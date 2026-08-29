Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociąg PKP Intercity potrącił 28-letnią kobietę

29 sierpnia 2026 17:08 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

W piątek wieczorem, tuż przed godziną 21, na torowisku między stacjami Wołomin i Wołomin Słoneczna doszło do tragedii – jadący w kierunku Białegostoku pociąg PKP Intercity relacji Wrocław Główny – Białystok potrącił 28-letnią kobietę. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia poszkodowanej nie udało się uratować.

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Tragedia na torach. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Tragedia na torach. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Kobieta zginęła na miejscu

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie wysłano zarówno ratowników medycznych, jak i policję, jednak obrażenia, jakich doznała 28-latka, okazały się śmiertelne. Skład, który brał udział w zdarzeniu, zatrzymano, a na czas prowadzonych czynności ruch kolejowy na tym odcinku trasy przebiegającej przez Wołomin został wstrzymany, co przełożyło się na utrudnienia dla innych podróżnych. Służby spędziły na miejscu dłuższy czas, zabezpieczając teren i wykonując niezbędne czynności procesowe, zanim ruch pociągów mógł wrócić do normy.

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Wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tragedii zajmują się teraz policjanci, a całe postępowanie nadzoruje prokuratura. Śledczy będą analizować zebrany materiał dowodowy, żeby precyzyjnie odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić, dlaczego 28-latka znalazła się na torowisku. Na wszelkie pytania dotyczące tej tragedii odpowiedzi ma dostarczyć śledztwo.

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