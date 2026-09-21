Średnia pensja w Polsce znów wzrosła. Dane GUS pokazują jednak drugi trend
Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. W sierpniu przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259,54 zł brutto. To więcej niż przed rokiem, ale jednocześnie wyraźnie mniej niż jeszcze w lipcu.
Najnowsze dane GUS pokazują, że wynagrodzenia nadal rosną w ujęciu rocznym.
W sierpniu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9259,54 zł. W porównaniu z sierpniem 2025 roku było wyższe o 5,6 proc.
Miesiąc wcześniej sytuacja wyglądała jednak lepiej. W lipcu średnia płaca wynosiła 9509,02 zł brutto, a jej wzrost w skali roku sięgał 6,8 proc.
Wynagrodzenia spadły względem lipca
Porównanie miesiąc do miesiąca przynosi już mniej korzystny wynik.
Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu było o 2,6 proc. niższe niż w lipcu.
GUS wskazuje, że nie oznacza to powszechnego obniżania pracownikom wynagrodzeń zasadniczych. Na średnią wpływają również różnego rodzaju dodatkowe wypłaty.
W sierpniu ich skala była mniejsza. Dotyczyło to między innymi premii kwartalnych, rocznych i uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
To właśnie mniejsze dodatkowe wypłaty miały być jednym z głównych powodów miesięcznego spadku średniej pensji.
Pensje nadal rosną szybciej niż ceny
Dla pracowników istotne jest zestawienie tempa wzrostu wynagrodzeń z inflacją.
W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 3,4 proc. wyższe niż rok wcześniej.
W tym samym czasie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 5,6 proc.
Oznacza to, że nominalny wzrost płac nadal był szybszy od wzrostu cen. Statystycznie wynagrodzenia zachowały więc realny wzrost siły nabywczej.
Spada zatrudnienie w przedsiębiorstwach
GUS podał również dane dotyczące liczby etatów.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 6367,8 tys. etatów, czyli około 6,37 mln.
To o 0,8 proc. mniej niż w sierpniu 2025 roku oraz o 0,2 proc. mniej niż w lipcu 2026 roku.
Dane pokazują więc dwa równoległe zjawiska: wynagrodzenia w ujęciu rocznym nadal rosną, ale przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw stopniowo się zmniejsza.
Średnia pensja nie oznacza zarobków wszystkich Polaków
Przy interpretowaniu kwoty 9259,54 zł należy pamiętać o ważnym zastrzeżeniu.
Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, a nie wszystkich osób pracujących w Polsce. Statystyka obejmuje przede wszystkim podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób.
Nie obejmuje więc całej gospodarki i nie oznacza, że przeciętny pracownik w Polsce rzeczywiście otrzymuje co miesiąc ponad 9,2 tys. zł brutto.
Dodatkowo średnia arytmetyczna jest podnoszona przez osoby o najwyższych dochodach. Z tego powodu zarobki dużej części pracowników mogą być znacznie niższe od publikowanej przez GUS przeciętnej.
Najważniejsze dane za sierpień pozostają jednak jednoznaczne: średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259,54 zł brutto, wzrosła o 5,6 proc. w skali roku, ale spadła o 2,6 proc. względem lipca. Zatrudnienie było natomiast o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.