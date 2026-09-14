Uwaga. Nowy wzór karty powołania do wojska. W razie mobilizacji na stawienie się może być tylko 6 godzin
W Polsce obowiązuje specjalny wzór karty powołania do służby wojskowej na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Dokument wskazuje dokładne miejsce i termin, w którym powołana osoba ma stawić się w jednostce. W skrajnym wariancie na karcie może pojawić się słowo „NATYCHMIAST”. Oznacza ono obowiązek dotarcia do wskazanego miejsca nie później niż w ciągu sześciu godzin od uzyskania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny.
Minister Obrony Narodowej określił aktualny wzór takiego dokumentu w rozporządzeniu z 7 grudnia 2023 roku. Akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw 29 grudnia i wszedł w życie po 14 dniach, czyli 13 stycznia 2024 roku.
Temat ponownie stał się głośny we wrześniu 2026 roku, kiedy media poinformowały o corocznej procedurze wysyłania przez Wojskowe Centra Rekrutacji kart mobilizacyjnych. Jednocześnie w internecie zaczęły krążyć fałszywe, generowane przez AI dokumenty sugerujące rozpoczęcie mobilizacji.
Na karcie może pojawić się jedno słowo: „NATYCHMIAST”
To jeden z najważniejszych elementów wzoru.
Na karcie znajduje się miejsce, w którym określany jest termin stawienia się do służby. Może być wskazana konkretna data, kolejny dzień mobilizacji albo właśnie słowo:
„NATYCHMIAST”.
Oficjalne pouczenie wyjaśnia dokładnie, co ono oznacza.
Osoba powołana powinna wówczas nie później niż w ciągu sześciu godzin od uzyskania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się w miejscu wpisanym na karcie.
Jeżeli na dokumencie znajduje się natomiast zapis np. „drugiego dnia mobilizacji do godz. 12.00”, obowiązek powstaje właśnie w tym wskazanym dniu.
Co znajduje się na karcie powołania?
Dokument zawiera bardzo konkretne dane.
Ustawa o obronie Ojczyzny wymaga, aby znalazły się na nim co najmniej:
imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, czas i miejsce stawienia się do służby oraz pouczenia dotyczące konsekwencji niestawienia się.
Sam wzór przewiduje także numer jednostki wojskowej i jej adres, ewentualne miejsce zbiórki oraz informacje związane z przydziałem.
Co trzeba zabrać ze sobą?
Tu przepisy również są bardzo konkretne.
Osoba stawiająca się do służby powinna zabrać:
kartę powołania, książeczkę wojskową oraz dowód osobisty.
Może również zabrać inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu służby.
W oficjalnym pouczeniu wskazano ponadto, że warto zabrać podstawowe rzeczy osobiste, np. przybory toaletowe i do pisania, zapasową bieliznę oraz dzienną rację żywności.
Karta może zostać dostarczona nawet w nocy
Ustawa przewiduje szczególny tryb doręczania dokumentów na wypadek mobilizacji.
Za organizację doręczania kart odpowiadają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.
Karty mogą być jednak dostarczane również przez:
jednostki wojskowe, Pocztę Polską lub Policję.
Co szczególnie istotne, w uzasadnionych przypadkach dokument może zostać doręczony w dzień ustawowo wolny od pracy i o każdej porze doby.
To oznacza, że w realnym scenariuszu mobilizacyjnym przepisy pozwalają prowadzić akcję kurierską także nocą.
Nieodebranie lub zgubienie karty nie usuwa obowiązku
Oficjalne pouczenie zawiera także instrukcję dotyczącą utraty dokumentu.
O zgubieniu karty trzeba niezwłocznie poinformować właściwego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Utrata karty nie zwalnia jednak z obowiązku stawienia się do służby w określonym miejscu i terminie.
Jeżeli termin został określony jako „NATYCHMIAST”, fakt utraty karty można zgłosić już dowódcy jednostki po przybyciu.
Kary za niestawienie się są bardzo poważne
Na samym wzorze karty znajduje się również pouczenie o odpowiedzialności karnej.
Zgodnie z przywołanym w dokumencie art. 687 ustawy o obronie Ojczyzny osoba, która w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołana do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się w określonym miejscu i terminie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.
Jeżeli działanie ma na celu trwałe uchylenie się od obowiązku, przepisy przewidują jeszcze surowszą odpowiedzialność — co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.
Jeżeli ktoś rzeczywiście nie może stawić się na czas z obiektywnego powodu, powinien zawiadomić dowódcę jednostki o przyczynie i zgłosić się niezwłocznie po jej ustaniu.
Karta powołania to nie to samo co karta mobilizacyjna
To obecnie najważniejsze wyjaśnienie.
We wrześniu 2026 roku media informowały, że Wojskowe Centra Rekrutacji prowadzą coroczną wysyłkę kart mobilizacyjnych. Trafiają one przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą dotyczyć również wybranych osób potrzebnych wojsku. Samo otrzymanie takiej karty nie oznacza rozpoczęcia mobilizacji ani konieczności natychmiastowego wyjazdu do jednostki.
Karta mobilizacyjna z wyprzedzeniem określa przydział na szczególny czas.
Natomiast opisana wyżej karta powołania jest dokumentem służącym do powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Ustawa przewiduje ponadto, że samo powołanie może odbywać się nie tylko przy pomocy indywidualnych kart, ale również poprzez podanie informacji o powołaniu do publicznej wiadomości.
To nie oznacza, że w Polsce ogłoszono mobilizację
Tu trzeba postawić wyraźną granicę.
Obowiązywanie wzoru karty powołania nie oznacza ogłoszenia mobilizacji.
Państwo utrzymuje takie dokumenty i procedury w ramach przygotowania systemu obronnego na scenariusz, w którym mobilizacja zostałaby kiedyś formalnie zarządzona.
Tak samo trwająca we wrześniu 2026 roku dystrybucja kart mobilizacyjnych jest przez CWCR przedstawiana jako procedura standardowa, realizowana również w czasie pokoju. W internecie pojawiły się natomiast fałszywe wzory dokumentów, które fact-checkerzy zidentyfikowali jako materiały wygenerowane sztuczną inteligencją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.