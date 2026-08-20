W sobotę wieczorem policja zacznie odcinkami zatrzymywać ruch w Warszawie. Utrudnienia obejmą sześć dzielnic i dwa mosty
Planujesz w sobotę wieczorem przejazd przez centrum albo powrót przez most na drugą stronę Wisły? Od godziny 19:00 na ulicach Śródmieścia pojawią się setki rolkarzy, a policjanci będą wstrzymywać ruch samochodowy odcinkami. Drugi, znacznie dłuższy przejazd ruszy o 22:00 i zahaczy o sześć dzielnic.
Ruch będzie wstrzymywany falami, a nie zamykany na stałe
22 sierpnia odbędą się dwa przejazdy z cyklu Nightskating Warszawa, oba startujące sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Mechanizm utrudnień różni się od typowego objazdu: ulice nie są zamykane na godziny, tylko blokowane odcinkami przez policjantów w chwili, gdy zbliża się do nich peleton. Kierowca stojący przed skrzyżowaniem czeka zwykle kilka minut, po czym ruch wraca do normy, a blokada przesuwa się dalej wzdłuż trasy.
W praktyce oznacza to, że przewidzenie konkretnego zatrzymania jest trudniejsze niż przy planowanym remoncie. Organizatorzy uprzedzają też o możliwych zakłóceniach w kursowaniu pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, bo trasy przejazdów krzyżują się z ciągami tramwajowymi i autobusowymi w centrum, na Woli, Żoliborzu i po prawej stronie Wisły. Autobusy jadące przez blokowane skrzyżowanie zatrzymują się razem z resztą ruchu.
Pierwszy przejazd to 10 kilometrów wokół centrum, drugi 51 kilometrów przez pół miasta
Wcześniejsza trasa przeznaczona jest dla osób mniej doświadczonych i ma około 10 kilometrów. Zbiórka zaplanowana została na godzinę 18:00, start na 19:00. Rolkarze pojadą Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi, potem Marszałkowską, Świętokrzyską, Prostą i Towarową, dalej Grójecką, Wawelską, aleją Niepodległości i Chałubińskiego, by Alejami Jerozolimskimi i Nowym Światem wrócić na Krakowskie Przedmieście. Utrudnienia z tego przejazdu skupią się więc w Śródmieściu i na granicy Woli oraz Ochoty, między 19:00 a mniej więcej 21:00.
Druga trasa jest zupełnie innej skali. Organizatorzy oznaczyli ją jako ekstremalną i liczy 51 kilometrów. Zbiórka od godziny 21:00, start o 22:00. Peleton ruszy Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem w Aleje Jerozolimskie, następnie Marszałkowską przez plac Konstytucji, Waryńskiego, Goworka, Spacerową i Gagarina wyjedzie na Wisłostradę. Dalej pojedzie Krasińskiego, Popiełuszki, aleją Jana Pawła II i Słomińskiego, po czym przez most Gdański przejdzie na prawy brzeg.
Praska i białołęcka część trasy prowadzi Starzyńskiego, przez rondo Żaba, dalej Odrowąża, Wysockiego, Marywilską, Płochocińską i Modlińską aż po Światowida, a potem tą samą Modlińską z powrotem. Powrót do centrum odbędzie się Jagiellońską, Ratuszową, Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim, następnie przez most Świętokrzyski, Zajęczą, Topiel, Tamką, Kopernika i Świętokrzyską do Nowego Światu, aż pod pomnik Kopernika. Łącznie trasa dotyka Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Pragi-Północ, Targówka i Białołęki.
Najbardziej odczują to kierowcy przy mostach i na Wisłostradzie
Z układu trasy wynika, gdzie ryzyko dłuższego postoju jest największe. Pierwszy taki punkt to Wisłostrada na odcinku od Gagarina po Krasińskiego, czyli główny ciąg tranzytowy wzdłuż rzeki, którym wraca się z Mokotowa na północ miasta. Drugi to most Gdański, przez który peleton przejdzie na Pragę-Północ mniej więcej w pierwszej godzinie po starcie. Trzeci to most Świętokrzyski przy powrocie do Śródmieścia, już w środku nocy.
Po prawej stronie Wisły najdłuższy odcinek przypada na Modlińską, którą rolkarze pokonają w obie strony, oraz na Płochocińską i Marywilską. To trasy wylotowe w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego i Białołęki, więc dotyczy to również kierowców wracających do miasta spoza jego granic. W Śródmieściu powtórzy się natomiast schemat z wcześniejszego przejazdu, bo Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie i Marszałkowska znajdują się na obu trasach.
Kierowca, pasażer i uczestnik mają w sobotę trzy różne problemy
Dla kierowcy najprostszym rozwiązaniem jest przesunięcie przejazdu przez centrum poza dwa okna czasowe, czyli poza przedział mniej więcej od 19:00 do 21:00 i drugi, zaczynający się o 22:00. Jeśli to niemożliwe, warto planować trasę tak, by przecinać ciąg przejazdu prostopadle zamiast jechać nim równolegle, bo peleton porusza się jedną ulicą, a blokady przesuwają się razem z nim. Przy powrocie z prawej strony Wisły w godzinach nocnych sensowniejszy może się okazać most Łazienkowski albo most Poniatowskiego, których na trasie nie ma.
Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni liczyć się z opóźnieniami, a nie z odwołaniami kursów. Autobusy i tramwaje jadą normalnymi trasami, tyle że stoją razem z resztą ruchu na blokowanych skrzyżowaniach. Przy nocnych liniach, kursujących rzadko, kilkuminutowe zatrzymanie potrafi jednak rozsypać przesiadkę, więc na sobotę wieczorem warto założyć większy zapas czasu niż zwykle.
Uczestnicy mają z kolei do rozstrzygnięcia jedno pytanie, i lepiej odpowiedzieć na nie uczciwie. Krótszy przejazd to około 10 kilometrów po płaskim terenie, natomiast dłuższy oznacza 51 kilometrów jazdy w nocy, w tym odcinki po nierównej nawierzchni na prawym brzegu. Organizatorzy zalecają zabranie odblasków i świecących dodatków, co przy nocnym przejeździe ulicami z ruchem samochodowym jest kwestią bezpieczeństwa, a nie ozdoby. Kask i ochraniacze nie są formalnie wymagane, ale przy tej długości trasy i zmęczeniu narastającym po północy stanowią różnicę między otarciem a złamaniem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.