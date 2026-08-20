Zacznie się w piątek w Biedronce. Ludzie długo czekali na tę promocję
W piątek 21 sierpnia w Biedronce ruszy promocja, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy artykułów przemysłowych, tekstyliów, zabawek czy książek. Sieć zapowiada 50 proc. rabatu naliczanego na każdy produkt objęty akcją. Trzeba jednak włożyć do koszyka minimum 3 produkty promocyjne i skorzystać z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Oferta potrwa tylko do soboty 22 sierpnia.
Promocja obejmuje wiele różnych kategorii, dlatego może być szczególnie interesująca pod koniec wakacji, kiedy rodzice kompletują rzeczy potrzebne dzieciom przed rozpoczęciem roku szkolnego.
50 proc. rabatu na każdy produkt. Biedronka stawia jeden warunek
Z informacji zamieszczonych przez Biedronkę wynika, że akcja obejmuje artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki oraz książki.
Mechanizm promocji jest prosty. Klient musi kupić minimum 3 produkty objęte akcją. Wtedy na każdy z nich zostanie naliczony rabat w wysokości 50 proc.
Co ważne, produktów nie trzeba wybierać z jednej kategorii. Na materiale promocyjnym Biedronka informuje „Mieszaj dowolnie”, co pozwala łączyć różne towary objęte akcją.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Promocja tylko przez 2 dni
Tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na daty. Oferta obowiązuje od 21 do 22 sierpnia 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają tylko 2 dni na skorzystanie z obniżki.
Przy zakupie minimum 3 produktów promocyjnych rabat 50 proc. zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty objęte promocją.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze 3 kwalifikujące się produkty, obniżka zostanie naliczona na każdy z nich zgodnie z zasadami akcji. Nie jest to więc mechanizm „najtańszy produkt gratis”, ale rabat obejmujący cały kwalifikujący się zestaw.
Są wyłączenia. Tych produktów promocja nie obejmie
Przed włożeniem produktów do koszyka trzeba sprawdzić oznaczenia na sklepowych półkach. Biedronka zastrzega bowiem szereg wyjątków.
Z promocji wyłączone są między innymi produkty marek LEGO, Puma, Blaupunkt, Umbro, Everlast, Gatta, Carla Bonetti i Dafi.
Na liście wyłączeń znajdują się również ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Cleve, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B, artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki oraz worki.
To szczególnie ważne w przypadku zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego. Chociaż akcja obejmuje szeroką kategorię artykułów przemysłowych, część typowo szkolnego asortymentu została z niej wyłączona.
Biedronka wprowadziła limit
Sieć określiła również dzienny limit zakupów w promocji.
Jeden klient korzystający z karty Moja Biedronka może kupić maksymalnie 9 produktów objętych rabatem w ciągu dnia.
Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu promocji 50-procentowa obniżka może zostać naliczona na 9 kwalifikujących się produktów.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
W piątek może być duże zainteresowanie
Termin promocji może mieć znaczenie. Akcja rozpoczyna się w piątek 21 sierpnia, czyli przed ostatnim pełnym weekendem poprzedzającym końcówkę wakacyjnych przygotowań do września.
W jednej promocji znalazły się między innymi tekstylia, zabawki, książki i pozostałe artykuły przemysłowe. Przy obniżce wynoszącej 50 proc. różnica na paragonie przy większych zakupach może być zauważalna.
Największym zainteresowaniem mogą cieszyć się towary dostępne w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Biedronka wyraźnie zaznacza, że promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce w piątek lub sobotę, najważniejsze są 4 zasady.
Promocja trwa od 21 do 22 sierpnia. Musisz wybrać co najmniej 3 produkty oznaczone jako objęte akcją. Potrzebujesz również karty albo aplikacji Moja Biedronka. Po spełnieniu warunków na każdy kwalifikujący się produkt zostanie naliczony 50-procentowy rabat.
Przed zakupem sprawdź jednak oznaczenie konkretnego towaru. Lista wyłączeń jest długa i obejmuje między innymi część popularnych marek oraz wiele artykułów szkolnych.
Warto również pamiętać o limicie 9 produktów dziennie na kartę Moja Biedronka. Przy większych zakupach nie wszystkie towary mogą więc zostać objęte promocją.
Akcja rozpocznie się w piątek 21 sierpnia i zakończy już w sobotę 22 sierpnia. Przy tak wysokim rabacie oraz ograniczonej dostępności części asortymentu pierwsze godziny promocji mogą przynieść największy wybór produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.