Tragedia na torach. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko. Paraliż trasy i opóźnienia do Warszawy
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałkowy poranek, 21 września 2026 roku, w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Około godziny 8:20 pociąg osobowy Polregio relacji Gdynia Główna – Tczew śmiertelnie potrącił nieletnią dziewczynkę. Mimo natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i przybycia trzech zastępów straży pożarnej, lekarze potwierdzili zgon dziecka na miejscu. Tragiczne zdarzenie doprowadziło do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na kluczowym odcinku magistrali kolejowej i wywołało spore utrudnienia w ruchu dalekobieżnym.
Śledztwo prokuratury i procedura PKP PLK poza wyznaczonym przejściem
Jak poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, do potrącenia doszło na szlaku kolejowym poza wyznaczonymi przejściami oraz przejazdami dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń wynikających z czynności prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji wynika, że maszynista dawał sygnały ostrzegawcze, jednak nie zdołał wyhamować składu. Trwa dokładne ustalanie personaliów oraz dokładnego wieku tragicznie zmarłej dziewczynki.
Zasady funkcjonowania infrastruktury torowej oraz przebywania w obszarach kolejowych regulują rygorystyczne przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 697 z późn. zm.). Artykuł 58 wspomnianej ustawy jednoznacznie zabrania wstępu osobom nieupoważnionym na obszar kolejowy poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, wskazując na skrajne niebezpieczeństwo związane z drogą hamowania pociągu pasażerskiego, która przy prędkościach rzędu 100–120 km/h może wynosić nawet do kilometra.
Wstrzymany ruch i opóźnienia składów dojeżdżających do warszawskich dworców
Tragedia w Pszczółkach doprowadziła do natychmiastowego zamknięcia odcinka między Tczewem a Pszczółkami. Zablokowanie kluczowej trasy na Pomorzu odbiło się echem w całej Polsce – opóźnienia i skasowane połączenia dotknęły również składów dalekobieżnych kursujących magistralą węglową i trasą E65 w stronę stolicy. Pasażerowie oczekujący na pociągi na stacjach Warszawa Centralna (Śródmieście), Warszawa Zachodnia (Wola) czy w rejonie węzłów przesiadkowych na Mokotowie musieli liczyć się ze znacznymi korektami w rozkładzie jazdy.
Przewoźnicy wdrożyli zastępczą komunikację autobusową na zablokowanym odcinku, natomiast służby techniczne i prokuratorskie zabezpieczyły ślady na torowisku w celu pełnego wyjaśnienia przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
Jak krok po krok zachować bezpieczeństwo w pobliżu torów i tras kolejowych
Zobacz zestaw kluczowych zasad bezpieczeństwa w rejonie infrastruktury kolejowej:
- Przechodź przez tory wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych – korzystaj z podziemnych przejść, kładek oraz oznakowanych przejazdów z rogatkami.
- Pamiętaj, że pociąg potrzebuje kilkuset metrów na wyhamowanie – maszynista po dostrzeżeniu człowieka na torach nie jest w stanie zatrzymać składu w miejscu.
- Zdejmuj słuchawki i odłóż telefon przed zbliżeniem się do torowiska – w rejonach stacji w Warszawie czy na trasach dalekobieżnych spadek czujności może być fatalny w skutkach.
- Reaguj na sygnały dźwiękowe nadawane przez maszynistów – głośny sygnał „Baczność” ostrzega o bezpośrednim i śmiertelnym zagrożeniu.
- Rozmawiaj z dziećmi o zakazie zabawy w rejonie nasypów kolejowych – edukacja najmłodszych jest kluczowa dla zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.