Średnia pensja w Polsce znów wzrosła. Dane GUS pokazują jednak drugi trend

21 września 2026 12:28 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. W sierpniu przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259,54 zł brutto. To więcej niż przed rokiem, ale jednocześnie wyraźnie mniej niż jeszcze w lipcu.

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Stos banknotów na biurku | Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.
Stos banknotów na biurku | Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.

Najnowsze dane GUS pokazują, że wynagrodzenia nadal rosną w ujęciu rocznym.

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W sierpniu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9259,54 zł. W porównaniu z sierpniem 2025 roku było wyższe o 5,6 proc.

Miesiąc wcześniej sytuacja wyglądała jednak lepiej. W lipcu średnia płaca wynosiła 9509,02 zł brutto, a jej wzrost w skali roku sięgał 6,8 proc.

Wynagrodzenia spadły względem lipca

Porównanie miesiąc do miesiąca przynosi już mniej korzystny wynik.

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu było o 2,6 proc. niższe niż w lipcu.

GUS wskazuje, że nie oznacza to powszechnego obniżania pracownikom wynagrodzeń zasadniczych. Na średnią wpływają również różnego rodzaju dodatkowe wypłaty.

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W sierpniu ich skala była mniejsza. Dotyczyło to między innymi premii kwartalnych, rocznych i uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

To właśnie mniejsze dodatkowe wypłaty miały być jednym z głównych powodów miesięcznego spadku średniej pensji.

Pensje nadal rosną szybciej niż ceny

Dla pracowników istotne jest zestawienie tempa wzrostu wynagrodzeń z inflacją.

W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 3,4 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W tym samym czasie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 5,6 proc.

Oznacza to, że nominalny wzrost płac nadal był szybszy od wzrostu cen. Statystycznie wynagrodzenia zachowały więc realny wzrost siły nabywczej.

Spada zatrudnienie w przedsiębiorstwach

GUS podał również dane dotyczące liczby etatów.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 6367,8 tys. etatów, czyli około 6,37 mln.

To o 0,8 proc. mniej niż w sierpniu 2025 roku oraz o 0,2 proc. mniej niż w lipcu 2026 roku.

Dane pokazują więc dwa równoległe zjawiska: wynagrodzenia w ujęciu rocznym nadal rosną, ale przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw stopniowo się zmniejsza.

Średnia pensja nie oznacza zarobków wszystkich Polaków

Przy interpretowaniu kwoty 9259,54 zł należy pamiętać o ważnym zastrzeżeniu.

Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, a nie wszystkich osób pracujących w Polsce. Statystyka obejmuje przede wszystkim podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób.

Nie obejmuje więc całej gospodarki i nie oznacza, że przeciętny pracownik w Polsce rzeczywiście otrzymuje co miesiąc ponad 9,2 tys. zł brutto.

Dodatkowo średnia arytmetyczna jest podnoszona przez osoby o najwyższych dochodach. Z tego powodu zarobki dużej części pracowników mogą być znacznie niższe od publikowanej przez GUS przeciętnej.

Najważniejsze dane za sierpień pozostają jednak jednoznaczne: średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259,54 zł brutto, wzrosła o 5,6 proc. w skali roku, ale spadła o 2,6 proc. względem lipca. Zatrudnienie było natomiast o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej.

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