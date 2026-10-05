Sprzedajesz używane rzeczy? Od stycznia zmieni się ważny limit podatkowy
Od 1 stycznia 2027 roku ma wzrosnąć ważny limit dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnienie z PCC ma obejmować transakcje do 3000 zł zamiast obecnych 1000 zł. Zmiana może mieć znaczenie m.in. przy prywatnej sprzedaży używanych telefonów, komputerów, mebli czy sprzętu AGD. Jest jednak istotny szczegół: w typowej umowie sprzedaży PCC obciąża kupującego, a nie sprzedawcę. Ministerstwo Finansów wskazuje, że obecny limit obowiązuje od 2001 roku i wymaga urealnienia.
Rządowy projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie uchwalony przez Sejm 18 września. Ustawa trafiła do Senatu, gdzie komisje zarekomendowały jej przyjęcie bez poprawek. Planowany termin wejścia nowych regulacji w życie to 1 stycznia 2027 roku.
Limit ma wzrosnąć trzykrotnie
Obecne przepisy przewidują zwolnienie z PCC w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.
Po zmianie granica ma wynosić:
3000 zł.
Oznacza to trzykrotne podwyższenie limitu. Ministerstwo Finansów wskazuje wprost, że regulacja może dotyczyć m.in. odsprzedawanych przez osoby prywatne mebli, telefonów, komputerów czy sprzętu AGD.
To produkty bardzo często wystawiane na platformach ogłoszeniowych i sprzedażowych.
OLX, Marketplace czy Vinted. Kiedy w ogóle pojawia się PCC?
Tu trzeba uważać, ponieważ samo sprzedanie lub kupienie używanego przedmiotu przez internet nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty PCC.
Przy zwykłej umowie sprzedaży rzeczy ruchomej zawartej między osobami prywatnymi podatnikiem PCC jest kupujący. Obecnie, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, korzysta on ze zwolnienia. Po wejściu nowych przepisów granica ma wzrosnąć do 3000 zł.
Nie jest więc tak, że od sprzedaży starego telefonu za kilkaset złotych sprzedający musi zapłacić dodatkowy podatek PCC.
Telefon za 2500 zł? Tu zmiana będzie bardzo konkretna
Dobrym przykładem może być używany smartfon o wartości rynkowej 2500 zł sprzedawany przez osobę prywatną drugiej osobie prywatnej.
Według obecnego limitu transakcja przekracza 1000 zł, więc — o ile nie zachodzi inne wyłączenie lub zwolnienie — po stronie kupującego może powstać obowiązek PCC.
Po podniesieniu limitu do 3000 zł taka sprzedaż zmieściłaby się w zwolnieniu.
Podobnie może być w przypadku używanego laptopa, telewizora, roweru, mebli czy innego przedmiotu o wartości pomiędzy 1000 a 3000 zł.
A co, jeśli rzecz kosztuje więcej niż 3000 zł?
Po wejściu projektowanych przepisów przekroczenie 3000 zł może oznaczać, że zwolnienie wynikające z tego konkretnego limitu już nie będzie przysługiwać.
Stawka PCC przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2 proc. podstawy opodatkowania.
I tutaj pojawia się bardzo ważna pułapka.
Nie zawsze wystarczy wpisać do umowy niższą cenę.
Fiskus patrzy na wartość rynkową
Podstawą opodatkowania przy sprzedaży jest co do zasady wartość rynkowa rzeczy, a nie dowolnie ustalona przez strony kwota.
Administracja skarbowa wyjaśnia, że wartość ustala się m.in. z uwzględnieniem przeciętnych cen podobnych przedmiotów, ich stanu oraz stopnia zużycia. Jeżeli podatnik przyjmie wartość niższą od rynkowej i w efekcie zaniży podatek, urząd może zakwestionować rozliczenie.
Nie zadziała więc prosty zabieg polegający na wpisaniu 2999 zł przy przedmiocie, którego rzeczywista wartość rynkowa jest wyraźnie wyższa.
Sprzedający i kupujący – to nie to samo
Zmiany dotyczące PCC trzeba też odróżnić od zasad podatku dochodowego.
PCC przy typowej umowie sprzedaży płaci kupujący.
To odrębne zagadnienie od ewentualnego PIT po stronie osoby sprzedającej. Samo podniesienie limitu PCC z 1000 do 3000 zł nie oznacza więc nowej kwoty wolnej od PIT dla osób handlujących na OLX, Vinted czy Marketplace.
To dwa różne podatki i dwa różne zestawy zasad.
Zmiana od 1 stycznia 2027 roku
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obecny limit 1000 zł funkcjonuje od 2001 roku. Po ponad dwóch dekadach rząd zdecydował się zaproponować jego podniesienie do 3000 zł.
Nowe przepisy są planowane na 1 stycznia 2027 roku.
Jeżeli regulacja wejdzie w życie w obecnym kształcie, wiele prywatnych transakcji dotyczących używanych rzeczy o wartości pomiędzy 1000 a 3000 zł zostanie objętych zwolnieniem z PCC. Dla osób kupujących droższe używane telefony, komputery, rowery czy sprzęt domowy będzie to bardzo konkretna zmiana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.