Surowe mandaty dla rowerzystów weszły w życie. Nawet 2500 zł kary. Sprawdź kontrole na ulicach Warszawy
Weszły w życie znowelizowane przepisy ruchu drogowego oraz zaostrzony taryfikator mandatów, które nakładają drastyczne kary na cyklistów łamiących zasady na drogach i chodnikach. Za jazdę po spożyciu alkoholu, przejeżdżanie po przejściach dla pieszych czy korzystanie z telefonu w trakcie jazdy rowerzyści zapłacą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Służby mundurowe ruszyły z masowymi kontroalmi w całej Polsce, a stołeczni policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego patrolują główne ciągi rowerowe w dzielnicy Mokotów oraz w Śródmieściu.
Nowy taryfikator bije po kieszeni. Telefon, alkohol i przejazdy przez zebrę
Zaostrzenie przepisów dla cyklistów jest odpowiedzią na rosnącą liczbę potrąceń pieszych oraz kolizji z udziałem rowerów i hulajnóg elektrycznych w polskich miastach. Zgodnie z nowymi wytycznymi, najsurowsze sankcje finansowe grożą za prowadzenie jednośladu w stanie nietrzeźwości. Rowerzysta, u którego badanie alkomatem wykaże od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, otrzyma mandat w wysokości 1000 zł. Jeżeli stężenie alkoholu przekroczy 0,5 promila, stawka mandatu skacze natychmiast do poziomu 2500 zł, a sprawa może dodatkowo trafić do sądu rejonowego.
Podstawą prawną egzekwowania przepisów jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119). Przepisy precyzują również zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub aparatu w dłoni – za to przewinienie grozi mandat w wysokości 500 zł. Równie kosztowne okazuje się nieuprawnione przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych, na którym nie wyznaczono przejazdu rowerowego (CPR). W przypadku stworzenia zagrożenia dla pieszych mandat wynosi od 500 zł do nawet 1500 zł.
Nowe regulacje zaostrzają także zasady dotyczące jazdy po chodniku. Zgodnie z art. 33 Prawa o ruchu drogowym rowerzysta może korzystać z chodnika wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach: gdy opiekuje się dzieckiem do lat 10 kierującym rowerem, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi z dopuszczalną prędkością powyżej 50 km/h wynosi co najmniej 2 metry i brakuje drogi dla rowerów, lub w trakcie skrajnie złych warunków pogodowych (ulewa, gęsta mgła, gołoledź). W każdym innym przypadku jazda po chodniku zagrożona jest mandatem w wysokości od 50 do 300 zł, a na chodniku pieszy ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo.
Stołeczny ruch pod lupą KSP. Patrole na Śródmieściu, Woli i przy Kładce Pieszo-Rowerowej
Warszawa jest największym rynkiem ruchu rowerowego w Polsce, dysponującym siecią dróg dla rowerów o długości ponad 750 kilometrów. Wraz z nadejściem sezonu miejskiego na ulice wyjeżdżają dziesiątki tysięcy rowerów prywatnych oraz pojazdów z systemu Veturilo. Zwiększona intensywność ruchu generuje jednak liczne sytuacje konfliktowe na stykach dróg rowerowych, chodników i jezdni. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji przy ul. Waliców na Woli wyznaczyli stałe punkty kontrolne w rejonach o najwyższym wskaźniku zdarzeń drogowych.
Nasilone patrole policyjne i Straży Miejskiej można spotkać wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej oraz al. Jerozolimskich w dzielnicy Śródmieście, a także w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i al. Niepodległości na Mokotowie. Szczególnym punktem kontrolnym stały się rejony nowo otwartej kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Karową na Śródmieściu z ul. Okrzei na Pradze-Północ. Służby sprawdzają tam, czy rowerzyści przestrzegają stref ruchu pieszego i nie przekraczają bezpiecznej prędkości na odcinkach wspólnych.
W trakcie porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych policjanci na warszawskim Mokotowie oraz na Woli weryfikują również obowiązkowe wyposażenie jednośladów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, każdy rower poruszający się po drodze publicznej musi być wyposażony w co najmniej jeden sprawny hamulec, sygnał dźwiękowy (dzwonek), z przodu w światło pozycyjne barwy białej lub żółtej, a z tyłu w światło odblaskowe i pozycyjne barwy czerwonej. Brak któregokolwiek z tych elementów w warunkach ograniczonej widoczności grozi mandatem w wysokości od 100 do 500 zł.
Procedura sądowa i kary do 30 tys. zł za stworzenie zagrożenia
Dla cyklistów, którzy odmówią przyjęcia mandatu karnego nałożonego przez funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, procedura wykracza na drogę sądową. Wniosek o ukaranie kierowany jest do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa lub Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. W postępowaniu sądowym granice grzywny są znacznie wyższe niż w przypadku postępowania mandatowego.
Zgodnie z art. 96 Kodeksu spraw o wykroczenia, sąd w postępowaniu zwyczajnym może nałożyć na niesfornego rowerzystę grzywnę w wysokości do 30 000 zł, zwłaszcza jeśli rażące naruszenie przepisów doprowadziło do kolizji ze skutkiem w postaci obrażeń ciała u pieszego. Ponadto w przypadku rażącego stanu nietrzeźwości sąd posiada prawny obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów niemechanicznych na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat, a złamanie takiego sądowego zakazu stanowi już przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego, zagrożone karą więzienia do lat 5.
Przedstawiciele stołecznych organizacji rowerowych oraz Warszawskiej Masy Krytycznej przypominają, że nowe stawki mandatów mają na celu wyeliminowanie skrajnie niebezpiecznych zachowań, a nie utrudnianie codziennych dojazdów do pracy. Wzajemny szacunek między kierowcami samochodów, rowerzystami i pieszymi jest kluczem do bezpiecznego poruszania się po stołecznych ulicach.
Jak uniknąć mandatu i bezpiecznie jeździć rowerem po Warszawie
Sprawdź praktyczny zestaw zasad, które pozwolą Ci uniknąć wysokich kar finansowych i zadbać o bezpieczeństwo na drodze:
- Zsiadaj z roweru na przejściach dla pieszych – przeprowadzaj rower przez zebrę, chyba że obok pasów wyznaczony jest czerwony przejazd rowerowy (CPR).
- Nigdy nie wsiadaj na rower po alkoholu – pamiętaj, że wypicie nawet jednego piwa grozi mandatem w wysokości 1000 zł lub 2500 zł.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego – nie trzymaj telefonu w dłoni podczas jazdy; zamontuj uchwyt na kierownicy, by uniknąć kary 500 zł.
- Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym na chodniku – jeśli musisz skorzystać z chodnika, jedź z prędkością pieszego i zachowaj bezpieczny odstęp.
- Sprawdź oświetlenie i dzwonek przed wyjazdem – upewnij się, że Twój rower posiada sprawne hamulce, lampkę przednią, tylną oraz odblaski.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.