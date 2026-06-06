Ślady naszych babć w Ameryce. Czyli jak Amerykanie odkryli kompot
Kompot, który od pokoleń gości na polskich stołach, niespodziewanie stał się internetowym hitem w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy influencerzy zachwycają się prostym napojem z gotowanych owoców, nazywając go nawet „eliksirem życia” i promując jako element zdrowego stylu życia. Popularność zdobywają nie tylko same napoje, ale również owoce z kompotu, które według internetowych trendów mają wspierać efekt tzw. „glow skin”. Dla Polaków to spore zaskoczenie, bo coś, co za oceanem uchodzi za kulinarne odkrycie, w naszych domach było obecne od pokoleń.
Amerykanie odkryli kompot. Polski napój od babci stał się hitem TikToka
Kompot, który dla wielu Polaków jest smakiem dzieciństwa, szkolnej stołówki i obiadu u babci, właśnie robi karierę za oceanem. W amerykańskich mediach społecznościowych funkcjonuje jako „fruit water”, „strawberry water” albo „boiled strawberries” i zbiera tysiące komentarzy. Influencerki zachwycają się jego prostotą, smakiem i sezonowym charakterem, a część z nich je ugotowane owoce z kompotu, przekonując, że to element trendu na „glow skin”. Polscy internauci reagują głównie rozbawieniem, bo dla nich to nie nowość, lecz kuchenny klasyk znany od pokoleń.
Kompot stał się viralem w USA
W ostatnich tygodniach polski kompot zaczął regularnie pojawiać się na TikToku, Instagramie i profilach kulinarnych w USA. Amerykańscy twórcy pokazują, jak gotują owoce w wodzie, dodają odrobinę cukru lub cytryny, a później podają napój schłodzony jako letnie orzeźwienie.
Dla polskich odbiorców brzmi to znajomo. Kompot przez lata był obowiązkowym elementem domowych obiadów, barów mlecznych i szkolnych stołówek. W USA trafił jednak idealnie w modę na proste, sezonowe i „domowe” napoje bez skomplikowanego składu. O trendzie piszą już polskie media, wskazując, że Amerykanie odkryli napój znany w Polsce od pokoleń.
„Fruit water”, czyli kompot po amerykańsku
Najczęściej w zagranicznych nagraniach pojawia się kompot z truskawek, wiśni, czereśni albo rabarbaru. W opisach bywa nazywany „fruit water”, czyli wodą owocową. Część twórców zachwyca się tym, że napój jest lżejszy niż sok, mniej intensywny i można go przygotować z prostych składników.
W Polsce taka reakcja wywołała falę żartów. Internauci piszą, że Amerykanie „odkryli kompot”, a za chwilę mogą sprzedać go Europie jako produkt premium. Pojawiają się też komentarze, że coś, co u nas przez lata stało na kuchennym stole w dzbanku, w USA dostało nowe opakowanie i nazwę.
Jedzą owoce z kompotu „na glow skin”
Największe zdziwienie budzi jednak nie samo picie kompotu, ale sposób jego podania. W części amerykańskich nagrań ugotowane owoce nie trafiają do kosza. Influencerki jedzą je z miski, czasem pałeczkami, traktując jako lekką przekąskę. Trend bywa łączony z hasłem „glow skin”, czyli modą na dietę wspierającą promienny wygląd skóry.
Tu warto zachować rozsądek. Owoce są ważnym elementem zdrowej diety, a zawarte w nich związki roślinne, w tym antyoksydanty, są badane również w kontekście kondycji skóry. Nie oznacza to jednak, że miska owoców z kompotu działa jak kosmetyk albo gwarantuje „glow skin”. To raczej internetowy skrót i element lifestyle’owego trendu niż twarda obietnica zdrowotna.
Dlaczego ten trend tak dobrze się przyjął?
Kompot idealnie wpisuje się w kilka współczesnych mód naraz. Jest tani, sezonowy, domowy i łatwy do przygotowania. Można zrobić go z owoców, które akurat są pod ręką, a poziom słodyczy kontrolować samodzielnie.
Dla amerykańskich odbiorców atrakcyjna jest też prostota. Wystarczy garnek, woda, owoce i kilka minut gotowania. Nie trzeba kupować specjalnych proszków, syropów ani gotowych napojów funkcjonalnych.
Rosół też podbija internet jako „chicken tea”
Kompot nie jest jedynym polskim klasykiem, który zyskał nowe życie w amerykańskich mediach społecznościowych. Coraz częściej pojawia się również rosół pity z kubka i określany jako „chicken tea”. Dla Polaków brzmi to zabawnie, ale w USA wpisuje się w popularny trend picia bulionów jako rozgrzewających napojów wellness.
W praktyce Amerykanie odkrywają więc coś, co w polskich domach funkcjonowało od dawna: prostą kuchnię opartą na sezonowych składnikach, domowym gotowaniu i niewielkiej liczbie dodatków.
Jak zrobić najprostszy kompot?
Najpopularniejsza letnia wersja to kompot z truskawek i rabarbaru. Wystarczy kilka łodyg rabarbaru, garść truskawek, woda, trochę cukru lub innego słodzika i sok z cytryny. Owoce należy krótko zagotować, odstawić do wystudzenia i podawać schłodzone.
W wersji bardziej tradycyjnej można użyć wiśni, jabłek, śliwek, porzeczek albo mieszanki owoców. Kompot dobrze znosi eksperymenty, dlatego każdy dom miał przez lata własny przepis.
Co to oznacza dla Ciebie? Polski klasyk wraca w nowej odsłonie
– kompot stał się viralem w USA jako „fruit water” lub „strawberry water”;
– Amerykanie piją go jako lekki, sezonowy napój domowy;
– część influencerek je także owoce z kompotu, łącząc je z trendem „glow skin”;
– dietetycznie to dobry sposób na wykorzystanie owoców, ale nie cudowny trik na cerę;
– rosół również zdobywa popularność za oceanem jako „chicken tea”;
– polskie klasyki wpisują się dziś w światową modę na prostą, domową kuchnię.
Kompot nie potrzebował amerykańskiego TikToka, żeby być dobry. Ale jeśli dzięki internetowej modzie więcej osób sięgnie po sezonowe owoce i domowe napoje zamiast przesłodzonych produktów ze sklepu, ten trend może mieć całkiem sensowny finał.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.