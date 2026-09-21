Tragedia na torach. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko. Paraliż trasy i opóźnienia do Warszawy

21 września 2026 12:44 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałkowy poranek, 21 września 2026 roku, w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Około godziny 8:20 pociąg osobowy Polregio relacji Gdynia Główna – Tczew śmiertelnie potrącił nieletnią dziewczynkę. Mimo natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i przybycia trzech zastępów straży pożarnej, lekarze potwierdzili zgon dziecka na miejscu. Tragiczne zdarzenie doprowadziło do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na kluczowym odcinku magistrali kolejowej i wywołało spore utrudnienia w ruchu dalekobieżnym.

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Tragedia na torach. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Tragedia na torach. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Śledztwo prokuratury i procedura PKP PLK poza wyznaczonym przejściem

Jak poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, do potrącenia doszło na szlaku kolejowym poza wyznaczonymi przejściami oraz przejazdami dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń wynikających z czynności prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji wynika, że maszynista dawał sygnały ostrzegawcze, jednak nie zdołał wyhamować składu. Trwa dokładne ustalanie personaliów oraz dokładnego wieku tragicznie zmarłej dziewczynki.

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Zasady funkcjonowania infrastruktury torowej oraz przebywania w obszarach kolejowych regulują rygorystyczne przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 697 z późn. zm.). Artykuł 58 wspomnianej ustawy jednoznacznie zabrania wstępu osobom nieupoważnionym na obszar kolejowy poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, wskazując na skrajne niebezpieczeństwo związane z drogą hamowania pociągu pasażerskiego, która przy prędkościach rzędu 100–120 km/h może wynosić nawet do kilometra.

Wstrzymany ruch i opóźnienia składów dojeżdżających do warszawskich dworców

Tragedia w Pszczółkach doprowadziła do natychmiastowego zamknięcia odcinka między Tczewem a Pszczółkami. Zablokowanie kluczowej trasy na Pomorzu odbiło się echem w całej Polsce – opóźnienia i skasowane połączenia dotknęły również składów dalekobieżnych kursujących magistralą węglową i trasą E65 w stronę stolicy. Pasażerowie oczekujący na pociągi na stacjach Warszawa Centralna (Śródmieście), Warszawa Zachodnia (Wola) czy w rejonie węzłów przesiadkowych na Mokotowie musieli liczyć się ze znacznymi korektami w rozkładzie jazdy.

Przewoźnicy wdrożyli zastępczą komunikację autobusową na zablokowanym odcinku, natomiast służby techniczne i prokuratorskie zabezpieczyły ślady na torowisku w celu pełnego wyjaśnienia przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Jak krok po krok zachować bezpieczeństwo w pobliżu torów i tras kolejowych

Zobacz zestaw kluczowych zasad bezpieczeństwa w rejonie infrastruktury kolejowej:

  • Przechodź przez tory wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych – korzystaj z podziemnych przejść, kładek oraz oznakowanych przejazdów z rogatkami.
  • Pamiętaj, że pociąg potrzebuje kilkuset metrów na wyhamowanie – maszynista po dostrzeżeniu człowieka na torach nie jest w stanie zatrzymać składu w miejscu.
  • Zdejmuj słuchawki i odłóż telefon przed zbliżeniem się do torowiska – w rejonach stacji w Warszawie czy na trasach dalekobieżnych spadek czujności może być fatalny w skutkach.
  • Reaguj na sygnały dźwiękowe nadawane przez maszynistów – głośny sygnał „Baczność” ostrzega o bezpośrednim i śmiertelnym zagrożeniu.
  • Rozmawiaj z dziećmi o zakazie zabawy w rejonie nasypów kolejowych – edukacja najmłodszych jest kluczowa dla zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości.

Źródło: PAP

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