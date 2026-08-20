Rekordowe wyniki finansowe polskiej sieci! Zwiększa zyski i mocniej wkracza w okolice Warszawy
Polski gigant handlu detalicznego Dino Polska opublikował najnowsze sprawozdanie finansowe, wprawiając w osłupienie analityków giełdowych i konkurencję. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz dynamiczna ekspansja terytorialna potwierdzają, że rodzima sieć sklepów osiedlowych skutecznie opiera się wyzwaniom rynkowym. Choć sieć buduje swoją potęgę głównie w mniejszych miejscowościach, jej wkraczanie w powiaty przylegające do stolicy odczuwają już mieszkańcy z obrzeży Warszawy, a inwestorzy z Woli i Mokotowa masowo skupują akcje spółki na GPW.
Przychody skaczą o miliardy złotych. Wyniki finansowe przebijają oczekiwania rynku
Według opublikowanego raportu okresowego, przychody ze sprzedaży grupy Dino Polska wzrosły w ujęciu rocznym o ponad 18 proc., przekraczając poziom dziesiątek miliardów złotych. Zysk netto spółki zaważył na optymizmie inwestorów, rosnąc do poziomu kilkuset milionów złotych w skali półrocza. Kluczowym wskaźnikiem sukcesu okazuje się sprzedaż porównywalna LFL (like-for-like), która utrzymała wysoki, dodatni poziom mimo silnej wojny cenowej toczonej na rynku przez największych zagranicznych rywali.
Podstawą prawną publikacji raportów i funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18). Spółka wchodząca w skład prestiżowego indeksu WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie konsekwentnie realizuje strategię reinwestowania niemal całości wygenerowanych zysków w otwarcia kolejnych placówek oraz rozbudowę własnych centrów dystrybucyjnych.
Sieć Dino powiększyła się w ciągu minionych 12 miesięcy o kolejne kilkaset nowych sklepów, przekraczając łączną liczbę 2500 obiektów w całej Polsce. Model biznesowy oparty na standaryzacji budynków, własności gruntów pod sklepami oraz bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych generuje wyraźne przewagi kosztowe nad konkurencją najmującą drogie lokale handlowe w centrach miast.
Ekspansja na Mazowszu i podejście pod granice stolicy. Wawer, Białołęka i Wesoła
Dotychczasowa strategia grupy zakładała zagęszczanie sieci w Polsce zachodniej i centralnej, jednak w ostatnich miesiącach ciężar inwestycyjny przeniósł się wyraźnie na Mazowsze. Dino coraz odważniej otacza Warszawę, budując swoje markety w miejscowościach podwarszawskich, takich jak Piaseczno, Wołomin, Otwock czy Mińsk Mazowiecki, skąd codziennie do pracy dojeżdżają tysiące stołecznych pracowników.
Placówki marki pojawiają się także w peryferyjnych dzielnicach stolicy, takich jak Wawer, Wesoła czy Białołęka. Właściciele domów jednorodzinnych w tych rejonach zyskują wygodną alternatywę dla wielkich marketów Biedronka czy Lidl. Dom maklerski mający siedzibę w biznesowym centrum przy Rondzie Daszyńskiego na warszawskiej Woli wylicza, że wartość rynkowa Dino Polska przekroczyła próg 38 mld zł, co czyni z niej jedną z najcenniejszych prywatnych firm w Polsce.
Agresywna ekspansja sieci w okolicach Warszawy wspierana jest przez rozbudowę infrastruktury logistycznej. Nowe centrum dystrybucyjne na Mazowszu pozwala na dostarczanie świeżego mięsa z własnego zakładu mięsnego Agro-Rydzyna w czasie krótszym niż 4 godziny od momentu opuszczenia taśmy produkcyjnej. To właśnie własna lada mięsna z obsługą tradycyjną stanowi główny magnes przyciągający klientów rozczarowanych pakowanym mięsem w dyskontach.
Nadzór UOKiK oraz rywalizacja na rynku detalicznym
Dynamiczny wzrost udziałów rynkowych Dino znajduje się pod stałym monitoringiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy ul. Placu Powstańców Warszawy w dzielnicy Śródmieście. Służby antymonopolowe weryfikują transakcje przejęć gruntów oraz koncentrację sieci na lokalnych rynkach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, podmioty o dominującej pozycji nie mogą stosować praktyk naruszających interesy dostawców żywności.
Eksperci rynku handlowego wskazują, że sukces polskiej sieci opiera się na prostocie. Standardowy sklep Dino posiada powierzchnię około 400 mkw., własny parking na 15-20 aut oraz identyczny układ półek w każdym miejscu w kraju. To pozwala na błyskawiczny proces budowy, trwający od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do przecięcia wstęgi zaledwie od 3 do 5 miesięcy.
Jak inwestować w akcje Dino i efektywnie kupować w polskich sklepach
Zobacz zestaw kluczowych porad, które pomogą Ci wykorzystać potencjał rosnącego giganta handlowego:
- Inwestuj w akcje przez polskie domy maklerskie – sprawdź oferty rachunków maklerskich w bankach na Woli i Mokotowie, by kupować akcje Dino (DNP) bezpośrednio na GPW.
- Zwracaj uwagę na oferty lad mięsnych Agro-Rydzyna – wybieraj świeże wędliny i mięso z tradycyjnej obsługi, które cechuje korzystny stosunek jakości do ceny.
- Szukaj sklepów na obrzeżach Warszawy – korzystaj z zakupów w placówkach w Wawrze czy Wesołej, by uniknąć tłoku i kolejek typowych dla dyskontów w centrum.
- Śledź gazetki promocyjne sieci – sprawdzaj cykliczne rabaty na artykuły spożywcze i chemię domową publikowane w aplikacji i na stronie internetowej.
- Analizuj raporty finansowe przed decyzją giełdową – weryfikuj wskaźniki LFL oraz tempo otwarć nowych sklepów w biuletynach relacji inwestorskich spółki.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.