Stołeczni radni zadecydowali. Strefa SPPN obejmie kolejne cztery regiony Warszawy
Stołeczni radni podjęli decyzję o drastycznym rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Parkomaty pojawią się w czterech dużych dzielnicach: na Woli, Pradze-Południe, Mokotowie oraz we Włochach. Zmiany będą wprowadzane dwuetapowo – pierwsi kierowcy zapłacą za postój już we wrześniu tego roku. Wraz z nowymi granicami strefy zmieniają się też zasady i terminy opłacania mandatów
Podczas czwartkowej sesji (11 czerwca) Rada Warszawy przyjęła uchwałę, która znacząco zmieni mapę parkingową stolicy. Urzędnicy tłumaczą, że celem rozszerzenia strefy jest zwiększenie rotacji pojazdów oraz ochrona interesów mieszkańców, którzy przez długo okupujące miejsca auta przyjezdnych nie mają gdzie zaparkować. Duże znaczenie ma też rozwój komunikacji miejskiej, która stanowi realną alternatywę dla samochodów.
Wprowadzanie zmian zostało podzielone na dwa etapy: jesienny oraz wiosenny przyszłego roku.
Pierwszy etap: Wrzesień 2026. Odolany i Saska Kępa
Już 7 września strefa powiększy się o kolejne fragmenty Woli i Pragi-Południe.
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Wola (Odolany): Parkomaty staną na terenie całych Odolan. Ta dynamicznie rozwijająca się okolica mieszkaniowa zmaga się z plagą kierowców, którzy traktują tutejsze uliczki jako darmowy parking przesiadkowy, by nową linią tramwajową na ul. Kasprzaka dojechać do centrum. Szef ZDM Łukasz Puchalski przyznał, że z wdrożeniem zmian czekano do zakończenia remontów kluczowych ulic: Jana Kazimierza i Ordona.
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Praga-Południe (Saska Kępa): Dwa lata po wprowadzeniu SPPN w tej dzielnicy, strefa zostanie uszczelniona i rozszerzy się o kolejny rejon – między ulicami Saską a Międzynarodową.
Drugi etap: Maj 2027. Służewiec, Raków i Okęcie
Kolejna fala zmian nastąpi 17 maja przyszłego roku. Opłatami zostaną objęte rejony położone blisko kluczowych węzłów komunikacyjnych:
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Mokotów (Służewiec i część Służewa): Dawne „zagłębie biurowe”, które dziś mocno przekształca się w osiedla mieszkaniowe, ma w ten sposób zyskać większą dostępność miejsc dla mieszkańców.
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Włochy (Raków oraz północne Okęcie): Poza nową zabudową mieszkaniową, na Okęciu kluczowym problemem są pasażerowie linii lotniczych, którzy porzucają na tamtejszych ulicach swoje samochody na czas podróży. SPPN ma to zjawisko całkowicie wyeliminować.
Dłuższy czas na tańszy mandat
Nowa uchwała niesie ze sobą również istotne zmiany dla zapominalskich lub unikających płacenia kierowców. Zmianie ulegają zasady i terminy wnoszenia opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego.
Obecnie kara wynosi 300 zł, ale można ją obniżyć do 200 zł pod warunkiem uregulowania należności w ciągu 7 dni. Nowe przepisy wydłużają ten preferencyjny termin aż do 14 dni. Jak argumentuje miasto, szybka, dobrowolna wpłata pozwala zaoszczędzić na procedurach komorniczych i egzekucyjnych, dając jednocześnie kierowcom więcej czasu na skorzystanie ze „zniżki”.
Konsekwencją tej zmiany jest także wydłużenie podstawowego terminu na opłacenie mandatu w pełnej kwocie – z dotychczasowych 14 do 30 dni.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.