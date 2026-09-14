Strefa Płatnego Parkowania w Warszawie znów się powiększa. Od dziś opłaty na Woli i Pradze-Południe
Od poniedziałkowego poranka od godziny 8:00 warszawscy kierowcy muszą przygotować portfele na nowe wydatki. Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oficjalnie rozszerzyła swój zasięg o kolejne kluczowe rejony stolicy – Odolany w dzielnicy Wola oraz Saską Kępie (w rejonie ul. Międzynarodowej) na Pradze-Południe. Zmiany te oznaczają koniec darmowego postoju na setkach stołecznych ulic oraz montaż dziesiątek nowych parkomatów.
Nowe parkomaty na Odolanach i Saskiej Kępie. Stawki oraz godziny płatnego postoju
W ramach najnowszego etapu rozbudowy strefy na Saskiej Kępie przygotowano 900 miejsc postojowych oraz 17 parkomatów, natomiast na wolińskich Odolanach wyznaczono 680 miejsc i postawiono 29 parkomatów. W większości urządzeń opłatę można uiścić wyłącznie kartą płatniczą lub aplikacją mobilną, a tylko część przyjmuje bilon. Zasady funkcjonowania SPPN w stolicy regulują uchwały Rady m.st. Warszawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).
Opłaty za postój obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Cennik dla kierowców bez abonamentu kształtuje się następująco:
- Pierwsza godzina parkowania: 4,50 zł
- Druga godzina parkowania: 5,40 zł
- Trzecia godzina parkowania: 6,40 zł
- Czwarta i każda kolejna godzina: 4,50 zł
Darmowe parkowanie w warszawskiej SPPN przysługuje kierowcom jedynie w dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowo 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester).
Abonament mieszkańca za 30 zł lub 600 zł. Kto jest zwolniony z opłat w stolicy?
Osoby zamieszkujące obszar objęty strefą na Woli i Pradze-Południe mogą ubiegać się o roczne abonamenty. Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i pozwala na postój w promieniu do 200 metrów od adresu zameldowania. Z kolei abonament obszarowy w cenie 600 zł rocznie uprawnia do parkowania na całym wyznaczonym osiedlu. Aby otrzymać dokument, należy spełnić rygorystyczne warunki: posiadać zameldowanie stałe lub czasowe na terenie SPPN, rozliczyć podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie oraz posiadać tytuł prawny do użytkowanego pojazdu.
Z opłat parkowania całkowicie zwolnieni są posiadacze Karty N+ (osoby z niepełnosprawnością), Karty Powstańca, Karty Honorowej dla uczestników walk o Warszawę z lat 1939–1945, a także właściciele pojazdów w 100% elektrycznych.
Plany kolejnych rozszerzeń. Na celu Mokotów oraz dzielnica Włochy
Rozbudowa warszawskiej strefy płatnego parkowania, rozpoczęta w 1999 roku od ścisłego Centrum, w ostatnich latach przybrała potężne tempo. Po objęciu strefą Powiśla, Ochoty, Żoliborza czy Starego Mokotowa, drogowcy przygotowują się do następnego etapu. Zgodnie z harmonogramem ZDM, w połowie maja przyszłego roku SPPN rozszerzy się o kolejne rejony stołecznej mapy: mokotowski Służewiec i część Służewa, a także obszar Rakowa i część Okęcia w dzielnicy Włochy.
Jak krok po kroku wyrobić abonament mieszkańca i uniknąć kar w Warszawie
Zobacz zestaw kluczowych kroków, które pozwolą kierowcom z Woli i Pragi-Południe uniknąć opłat dodatkowych:
- Złóż wniosek o abonament mieszkańca przez portal e-ZDM lub stacjonarnie – przygotuj dowód rejestracyjny, umowę kredytu/leasingu oraz pierwszą stronę PIT za ubiegły rok rozliczony w Warszawie.
- Wyznacz strefę parkowania dla abonamentu rejonowego (30 zł) – sprawdź w kalkulatorze ZDM, które parkomaty w promieniu 200 m zostaną przypisane do Twojego adresu.
- Płacąc w parkomacie, pamiętaj o dokładnym wpisaniu numeru rejestracyjnego – pomyłka w literze lub cyfrze grozi naliczeniem opłaty dodatkowej (kary) przez kontrolerów e-kontroli.
- Zainstaluj warszawskie aplikacje płatności mobilnych (MoBilet, SkyCash, Flow) – wygoda płacenia smartfonem eliminuje konieczność szukania parkomatów na Odolanach i Saskiej Kępie.
- Sprawdzaj naklejki informacyjne i oznakowanie pionowe na nowo objętych ulicach – upewnij się, czy dana ulica nie została objęta strefą wyłącznie dla mieszkańców.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.