Stuu z poważnymi zarzutami. Jest już w warszawskim areszcie. Wiadomo, kiedy stanie przed prokuratorem
Sprawa Stuarta K.-B., znanego milionom internautów jako Stuu, wchodzi w kolejny etap. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii były youtuber przebywa w warszawskim areszcie. Prokuratura wyznaczyła już konkretny termin czynności. W środę 19 sierpnia ma zostać przesłuchany w związku ze sprawą Pandora Gate. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.
Stuu stanie przed prokuratorem 19 sierpnia
Nowe informacje w głośnej sprawie przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Czynności ze Stuartem K.-B. zaplanowano na środę 19 sierpnia. Mężczyzna znajduje się obecnie w jednym z warszawskich aresztów.
Jeszcze kilka dni temu wiadomo było jedynie, że czynności procesowe odbędą się w kolejnym tygodniu. Teraz poznaliśmy konkretną datę.
To istotny moment postępowania, które od 2023 roku wzbudza ogromne zainteresowanie opinii publicznej.
Z Wielkiej Brytanii do warszawskiego aresztu
Stuart K.-B. został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii w czwartek 13 sierpnia.
Na ekstradycję czekał od 2023 roku. W Wielkiej Brytanii przebywał w areszcie, a przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości toczyło się postępowanie dotyczące wydania go Polsce.
Brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję, jednak K.-B. odwołał się od tej decyzji. W połowie lipca 2026 roku sąd w Londynie ponownie zdecydował, że może zostać wydany polskim władzom.
Ostatecznie 13 sierpnia został przewieziony do Polski, a następnie osadzony w Warszawie.
Prokuratura chce przedstawić mu poważne zarzuty
Postępowanie ma związek z głośną aferą określaną jako Pandora Gate, która wybuchła jesienią 2023 roku.
W październiku 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu Stuartowi K.-B. zarzutów.
Według informacji przekazywanych przez prokuraturę dotyczą one czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15. roku życia, do których miało dojść latem 2015 roku oraz w sierpniu 2018 roku. Zarzuty mają również dotyczyć rozpijania osób małoletnich.
Należy podkreślić, że są to zarzuty prokuratury. O winie może prawomocnie rozstrzygnąć wyłącznie sąd.
Jedna ze spraw ma dotyczyć również alkoholu
Według informacji dotyczących prowadzonego postępowania jedną z osób, które Stuart K.-B. miał nakłaniać do spożywania alkoholu, była dziewczynka będąca jednocześnie pokrzywdzoną w związku z zarzucanym czynem o charakterze seksualnym z sierpnia 2018 roku.
To właśnie między innymi te okoliczności będą przedmiotem prowadzonego postępowania.
Stuartowi K.-B. może grozić do 12 lat pozbawienia wolności.
Pandora Gate wstrząsnęła polskim internetem
Afera Pandora Gate wybuchła w 2023 roku po publikacji materiałów dotyczących kontaktów części popularnych twórców internetowych z osobami małoletnimi.
Sprawa bardzo szybko wykroczyła poza internet. Zainteresowały się nią organy ścigania, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowanie.
Jednym z najgłośniejszych nazwisk pojawiających się w związku ze sprawą był właśnie Stuu, który wcześniej należał do najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce.
Miliony osób obserwowały jego działalność
Stuart K.-B. ma obecnie 34 lata. Urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii oraz posiada obywatelstwo polskie i brytyjskie.
W 2014 roku przeniósł się do Polski i rozwijał działalność internetową. Początkowo występował pod pseudonimem Polski Pingwin, później zdobył ogromną popularność jako Stuu.
Jego pierwsze materiały były związane przede wszystkim z grą Minecraft. Z czasem publikował również filmy rozrywkowe i lifestylowe.
Skala jego popularności była ogromna. Kanał Stuu na YouTube obserwowało około 4,1 mln użytkowników, a konto na Instagramie około 1,8 mln osób.
Kilka lat temu wycofał się z regularnej aktywności internetowej i wrócił do Wielkiej Brytanii.
Prawie trzy lata postępowania ekstradycyjnego
Od października 2023 roku Stuart K.-B. pozostawał w Wielkiej Brytanii w związku z prowadzoną procedurą ekstradycyjną.
Brytyjski sąd zgodził się na jego wydanie Polsce w lutym 2025 roku, ale K.-B. odwołał się od decyzji.
Jednym z argumentów podnoszonych w toku postępowania była kwestia rzekomej presji politycznej na polskiego sędziego, który wydał nakaz aresztowania. Argumentacja odnosiła się między innymi do publicznych wypowiedzi ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego dotyczących Pandora Gate.
Ostatecznie procedura zakończyła się zgodą na wydanie K.-B. Polsce.
19 sierpnia może być ważną datą w tej sprawie
Środowe czynności będą jednym z najważniejszych etapów sprawy od czasu ekstradycji.
19 sierpnia Stuart K.-B. ma zostać doprowadzony na czynności do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Prokuratura będzie mogła formalnie przeprowadzić zaplanowane czynności procesowe związane z zarzutami, które przygotowano już w 2023 roku. (gazetapl)
Dalszy przebieg postępowania będzie zależał między innymi od decyzji organów prowadzących sprawę i zgromadzonego materiału dowodowego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli śledziłeś sprawę Pandora Gate od jej początku, 19 sierpnia może przynieść istotne informacje dotyczące dalszego postępowania wobec jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów afery.
Po niemal 3 latach procedury ekstradycyjnej Stuart K.-B. znajduje się już w Polsce. Nie jest to więc kolejna informacja dotycząca brytyjskiego postępowania ekstradycyjnego. Sprawa wróciła bezpośrednio do Warszawy.
Najważniejsze jest przy tym zachowanie precyzji: Stuart K.-B. jest podejrzanym, a przedstawiane mu czyny są zarzutami prokuratury. Nie został prawomocnie skazany za opisane czyny.
W środę 19 sierpnia oczy mediów ponownie będą więc skierowane na Prokuraturę Okręgową w Warszawie. To wtedy mają odbyć się zapowiedziane czynności z udziałem Stuu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.