Średnia krajowa to mit? Nowe dane GUS obnażają prawdę o zarobkach większości Polaków

Mediana kontra średnia krajowa. Przepaść o prawie jedną piątą

Najnowsze zestawienia opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny za grudzień 2025 roku wskazują, że mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 7 907,20 zł. Wskaźnik ten reprezentuje wartość środkową – oznacza to, że dokładnie połowa pracujących Polaków zarabiała mniej niż ta kwota, a druga połowa otrzymywała pensję wyższą.

Porównanie tej wartości z mitycznym przeciętnym wynagrodzeniem brutto obnaża potężne nierówności płacowe na rynku. W grudniu 2025 roku średnia płaca wyniosła bowiem aż 9 813,30 zł. Oficjalna mediana okazała się więc niższa od średniej krajowej o 19,4 proc. (czyli o prawie jedną piątą).

Grudzień przyniósł jednak spore, nominalne wzrosty płac, napędzane m.in. premiami na koniec roku: