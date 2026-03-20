Średnia krajowa znów w górę! Zobacz nowe dane GUS, czy tyle widzisz na koncie?

20 marca 2026 13:46 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Płace w Polsce rosną, ale czy nadążają za drożyzną? Najnowszy raport GUS o przeciętnym wynagrodzeniu pokazuje wyraźny skok kwot na umowach, jednak eksperci studzą entuzjazm. Sprawdź, jak Twoja pensja wypada na tle krajowej średniej i dlaczego te dane mogą być mylące dla większości pracujących.

Średnia krajowa pod lupą, co mówią liczby?

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Choć magiczna bariera kolejnych tysięcy złotych została przekroczona, należy pamiętać, że statystyka ta obejmuje jedynie firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Wzrost jest widoczny, ale napędzają go głównie sektory wysokospecjalistyczne, takie jak IT czy energetyka, podczas gdy w mniejszych miejscowościach sytuacja wygląda zgoła inaczej.

Wskaźnik wynagrodzenia Kwota (Marzec 2026) Zmiana rok do roku
Przeciętne wynagrodzenie (Brutto) ok. 8 600 – 8 800 zł +12,4%
Szacunkowa kwota „Na rękę” (Netto) ok. 6 200 – 6 400 zł Wzrost realny o ok. 4%
Najszybciej rosnące branże IT, Górnictwo, Finanse Powyżej 15%
Dominanta (najczęstsza płaca) ok. 5 500 zł Brutto Utrzymujący się dystans

Dlaczego statystyka „kłamie”?Zanim zaczniesz porównywać swój pasek z wypłatą do danych GUS, weź pod uwagę:

  • Brak mikroform: GUS nie uwzględnia milionów osób pracujących w firmach 1-9 osób, gdzie płace są zazwyczaj niższe.
  • Efekt średniej: Kilku managerów z pensją 50 tys. zł skutecznie zawyża średnią dla stu pracowników zarabiających minimum.
  • Budżetówka: Dane sektora przedsiębiorstw nie obejmują nauczycieli czy urzędników, których płace rosną wolniej.

Zarabiamy więcej, ale czy stać nas na więcej?

Średnia krajowa to taki mityczny stwór, o którym wszyscy słyszeli, ale mało kto go spotkał w swoim portfelu. To klasyczny przypadek statystycznej sałatki: jeden je mięso, drugi kapustę, a średnio obaj jedzą gołąbki. Prawda o polskich wynagrodzeniach w 2026 roku jest taka, że choć nominalnie na konta wpływa więcej cyferek, to prawdziwym wyścigiem zbrojeń jest walka tych cyferek z cenami na sklepowych półkach i kosztami kredytów.

Cieszy fakt, że Polska przestała być montownią taniej siły roboczej, a presja płacowa wymusza na pracodawcach realne docenianie fachowców. Jednak dla większości z nas „średnia krajowa” pozostaje jedynie punktem orientacyjnym, a nie rzeczywistością. Prawdziwym testem dla gospodarki nie jest to, ile zarabia statystyczny Kowalski, ale czy to, co zarabia, pozwala mu na spokojny sen bez kalkulatora w ręku przed każdym większym zakupem. Statystyka daje nam optymizm, ale to rachunki weryfikują nasz humor przy kasie.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (marzec 2026) oraz analizy rynkowej serwisu Business Insider Polska.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

