukończyły 70 lat, mają prawo do bezpłatnych przejazdów warszawską komunikacją miejską. Uprawnienie potwierdza dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia.
Oznacza to możliwość korzystania bez opłat m.in. z autobusów, tramwajów i metra w ramach obowiązujących zasad WTP.
To jednak uprawnienie lokalne.
Nie należy przenosić warszawskiej granicy 70 lat automatycznie na całą Polskę, ponieważ zasady ulg w komunikacji miejskiej określają poszczególne samorządy.
W Warszawie oszczędzać można już od 65 lat
Nie trzeba jednak czekać do siedemdziesiątki.
Warszawa ma również roczny Bilet Seniora dla osób, które ukończyły 65 lat.
Kosztuje on obecnie zaledwie 50 zł i jest ważny przez 365 dni. Umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów w strefach 1 i 2 oraz obejmuje linie dzienne i nocne.
Po ukończeniu 70 lat bilet przestaje być potrzebny, ponieważ wtedy senior uzyskuje prawo do przejazdów bezpłatnych.
Emerytowi przysługują dwa przejazdy koleją z ulgą 37 proc. Jest jednak haczyk
To jedno z najbardziej mylących uprawnień.
Emeryci i renciści rzeczywiście mają prawo do dwóch jednorazowych przejazdów w roku kalendarzowym z ustawową ulgą 37 proc.
Ale sama legitymacja emeryta-rencisty nie wystarczy.
Potrzebne jest specjalne zaświadczenie wydane przez jedną z uprawnionych organizacji, np. odpowiednią jednostkę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dokument okazuje się wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
To istotna różnica, ponieważ można spotkać poradniki sugerujące, że wystarczy pokazać konduktorowi legitymację ZUS.
Tak nie jest.
Dodatkowo poszczególni przewoźnicy mogą mieć własne oferty handlowe dla seniorów, niezależne od ustawowej ulgi 37 proc. Przykładowo Koleje Dolnośląskie mają ofertę Senior 60+ dla osób, które ukończyły 60 lat.
Po 75. roku życia znika abonament RTV
Kolejna bardzo konkretna granica to 75 lat.
Osoby, które ukończyły 75. rok życia, są całkowicie zwolnione z opłat abonamentowych RTV.
W 2026 roku miesięczna opłata wynosi 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor albo telewizor i radio.
Przy telewizorze oznacza to potencjalną oszczędność 366 zł w skali 12 miesięcy, gdyby porównywać ją z dwunastoma pojedynczymi miesięcznymi opłatami.
Jest jednak jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Osoby po 75. roku życia są zwalniane automatycznie. Nie muszą składać na poczcie oświadczenia. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent ukończył 75 lat.
Z abonamentu można być zwolnionym znacznie wcześniej
Nie trzeba jednak czekać do 75. urodzin.
Zwolnienie przysługuje również osobom, które ukończyły 60 lat, mają prawo do emerytury, a jej miesięczna wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
W tym przypadku procedura wygląda jednak inaczej niż po 75. roku życia.
Uprawniona osoba musi przedstawić w placówce Poczty Polskiej dokument potwierdzający prawo do zwolnienia oraz odpowiednie oświadczenie.
Dlatego samo ukończenie 60 lat nie oznacza automatycznego zwolnienia z abonamentu RTV.
ZUS właśnie zmienił wygląd legitymacji emeryta
W 2026 roku pojawiła się również nowość dotycząca jednego z najważniejszych dokumentów seniora.
Od 13 lipca 2026 roku ZUS wydaje legitymacje emeryta-rencisty według nowych wzorów.
Zmiana objęła zarówno plastikową kartę, jak i elektroniczną mLegitymację w aplikacji mObywatel.
Plastikowa wersja otrzymała nowe zabezpieczenia przed fałszowaniem, m.in. mikrodruk i gilosz. Każdy dokument ma również unikatowy numer.
Seniorzy posiadający starsze dokumenty nie muszą jednak masowo wymieniać legitymacji. ZUS wyjaśnia, że wcześniej wydane dokumenty zachowują ważność przez okres na nich wskazany.
Plastikowa legitymacja nie zawsze przychodzi automatycznie
Warto pamiętać o jeszcze jednej zmianie wprowadzonej wcześniej przez ZUS.
Osoba, która posiada wyłącznie elektroniczną mLegitymację, a chce otrzymać również plastikową kartę, może wystąpić do ZUS z formularzem ERL – wnioskiem o wydanie legitymacji emeryta-rencisty w formie spersonalizowanej karty.
Elektroniczny dokument jest dostępny w aplikacji mObywatel.
Cztery granice wieku, które warto zapamiętać
W praktyce najważniejsze uprawnienia można uporządkować bardzo prosto.
60 lat – możliwość uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora; dla emerytów spełniających kryterium wysokości świadczenia możliwe zwolnienie z abonamentu RTV.
65 lat – w Warszawie możliwość zakupu rocznego Biletu Seniora za 50 zł.
70 lat – w Warszawie bezpłatna komunikacja miejska, a w całej Polsce brak opłaty za wydanie paszportu.
75 lat – automatyczne zwolnienie z abonamentu RTV.
Do tego dochodzą uprawnienia wynikające nie z wieku, lecz ze statusu emeryta lub rencisty – m.in. 50-procentowa ulga w opłacie paszportowej przed ukończeniem 70 lat oraz dwa przejazdy koleją rocznie z ulgą 37 proc. po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia.
Nie wystarczy jedna karta. Dokument zależy od konkretnej ulgi
To najważniejszy wniosek dla seniora.
W zależności od uprawnienia potrzebny może być:
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek – np. przy bezpłatnych przejazdach w Warszawie po 70. roku życia;
legitymacja emeryta-rencisty – m.in. do udokumentowania statusu emeryta przy ulgowej opłacie paszportowej;
specjalne zaświadczenie kolejowe – przy dwóch ustawowych przejazdach z ulgą 37 proc.;
Ogólnopolska Karta Seniora – przy korzystaniu z rabatów partnerów komercyjnego programu;
dokumenty i oświadczenie składane na poczcie – przy zwolnieniu z abonamentu RTV dla emeryta po 60. roku życia spełniającego kryterium wysokości świadczenia.
Po 75. roku życia zwolnienie z abonamentu RTV następuje natomiast automatycznie.
Warto więc nie tylko sprawdzić, jakie ulgi przysługują po osiągnięciu określonego wieku, ale również jakim dokumentem trzeba udowodnić swoje uprawnienie. W przeciwnym razie senior może spełniać wszystkie warunki, a mimo to nie skorzystać z należnej zniżki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.