Starlink ma problemy. Setki zgłoszeń i nagła awaria nad ranem – co się dzieje?

15 września 2025 07:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od wczesnych godzin porannych użytkownicy Starlinka w Polsce doświadczają poważnych problemów z dostępem do usług. Gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń awarii sugeruje dużą skalę problemu. Przerwa w nadawaniu dotyczy głównie Warszawy, Gdyni i kilku innych regionów.

Co się wydarzyło?
Dane z serwisu Downdetector.pl pokazują nagły skok liczby zgłoszeń po godzinie 6:00 rano. Awarie dotyczą głównie braku sygnału (85%), kłopotów z dostępem do internetu (12%) oraz słabego zasięgu (3%). Mapa problemów wskazuje na największe natężenie zgłoszeń w centralnej i północnej Polsce.

Najczęściej zgłaszane problemy:

  • Przerwa w nadawaniu – 85% zgłoszeń

  • Brak Internetu – 12%

  • Słaby zasięg – 3%

Lokalizacje z największymi problemami:

  • Warszawa

  • Gdynia

  • Bydgoszcz

  • okolice Krakowa i Wrocławia

Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli korzystasz ze Starlinka i dziś rano straciłeś dostęp do internetu lub sygnału, nie jesteś sam. Problem dotyczy wielu regionów Polski i jest niezależny od Twojego sprzętu. Warto śledzić oficjalne kanały Starlinka i SpaceX w oczekiwaniu na komunikat i przewidywany czas usunięcia awarii.

