Koniec tej sieci w Polsce. Tysiące Polaków muszą wymienić smartfony
Jedni użytkownicy już przeszli przez tę zmianę, kolejni nawet jej nie zauważyli, a ostatnia duża grupa dostanie ją pod koniec tego roku. Sieć 3G, która przez ponad 20 lat pozwalała Polakom korzystać z mobilnego internetu i obsługiwała miliony rozmów, jest właśnie definitywnie usuwana z infrastruktury największych operatorów. T-Mobile wyłączył ją już w 2023 roku, Orange zakończył proces w 2025 roku, Play prowadzi wygaszanie region po regionie, a Plus oficjalnie rozpocznie je w grudniu 2026 roku.
Dla właściciela współczesnego smartfona zmiana najczęściej będzie niewidoczna. Telefon pozostanie w LTE lub 5G, a rozmowy zostaną obsłużone przez VoLTE. Problem zaczyna się przy sprzęcie sprzed ery LTE, starych telefonach używanych przez seniorów, pierwszych smartfonach, modemach USB, routerach, systemach alarmowych i innych urządzeniach, które przez lata działały dzięki 3G. Część z nich nie umrze całkowicie, ale cofnie się technologicznie o kilkanaście lat – do sieci 2G.
T-Mobile zrobił to pierwszy. Orange również nie ma już 3G
T-Mobile zakończył ogólnopolski proces wyłączania 3G w drugim kwartale 2023 roku. Operator wcześniej stopniowo odzyskiwał częstotliwości zajmowane przez starszą technologię i przeznaczał je dla LTE oraz 5G. Dla klientów korzystających z urządzeń obsługujących 4G zmiana odbyła się praktycznie w tle. Starsze telefony, które nie potrafiły korzystać z LTE, pozostały natomiast w sieci 2G.
Orange zakończył podobną operację w listopadzie 2025 roku. Sieć 3G działała u tego operatora od 2005 roku, czyli dokładnie przez 20 lat. Zwolnione pasmo 900 MHz zostało przeznaczone na LTE, co szczególnie poprawia zasięg nowszej technologii poza największymi miastami. Orange informował pod koniec procesu, że ponad 85 proc. całego ruchu głosowego w jego sieci było już realizowane przez VoLTE. To nie oznacza, że 15 proc. klientów posiadało stare telefony – jedna osoba może generować bardzo różną liczbę minut – ale dobrze pokazuje skalę migracji.
|Operator
|Stan 3G we wrześniu 2026 roku
|T-Mobile
|3G wyłączone od 2023 roku
|Orange
|proces zakończony w listopadzie 2025 roku
|Play
|wyłączanie trwa od kwietnia 2025 roku
|Plus
|wyłączanie rozpocznie się w grudniu 2026 roku
Play jest w trakcie. W Warszawie 3G zniknęło już wcześniej
Play rozpoczął właściwe wygaszanie 3G w kwietniu 2025 roku, poprzedzając je testami między innymi w rejonie Lublina, Torunia, Łochowa i Rawy Mazowieckiej. Proces jest prowadzony etapami. Operator podał w marcu 2026 roku, że do końca 2025 roku modernizacja objęła już obszary zamieszkiwane przez 67,9 proc. populacji znajdującej się w zasięgu jego sieci. W 2026 roku prace są kontynuowane.
Warszawiacy w dużej części mają już ten proces za sobą. Play informował jesienią 2025 roku, że wyłączanie 3G objęło Warszawę i okolice. Orange zrobił to w stolicy również we wrześniu 2025 roku, a T-Mobile nie posiada tu 3G od kilku lat. Oznacza to, że obecnie w Warszawie użytkownik bardzo starego telefonu może jeszcze spotkać 3G przede wszystkim w Plusie – a i ten operator właśnie przygotowuje się do pożegnania tej technologii.
Plus ruszy w grudniu. Operator uruchomił specjalny test telefonu
Plus jako ostatni z największej czwórki podał oficjalną datę rozpoczęcia wygaszania. Proces wystartuje w grudniu 2026 roku i będzie prowadzony stopniowo. Operator nie twierdzi, że jednego dnia sygnał 3G zniknie równocześnie w całej Polsce. Użytkownicy starszych urządzeń mają jeszcze czas, ale Plus już teraz zachęca do sprawdzenia telefonu i karty SIM.
Najprostszy test jest wyjątkowo łatwy. Klient Plusa może wysłać bezpłatnego SMS-a o treści SPRAWDZAM na numer 80909. W odpowiedzi otrzyma informację, czy telefon obsługuje LTE oraz czy karta SIM jest przygotowana do korzystania z nowszej technologii. Operator podaje, że problem mogą stanowić bardzo stare karty wydane przed 2013 rokiem. Kartę SIM można wymienić bezpłatnie.
Jeżeli odpowiedź wykaże, że sam telefon nie obsługuje LTE, Plus rekomenduje wymianę urządzenia. Do normalnego korzystania z rozmów przez sieć 4G najlepiej mieć dodatkowo obsługę VoLTE.
Nie potrzebujesz 5G. Wystarczy LTE i najlepiej VoLTE
Tu pojawia się jedno z najczęstszych nieporozumień. Koniec 3G nie oznacza konieczności zakupu telefonu z 5G. Telefon obsługujący 4G LTE nadal jest całkowicie wystarczający. Najważniejsze jest to, żeby urządzenie potrafiło korzystać z LTE do transmisji danych, a najlepiej również obsługiwało VoLTE, czyli rozmowy głosowe prowadzone przez sieć LTE.
Telefon może mieć LTE, ale nie mieć działającego VoLTE. W takim przypadku internet nadal będzie działał szybko przez 4G, natomiast podczas wykonywania połączenia urządzenie może przełączyć się do 2G. To nie oznacza natychmiastowej konieczności wyrzucenia telefonu, ale jest sygnałem, że sprzęt należy już do technologicznie starszej generacji.
|Telefon
|Co stanie się po wyłączeniu 3G?
|5G + VoLTE
|Praktycznie żadnej różnicy
|4G LTE + VoLTE
|Praktycznie żadnej różnicy
|4G LTE bez VoLTE
|Internet działa w LTE, rozmowy mogą przechodzić do 2G
|Telefon 2G/3G bez LTE
|Rozmowy i SMS mogą pozostać w 2G, ale szybki mobilny internet znika
|Urządzenie tylko 3G bez obsługi dostępnego 2G
|Może całkowicie stracić łączność komórkową
iPhone 4S wraca do czasów EDGE. To samo spotka część pierwszych smartfonów
Dobrym przykładem jest iPhone 4S. Apple w jego oficjalnej specyfikacji wymienia GSM/EDGE oraz UMTS/HSDPA, ale nie LTE. Po zniknięciu 3G telefon może więc nadal logować się do działającej sieci 2G i wykonywać rozmowy czy wysyłać SMS-y, ale mobilny internet zostanie ograniczony do bardzo wolnego EDGE. W praktyce urządzenie, które kiedyś było jednym z najbardziej zaawansowanych smartfonów świata, z punktu widzenia internetu komórkowego zamieni się niemal w klasyczny telefon.
Podobny los czeka wiele urządzeń z pierwszej połowy poprzedniej dekady. Do tej grupy należą między innymi iPhone 4S i starsze modele Apple, Nokia Lumia 800, część wersji Samsunga Galaxy S II i Galaxy S III, starsze Galaxy Note, Nokia E63, Nokia 5800 XpressMusic oraz wiele telefonów z Androidem produkowanych w czasach, kiedy LTE było dopiero nowością. Przy Samsungach i innych producentach trzeba jednak uważać na oznaczenie konkretnego wariantu – jeden model mógł występować zarówno w wersji 3G, jak i LTE.
Sam rok produkcji nie jest więc wystarczającą odpowiedzią. Telefon z 2013 roku może obsługiwać LTE, podczas gdy inny sprzęt z podobnego okresu będzie ograniczony do 3G. Najpewniejszą metodą jest sprawdzenie specyfikacji konkretnego modelu albo skorzystanie z narzędzi operatora.
Paradoks: jeszcze starsza Nokia może działać tak samo jak wcześniej
Wyłączenie 3G tworzy zabawny technologiczny paradoks. Bardzo stary telefon działający wyłącznie w 2G może w ogóle nie zauważyć zmiany, ponieważ nigdy z 3G nie korzystał. Nadal będzie dzwonił i wysyłał SMS-y w GSM, dopóki operator utrzymuje sieć drugiej generacji.
Znacznie gorzej może wyglądać sytuacja smartfona, który został zaprojektowany jako urządzenie 2G/3G. On również będzie mógł przełączyć się na 2G, ale utraci technologię, na której opierał mobilny internet. Strony będą ładowały się ekstremalnie wolno, a współczesne aplikacje przy takich prędkościach mogą być praktycznie bezużyteczne.
T-Mobile gwarantuje obecnie, że nie zmniejszy zasięgu 2G przynajmniej do 31 grudnia 2027 roku, a stopniowe ograniczanie może rozpocząć od 2028 roku. Play wprost informuje, że po wyłączeniu 3G nadal pozostaje jego sieć 2G. Orange potwierdza, że także planuje kiedyś wyłączyć 2G, ale w 2026 roku nie podaje konkretnej daty. To oznacza, że stary telefon może dostać jeszcze kilka lat życia, lecz nie jest to rozwiązanie na zawsze.
To nie tylko telefony. Problem może wisieć na ścianie w piwnicy albo jeździć w samochodzie
Znacznie łatwiej zapomnieć o urządzeniach, których na co dzień nawet nie widzimy. Stare modemy 3G były przez lata montowane w systemach alarmowych, lokalizatorach GPS, automatach, urządzeniach telemetrycznych, routerach, bramkach przemysłowych i innych systemach M2M. UKE podaje, że na koniec 2025 roku w Polsce aktywnych było aż 14 mln kart M2M. Oczywiście ogromna część korzysta już z LTE, NB-IoT lub innych nowych technologii, ale sama liczba pokazuje skalę urządzeń komunikujących się bez udziału człowieka.
Telefon łatwo zauważyć i wymienić. Modem schowany w centrali alarmowej może działać latami, aż pewnego dnia przestanie przesyłać dane tak jak wcześniej. Dlatego właściciele starszych systemów alarmowych, bram, lokalizatorów i routerów powinni sprawdzić nie tylko kartę SIM, lecz również standard obsługiwany przez sam modem.
GPS nie przestanie działać. To częsty błąd w opisach końca 3G
Wyłączenie 3G nie wyłącza GPS. Odbiornik GPS odbiera sygnały z satelitów i do samego określenia pozycji nie potrzebuje sieci komórkowej. Starszy telefon nadal może więc ustalić swoje położenie.
Problem pojawia się przy usługach, które wymagają internetu. Pobranie nowych map, informacji o korkach, wyszukanie adresu czy przesłanie pozycji do aplikacji może wymagać transmisji danych. Jeżeli telefon pozostanie tylko w 2G, część takich funkcji będzie działała bardzo wolno albo okaże się praktycznie nieużyteczna. Podobnie jest z bankowością czy komunikatorami – dodatkowym problemem starych telefonów jest często nie sama sieć, ale dawno niewspierany system operacyjny.
Ilu użytkowników naprawdę będzie musiało wymienić telefon?
Nie ma obecnie wiarygodnej oficjalnej liczby dla całej Polski. UKE nie publikuje zestawienia pokazującego, jaki procent aktywnych użytkowników posiada telefon wyłącznie 2G/3G i musi z tego powodu kupić nowe urządzenie. Operatorzy również nie podają jednolitego aktualnego odsetka, który można byłoby bezpiecznie zastosować do całego rynku.
Nie należy też mylić udziału ruchu 3G z liczbą telefonów wymagających wymiany. Smartfon obsługujący LTE może w pewnych warunkach zalogować się do 3G, mimo że po jego wyłączeniu bez problemu przejdzie na 4G. Z drugiej strony ktoś może posiadać stary telefon 3G, ale używać go wyłącznie do rozmów, więc po przejściu do 2G w ogóle nie uzna wymiany za konieczną.
Pewną skalę zmian pokazuje Orange. Jeszcze przed rozpoczęciem wygaszania operator oceniał, że problem związany ze starszym sprzętem może dotyczyć około 3 proc. jego klientów. Od tego czasu minęły jednak lata wymiany urządzeń, dlatego tej liczby nie można traktować jako aktualnego odsetka dla 2026 roku. Z kolei pod koniec 2025 roku ponad 85 proc. całego ruchu głosowego Orange przechodziło już przez VoLTE, co pokazuje, jak szybko nowsza technologia stała się dominująca.
Plus w swoim obecnym komunikacie ogranicza się do informacji, że dla większości klientów zmiana będzie nieodczuwalna, ale jednocześnie uruchomił specjalny mechanizm sprawdzania urządzeń. To rozsądniejsze niż podawanie jednego procentu, bo problem zależy od telefonu, karty SIM, ustawień VoLTE i sposobu korzystania z urządzenia.
Warszawa jest już praktycznie po 3G. Został Plus
Dla mieszkańców Warszawy temat nie jest już prognozą na przyszłość. T-Mobile zakończył 3G lata temu. Orange wyłączył starszą technologię w stolicy we wrześniu 2025 roku, podobnie Play objął wówczas Warszawę i okolice swoim procesem modernizacji. Jeżeli więc stary telefon działa dziś w Warszawie w Orange, T-Mobile lub Play, nie korzysta już normalnie z 3G tych operatorów.
Plus jest ostatnim dużym graczem, który nadal przygotowuje się do właściwego wygaszania. Proces zacznie w grudniu. Dla właściciela kilkunastoletniego telefonu w Plusie jest to więc ostatni dobry moment na sprawdzenie, czy w specyfikacji urządzenia widnieje LTE/4G oraz czy karta SIM obsługuje nowszą sieć.
Jak sprawdzić telefon bez znajomości częstotliwości i standardów?
W Plusie wystarczy wysłać SMS „SPRAWDZAM” na 80909. System sprawdzi telefon i kartę SIM. Orange umożliwia podobną kontrolę za pomocą bezpłatnego SMS-a o treści „KARTA” wysłanego na numer 80233. W przypadku Play operator informuje, że wymiana karty SIM z powodu samego procesu wyłączenia 3G nie jest konieczna.
Można również wejść w ustawienia telefonu. Jeżeli dostępne są opcje LTE, 4G albo 5G, samo wyłączenie 3G nie odbierze urządzeniu szybkiej transmisji danych. Warto dodatkowo sprawdzić VoLTE. Najprostszy test polega na wykonaniu rozmowy przy wyłączonym Wi-Fi. Jeżeli podczas rozmowy telefon nadal pokazuje LTE lub 4G i internet działa normalnie, połączenie najprawdopodobniej jest realizowane przez VoLTE. Jeśli oznaczenie zmienia się na 2G lub E, telefon prawdopodobnie korzysta ze starszej sieci do rozmów.
Nie wyrzucaj telefonu tylko dlatego, że nie ma 5G
Telefon z LTE i VoLTE nie wymaga wymiany z powodu końca 3G. Nie trzeba kupować 5G, zmieniać numeru ani podpisywać nowej umowy. Jeżeli problemem jest wyłącznie bardzo stara karta SIM, operator może ją wymienić bez zmiany numeru, a w wielu przypadkach bez żadnej opłaty.
Jeżeli natomiast urządzenie obsługuje wyłącznie 2G i 3G, decyzja zależy od sposobu korzystania. Dla osoby, która chce tylko odbierać połączenia i wysyłać SMS-y, taki telefon może jeszcze działać w 2G. Jeżeli potrzebny jest mobilny internet, mapy online, komunikatory czy współczesne aplikacje, czas 3G-only faktycznie dobiega końca.
Najważniejszy wniosek jest więc trochę inny niż kilka lat temu. Wyłączanie 3G nie jest już wielką operacją, która dopiero nadejdzie. W większości Polski ona już się wydarzyła albo właśnie trwa. T-Mobile i Orange zakończyły proces, Play systematycznie usuwa ostatnie obszary, a Plus zacznie w grudniu 2026 roku. Stary telefon może nie zgasnąć nagle i nie zamienić się w cegłę, ale bez LTE coraz częściej będzie działał jak urządzenie z zupełnie innej epoki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.