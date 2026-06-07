Śmiertelna moda dotarła pod Warszawę. Nastolatkowie ryzykują życie dla nagrań
Na stacjach kolejowych pod Warszawą pojawił się niebezpieczny trend, który budzi coraz większy niepokój rodziców i służb. Nastolatkowie wspinają się na jadące pociągi, nagrywają swoje wyczyny i publikują filmy w internecie. Eksperci ostrzegają, że taka „zabawa” może skończyć się tragicznie – w ostatnich tygodniach doszło już do poważnych wypadków, a nawet śmierci młodych osób.
Niebezpieczna moda dotarła pod Warszawę. Nastolatkowie wspinają się na jadące pociągi
Rodzice z podwarszawskich miejscowości alarmują o niebezpiecznym trendzie, który zdobywa popularność wśród nastolatków. Młodzi ludzie wspinają się na zewnętrzne części pociągów, nagrywają swoje wyczyny i publikują filmy w internecie. Kolejarze oraz policja potwierdzają, że podobne przypadki były już zgłaszane, a eksperci ostrzegają przed tragicznymi konsekwencjami.
Moda, która może kosztować życie
Zjawisko określane mianem trainsurfingu polega na podróżowaniu na zewnętrznych elementach pociągu lub na jego dachu. Choć dla części młodych osób może wydawać się formą ekstremalnej rozrywki, w rzeczywistości jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych zachowań spotykanych na kolei.
Ryzyko obejmuje nie tylko upadek z jadącego składu, ale także porażenie prądem z trakcji kolejowej. Wystarczy zbliżyć się do przewodów pod wysokim napięciem, aby doszło do śmiertelnego wypadku.
Rodzice ostrzegają się nawzajem
Informacje o pojawieniu się tego trendu pojawiły się na lokalnych grupach mieszkańców podwarszawskich miast. Według relacji rodziców nastolatkowie mają spotykać się w pobliżu stacji kolejowych, zakładać ciemne ubrania, kominiarki oraz kamery sportowe, a następnie nagrywać niebezpieczne przejazdy.
Mieszkańcy alarmują, że uczestnikami takich zachowań są często osoby w wieku zaledwie kilkunastu lat. W sieci pojawiają się apele o większą kontrolę nad aktywnością dzieci i rozmowy na temat zagrożeń związanych z publikowaniem ekstremalnych materiałów w mediach społecznościowych.
Kolej potwierdza zgłoszenia
PKP Polskie Linie Kolejowe przyznają, że podobne sytuacje miały już miejsce. W ostatnich tygodniach zgłaszano przypadki osób znajdujących się na dachach pociągów między innymi w rejonie Zielonki oraz Parzniewa pod Warszawą.
Choć nie są to zdarzenia masowe, służby kolejowe podkreślają, że każde takie zachowanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
Policja zwiększa kontrole
Funkcjonariusze przyznają, że mają świadomość problemu i prowadzą działania prewencyjne w okolicach stacji kolejowych. Mundurowi zapowiadają reakcję na wszelkie przypadki łamania przepisów oraz przypominają, że takie zachowania mogą zakończyć się nie tylko konsekwencjami prawnymi, ale przede wszystkim tragedią.
Służby apelują również do rodziców o zwracanie uwagi na aktywność dzieci w internecie oraz zainteresowanie ich sposobem spędzania wolnego czasu.
W tym roku doszło już do tragicznych zdarzeń
Temat trainsurfingu wrócił do debaty publicznej po serii niebezpiecznych incydentów odnotowanych w aglomeracji warszawskiej. Na początku maja przy torach w Ursusie znaleziono nieprzytomnego nastolatka. Pomimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
Śledczy przekazali później, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było porażenie prądem. Tego samego dnia w okolicach Parzniewa młoda kobieta spadła z dachu pociągu i trafiła do szpitala.
Media społecznościowe napędzają ryzykowne zachowania
Eksperci od lat zwracają uwagę, że część niebezpiecznych trendów rozprzestrzenia się dzięki internetowym nagraniom. Krótkie filmy publikowane w mediach społecznościowych często pokazują jedynie efektowny fragment wyczynu, pomijając realne zagrożenia i konsekwencje.
W przypadku trainsurfingu nawet jeden błąd może zakończyć się śmiercią lub ciężkim kalectwem. Dlatego służby apelują o natychmiastowe zgłaszanie podobnych sytuacji oraz rozmowy z młodzieżą o ryzyku związanym z tego typu aktywnością.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś rodzicem nastolatka, warto porozmawiać z nim o zagrożeniach związanych z internetowymi trendami. Trainsurfing nie jest niewinną zabawą ani formą sportu. To zachowanie, które może zakończyć się tragicznie w ciągu kilku sekund. Służby apelują o czujność i reagowanie na wszelkie przypadki łamania zasad bezpieczeństwa na kolei.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.