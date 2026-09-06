Superhit w Biedronce. Luksusowa marka wchodzi do sklepów. Ludzie pobiegną na zakupy
Biedronka szykuje ofertę, która może wywołać spore zainteresowanie klientów. Do sklepów trafi kolekcja Pierre Cardin, a największą uwagę przyciągają eleganckie damskie torebki za 99 zł. Do tego dochodzi bielizna i skarpety znanej marki. Sprzedaż ruszy w czwartek, a przy najbardziej poszukiwanych wariantach liczyć może się szybka decyzja. Co dokładnie będzie można znaleźć w sklepach?
Pierre Cardin w Biedronce. Torebki za 99 zł
Największym hitem nowej oferty mogą okazać się damskie torebki Pierre Cardin. Biedronka wyceniła je na 99 zł za sztukę.
Z materiałów promocyjnych wynika, że dostępne będą różne modele i warianty kolorystyczne. Widać między innymi klasyczne czarne torebki oraz modele w odcieniach czerwieni i jasnych kolorach.
Pokazany w ofercie model ma wymiary około 17 x 11 x 12 cm, a w zestawie znajduje się pasek. Torebka dostępna będzie w kilku wariantach, co może sprawić, że właśnie niektóre kolory znikną jako pierwsze.
Pierre Cardin to rozpoznawalna na świecie marka modowa. Dlatego pojawienie się produktów z jej logo w dyskoncie i cena 99 zł mogą przyciągnąć osoby, które zwykle omijają tekstylne akcje Biedronki.
Nie tylko torebki. Pierre Cardin od 15,99 zł
Oferta obejmuje również produkty dla mężczyzn. 3-pak męskich skarpet Pierre Cardin kosztuje 15,99 zł. Dostępne mają być rozmiary 39-46 oraz różne wersje kolorystyczne.
W sprzedaży znajdą się również 2-paki męskich bokserek za 34,99 zł. Według informacji zamieszczonych w ofercie wykonano je w 95 proc. z bawełny i w 5 proc. z elastanu. Dostępne będą rozmiary od M do XXL oraz różne zestawy kolorystyczne.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najważniejszy będzie termin rozpoczęcia sprzedaży. Oferta ma wystartować w czwartek o godz. 10:00. W przypadku kolekcji niespożywczych poszczególne modele, kolory i rozmiary dostępne są w określonej liczbie, dlatego osoba zainteresowana konkretnym wariantem powinna sprawdzić dostępność w swoim sklepie.
Szczególną uwagę mogą przyciągnąć torebki. Cena 99 zł powoduje, że produkt z logo rozpoznawalnej marki trafia do przedziału cenowego charakterystycznego dla wielu produktów sprzedawanych w dyskontach.
Warto jednak kupować przede wszystkim dla samego produktu, a nie tylko dla znajdującego się na nim logo. Przed zakupem dobrze obejrzeć wykonanie torebki, zamki, przeszycia, wnętrze oraz sprawdzić, czy jej wielkość odpowiada naszym potrzebom.
Czwartek może należeć do łowców okazji
Biedronka wielokrotnie wykorzystywała limitowane kolekcje tekstylne i akcesoria jako uzupełnienie swojej oferty spożywczej. Tym razem magnesem jest Pierre Cardin, a ceny zaczynają się od 15,99 zł.
Najmocniejszym punktem akcji pozostają jednak damskie torebki za 99 zł. Jeśli zainteresowanie będzie duże, najbardziej popularne modele i kolory mogą wyprzedać się szybciej niż pozostałe warianty.
Sprzedaż rozpocznie się w czwartek o godz. 10:00. Osoby polujące na konkretną torebkę, rozmiar bokserek czy kolor skarpet powinny więc zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również na dostępność produktów w wybranej Biedronce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.