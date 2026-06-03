Stało się! Od 3 czerwca 2026 nowe przepisy weszły w życie. Koniec ważnej ulgi dla kierowców
Od 3 czerwca 2026 roku kierowcy nie będą mogli zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nowe przepisy obejmują między innymi jazdę pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie prędkości oraz poważne naruszenia bezpieczeństwa pieszych. W praktyce jeden niebezpieczny manewr może oznaczać nawet 22 punkty karne i szybkie pożegnanie z prawem jazdy.
22 punkty karne za jeden manewr. Od 3 czerwca kierowcy stracili ważną możliwość
Od 3 czerwca 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Kierowcy nadal mogą uczestniczyć w specjalnych szkoleniach pozwalających zmniejszyć liczbę punktów, ale nie dotyczy to już najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Zmiana ma zwiększyć skuteczność walki z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach i utrudnić unikanie konsekwencji przez osoby regularnie łamiące przepisy.
Nie każde punkty będzie można skasować
Nowe regulacje oznaczają, że część punktów karnych pozostanie na koncie kierowcy niezależnie od udziału w kursach redukcyjnych. Dotyczy to wykroczeń uznawanych za szczególnie niebezpieczne dla innych uczestników ruchu.
Możliwość zmniejszenia liczby punktów o 6 nadal istnieje, jednak szkolenia organizowane przez uprawnione ośrodki nie pomogą w przypadku najcięższych naruszeń przepisów. Kierowca może skorzystać z takiego kursu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Według nowych zasad ograniczenie obejmuje między innymi prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz poważne naruszenia przepisów chroniących pieszych.
Jeden manewr może kosztować niemal całe prawo jazdy
Zmiany szczególnie mocno odczują osoby uczestniczące w nielegalnych wyścigach lub wykonujące niebezpieczne manewry na drogach publicznych. Za driftowanie lub jazdę motocyklem na jednym kole przewidziano obecnie 10 punktów karnych.
To jednak nie wszystko. Jeżeli podczas takiego zachowania dojdzie do stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lub kolizji, funkcjonariusz może nałożyć kolejne 12 punktów karnych. Łącznie oznacza to aż 22 punkty karne za jedno zdarzenie.
W praktyce oznacza to, że kierowca posiadający już niewielką liczbę punktów może niemal natychmiast stracić prawo jazdy. Obecnie limit wynosi 24 punkty karne, natomiast dla osób posiadających uprawnienia krócej niż rok jest to jedynie 20 punktów.
Nowe przepisy mają odstraszać przed brawurową jazdą
Instytut Transportu Samochodowego wskazuje, że celem zmian nie jest wyłącznie podnoszenie wysokości kar. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie nieuchronności konsekwencji dla kierowców stwarzających zagrożenie.
Zdaniem specjalistów dotychczasowy system pozwalał części kierowców stosunkowo szybko redukować punkty i wracać do wcześniejszych zachowań. Teraz najpoważniejsze wykroczenia pozostaną widoczne na koncie kierowcy przez cały okres przewidziany w przepisach.
Zmiany wpisują się również w szerszy proces zaostrzania odpowiedzialności za agresywną jazdę. W ostatnich miesiącach pojawiły się także nowe rozwiązania dotyczące walki z nielegalnymi wyścigami oraz szczególnie niebezpiecznymi zachowaniami na drogach.
Warszawa pod szczególną obserwacją służb
Nowe przepisy mogą mieć szczególne znaczenie dla Warszawy, gdzie każdego dnia na ulice wyjeżdżają setki tysięcy pojazdów. Stolica od lat pozostaje jednym z głównych miejsc działań policyjnych wymierzonych w uczestników nielegalnych wyścigów i kierowców rażąco przekraczających prędkość.
Najwięcej interwencji dotyczy tras szybkiego ruchu oraz głównych arterii komunikacyjnych, takich jak Wisłostrada, Trasa Siekierkowska czy odcinki obwodnicy miasta. W ostatnich latach policja regularnie prowadzi tam kontrole prędkości i akcje wymierzone w niebezpieczne zachowania.
Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że kierowcy zatrzymani w Warszawie za najpoważniejsze wykroczenia nie będą mogli liczyć na szybkie zmniejszenie liczby punktów poprzez udział w szkoleniu. W praktyce może to przełożyć się na większą liczbę decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
Nie tylko mandaty. Coraz częściej grozi również odpowiedzialność karna
Równolegle rozwijane są przepisy dotyczące najpoważniejszych przypadków brawurowej jazdy. W sytuacjach, gdy kierowca rażąco przekracza prędkość i świadomie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, konsekwencje mogą wykraczać poza postępowanie wykroczeniowe.
W takich przypadkach możliwe jest wszczęcie postępowania karnego, a sankcje mogą obejmować nie tylko utratę prawa jazdy, ale również grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet karę pozbawienia wolności przewidzianą w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeden błąd może mieć długie konsekwencje
Jeżeli prowadzisz samochód, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:
– sprawdź aktualną liczbę punktów karnych na swoim koncie;
– nie zakładaj, że każde punkty będzie można zredukować podczas szkolenia;
– szczególnie uważaj na limity prędkości i przepisy chroniące pieszych;
– unikaj zachowań kwalifikowanych jako drift lub udział w nielegalnych wyścigach;
– pamiętaj, że 22 punkty karne za jedno zdarzenie mogą oznaczać niemal natychmiastową utratę prawa jazdy.
Nowe przepisy obowiązują od 3 czerwca 2026 roku i są kolejnym elementem zaostrzania polityki bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Dla wielu kierowców oznacza to koniec możliwości szybkiego „wyzerowania” skutków najpoważniejszych wykroczeń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.