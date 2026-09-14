Taki dokument może trafić do Polaka w razie mobilizacji. Na stawienie się może być tylko 6 godzin
Jedno słowo na wojskowym dokumencie może mieć ogromne znaczenie. W obowiązującym w Polsce wzorze karty mobilizacyjnej przewidziano termin „NATYCHMIAST”. Jeśli taki zapis znajduje się na karcie, jej posiadacz ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu nie później niż w ciągu sześciu godzin od uzyskania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny. Przepisy dokładnie określają również, kto otrzymuje poszczególne rodzaje kart i co oznaczają ich kolorowe paski.
Temat kart mobilizacyjnych ponownie wzbudził zainteresowanie we wrześniu 2026 roku. W internecie pojawiły się przy tym fałszywe dokumenty, a fact-checkerzy ostrzegali przed grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Sam system kart mobilizacyjnych jest jednak jak najbardziej realny i funkcjonuje na podstawie przepisów prawa.
Najważniejsze zastrzeżenie trzeba postawić od razu: istnienie i wydawanie takich kart nie oznacza, że w Polsce ogłoszono mobilizację. Karty mobilizacyjne mogą być wydawane wcześniej, w ramach przygotowania systemu obronnego państwa.
Na dokumencie może znaleźć się słowo „NATYCHMIAST”
To najbardziej istotny zapis dla osoby, która posiada kartę mobilizacyjną z czerwonym paskiem.
Obowiązujący wzór dokumentu zawiera szczegółowe wyjaśnienie terminu „NATYCHMIAST”.
Oznacza on, że posiadacz karty powinien nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się w miejscu określonym w karcie mobilizacyjnej.
Nie chodzi więc o sześć godzin od przypadkowego otrzymania SMS-a czy informacji znalezionej w mediach społecznościowych, lecz o termin powiązany z informacją o formalnym ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny.
Termin może być określony również inaczej
„NATYCHMIAST” nie jest jedyną możliwością.
Na karcie termin stawiennictwa może zostać określony przykładowo jako:
„drugiego dnia mobilizacji do godz. 12.00”.
W takiej sytuacji posiadacz dokumentu ma obowiązek zgłosić się w miejscu wskazanym na karcie w odpowiednim kolejnym dniu mobilizacji.
Przepisy przewidują również odpowiednie zastosowanie tych zasad w przypadku mobilizacji częściowej, jeżeli z aktu o jej zarządzeniu albo publicznej informacji o powołaniu wynika obowiązek stawienia się.
Są trzy rodzaje kart. Różnią się kolorami
Obowiązujące przepisy przewidują trzy rodzaje kart mobilizacyjnych.
Karta z czerwonym paskiem przeznaczona jest dla żołnierza pasywnej rezerwy, który ma obowiązek stawić się do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Karta z zielonym paskiem przeznaczona jest dla żołnierza pasywnej rezerwy powołanego do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania albo w drodze obwieszczenia.
Karta z niebieskim paskiem dotyczy pracowników resortu obrony narodowej lub innych osób niebędących pracownikami tego resortu, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Dlatego sam fakt, że ktoś mówi o „karcie mobilizacyjnej”, nie wystarcza do określenia, jakie dokładnie obowiązki wynikają z dokumentu.
Karta może zostać wydana jeszcze w czasie pokoju
To kluczowe dla zrozumienia całego systemu.
Karta mobilizacyjna nie jest dokumentem, który państwo musi dopiero zacząć tworzyć po wybuchu wojny. System ma umożliwiać wcześniejsze wskazanie ludzi i miejsc, do których mają się oni zgłosić, jeśli uruchomione zostaną odpowiednie procedury.
Dlatego samo otrzymanie karty w czasie pokoju nie jest równoznaczne z powołaniem w tej chwili do walki ani informacją o rozpoczęciu mobilizacji.
We wrześniu 2026 roku właśnie brak tego rozróżnienia stał się źródłem wielu nieprawdziwych przekazów w internecie. Pojawiały się fałszywe wzory kart, w tym dokumenty zawierające oczywiste błędy wskazujące na ich wygenerowanie przy użyciu AI.
Jest także osobna karta powołania na czas mobilizacji i wojny
Polskie prawo przewiduje ponadto kartę powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Jej obecny wzór określono rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 7 grudnia 2023 roku. Rozporządzenie weszło w życie 13 stycznia 2024 roku i nadal ma status obowiązującego.
Ustawa o obronie Ojczyzny stanowi, że powołanie do takiej służby może nastąpić za pomocą kart powołania albo poprzez podanie informacji o powołaniu do publicznej wiadomości.
To właśnie dlatego nie należy używać określeń „karta mobilizacyjna” i „karta powołania” zamiennie. Są to powiązane z mobilizacją, ale odrębne dokumenty.
Dokument może zostać dostarczony nawet w nocy
W przypadku kart powołania przepisy przewidują specjalną procedurę doręczania.
Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny organizowanie ich doręczania należy do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Karty mogą być również doręczane przez jednostki wojskowe, Policję albo Pocztę Polską.
Co istotne, w uzasadnionych przypadkach mogą być dostarczane w dni ustawowo wolne od pracy oraz o każdej porze doby.
Szczegółowy sposób doręczania reguluje obowiązujące od 31 stycznia 2025 roku rozporządzenie MON. Karty wystawiają właściwi szefowie Wojskowych Centrów Rekrutacji.
Na karcie powołania musi być dokładny czas i miejsce
Ustawa dokładnie określa minimalny zakres informacji znajdujących się na takim dokumencie.
Karta powołania musi zawierać co najmniej imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, czas i miejsce stawienia się do służby.
Musi się na niej znaleźć również pouczenie o konsekwencjach uchylania się od służby, postępowaniu w przypadku utraty dokumentu lub niemożności stawienia się oraz wykazie dokumentów i przedmiotów, które należy zabrać.
Nie jest to więc zwykłe zawiadomienie. Dokument wskazuje konkretnie, gdzie i kiedy dana osoba ma się zgłosić.
W razie mobilizacji państwo ma przygotowany cały system doręczania
Przepisy obowiązujące obecnie w Polsce tworzą zatem kilka powiązanych mechanizmów.
W czasie pokoju mogą być nadawane przydziały i wydawane karty mobilizacyjne. Jeśli doszłoby do ogłoszenia mobilizacji lub wojny, uruchamiane są procedury związane z obowiązkiem stawiennictwa oraz powoływaniem do służby.
W przypadku posiadacza odpowiedniej karty mobilizacyjnej z terminem „NATYCHMIAST” czas na zgłoszenie się może wynosić maksymalnie sześć godzin od uzyskania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny.
Jednocześnie prawo pozwala na doręczanie kart powołania przez samorząd, wojsko, Policję i Pocztę Polską, a w uzasadnionych przypadkach również nocą i w dni wolne.
To nie jest informacja o rozpoczęciu mobilizacji
W obecnej sytuacji szczególnie ważne jest oddzielenie istniejących procedur prawnych od alarmistycznych informacji krążących w internecie.
Funkcjonowanie kart mobilizacyjnych, obowiązywanie wzoru karty powołania i przygotowanie procedur doręczania nie oznaczają same w sobie, że w Polsce została ogłoszona mobilizacja.
Przeciwnie – są to rozwiązania przygotowane wcześniej właśnie po to, aby państwo nie musiało tworzyć systemu od zera dopiero w momencie wystąpienia zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.