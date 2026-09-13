Śmietnik może stać się problemem. Szykują nowe zasady dla właścicieli domów
Właściciele domów jednorodzinnych mogą stracić ważny wyjątek dotyczący lokalizacji miejsc na odpady. Projekt nowych warunków technicznych przewiduje zasadę 3 metrów od granicy działki i 10 metrów od okien lub drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Śmietnik przy wspólnym płocie nadal byłby możliwy w określonych przypadkach – między innymi wtedy, gdy po drugiej stronie granicy znajdowałoby się przylegające miejsce na odpady sąsiada. Najważniejsze zastrzeżenie: według stanu na 13 września nowe regulacje pozostają projektem.
To może być jedna z bardziej odczuwalnych zmian dla osób budujących dom lub planujących zagospodarowanie działki.
Przy wielu posesjach pojemniki na odpady stoją tuż przy ogrodzeniu. Często znajduje się tam specjalna wiata albo utwardzone miejsce, z którego pracownicy odbierający odpady mogą łatwo zabrać pojemniki.
Projekt nowych warunków technicznych może zmienić zasady dotyczące takich miejsc.
Dzisiaj domy jednorodzinne mają ważny wyjątek
Obecne warunki techniczne przewidują generalną zasadę, zgodnie z którą określone miejsca do gromadzenia odpadów powinny znajdować się co najmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 3 metry od granicy działki budowlanej.
Ale jest bardzo istotny wyjątek.
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej tych odległości obecnie się nie określa.
Dlatego typowy właściciel domu jednorodzinnego nie musi na podstawie tego przepisu odsuwać miejsca na pojemniki o trzy metry od granicy posesji.
Projekt wprowadza zasadę 3 metrów od granicy
W projekcie nowego rozporządzenia sytuacja wygląda inaczej.
Projektowany § 20 przewiduje, że miejsce do gromadzenia odpadów powinno znajdować się co najmniej:
- 10 m od okna lub drzwi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi,
- 3 m od granicy działki budowlanej,
- 10 m od placu zabaw, boiska dla dzieci i młodzieży oraz określonego miejsca rekreacyjnego.
Co najważniejsze dla właścicieli domów, w projekcie nie ma odpowiednika obecnego generalnego wyjątku dla zabudowy jednorodzinnej. Takie brzmienie § 20 znajduje się w opublikowanym projekcie nowych warunków technicznych.
Jeżeli regulacja wejdzie w życie w takim kształcie, będzie to istotna zmiana.
Przy płocie nadal będzie można. Ale pod pewnymi warunkami
Nie oznacza to całkowitego zakazu umieszczania śmietnika przy granicy działki.
Projekt zawiera kilka wyjątków od wymaganych 3 metrów.
Najciekawszy dotyczy dwóch sąsiednich nieruchomości.
Odległości od granicy nie trzeba byłoby zachowywać, jeżeli po drugiej stronie granicy znajduje się miejsce do gromadzenia odpadów na sąsiedniej działce, a oba miejsca się ze sobą stykają.
W praktyce może to wyglądać bardzo prosto: właściciel pierwszego domu ma swoją wiatę śmietnikową przy wspólnym płocie, a właściciel drugiego lokalizuje swoją dokładnie po drugiej stronie.
Dlatego potocznie można mówić o konieczności „dogadania się z sąsiadem”, ale przepisy nie wprowadzają literalnie instytucji pisemnej zgody sąsiada na śmietnik. To ważne rozróżnienie.
Jest jeszcze ważny wyjątek od strony ulicy
Projekt przewiduje również, że odległości 3 metrów nie trzeba zachowywać względem granicy przylegającej m.in. do terenu oznaczonego jako droga, gruntu przeznaczonego pod budowę drogi publicznej lub linii kolejowej oraz publicznie dostępnego placu.
To bardzo istotne dla domów jednorodzinnych.
Nie można więc napisać, że po zmianie przepisów każdy śmietnik stojący przy ogrodzeniu będzie musiał zostać odsunięty o trzy metry.
Znaczenie będzie miało to, przy której granicy działki się znajduje i co jest po jej drugiej stronie.
Czy trzeba będzie przesuwać istniejące śmietniki?
Tu również nie należy straszyć właścicieli domów.
Nowe przepisy nie oznaczają automatycznie, że 20 września ktoś będzie musiał wyjść przed dom i przestawiać istniejące pojemniki albo burzyć legalnie wykonaną wiatę śmietnikową.
Co więcej, sytuację komplikuje uchwalony już mechanizm przejściowy. Według aktualnych informacji przepisy pozwalające w określonych przypadkach stosować dotychczasowe regulacje przez 18 miesięcy od 20 września 2026 r. zostały już ogłoszone i weszły w życie 2 września.
W przypadku konkretnej inwestycji trzeba więc będzie ustalić, które przepisy mają do niej zastosowanie.
Sąsiad może mieć problem także z zapachem
Same odległości budowlane to jeszcze nie wszystko.
Nawet prawidłowo zlokalizowane miejsce na odpady nie daje właścicielowi prawa do powodowania dowolnych uciążliwości dla sąsiedniej nieruchomości.
Art. 144 Kodeksu cywilnego reguluje tzw. immisje. Chodzi m.in. o sytuacje, w których sposób korzystania z własnej nieruchomości ponad przeciętną miarę utrudnia korzystanie z posesji sąsiedniej.
W przypadku śmietnika znaczenie mogą mieć np. intensywne i uporczywe zapachy czy zaśmiecanie sąsiedniej posesji.
Nie oznacza to jednak, że każde niezadowolenie sąsiada automatycznie oznacza naruszenie prawa. Ocena musi uwzględniać charakter miejsca i rzeczywistą skalę uciążliwości.
Kluczowa data to 20 września. Ale jest jedno „ale”
Obecne rozporządzenie z 2002 roku zostało ustawowo utrzymane w mocy nie dłużej niż do 20 września 2026 roku. Rządowe źródła od dawna wskazują właśnie tę datę jako termin przygotowania nowych warunków technicznych.
Jednocześnie na 13 września 2026 roku nowe rozporządzenie nadal nie jest obowiązującym, opublikowanym aktem prawnym. Źródła śledzące proces legislacyjny jeszcze 8 września wskazywały, że dokument pozostaje projektem.
Dlatego dziś prawidłowe sformułowanie brzmi:
„przepisy mają się zmienić”, a nie „od 20 września na pewno obowiązuje nowy zakaz”.
Właściciele domów powinni obserwować Dziennik Ustaw
Jeżeli ostateczne rozporządzenie zachowa obecne brzmienie projektu, zmiana będzie istotna przede wszystkim dla nowych inwestycji i nowych miejsc gromadzenia odpadów.
Zabudowa jednorodzinna straciłaby dotychczasowe generalne zwolnienie, a podstawową zasadą stałoby się zachowanie 3 metrów od granicy działki i 10 metrów od określonych okien lub drzwi.
Jednocześnie śmietnik nadal mógłby znajdować się przy granicy m.in. wtedy, gdy bezpośrednio po drugiej stronie znajdzie się przylegające miejsce na odpady sąsiada.
I właśnie dlatego przed zaplanowaniem nowej wiaty śmietnikowej warto sprawdzić ostateczne przepisy – projekt jest już bardzo konkretny, ale na dziś nie wolno przedstawiać go jako obowiązującego prawa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.