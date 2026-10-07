Lidl zaskoczy od czwartku. Modne komplety mocno przecenione, jeden element za 34,99 zł

7 października 2026 20:12 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od czwartku, 8 października, w Lidlu rusza kolejna promocja, która tym razem może zainteresować osoby kompletujące jesienną garderobę. Sieć przecenia damskie swetry i spodnie Esmara o 30 proc. Każdy z elementów będzie kosztował 34,99 zł zamiast 49,99 zł. Cały komplet można więc skompletować za niespełna 70 zł.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa oferta pojawi się w sklepach Lidl w czwartek, 8 października. Na przecenę trafią ubrania marki własnej Esmara przeznaczone na chłodniejsze jesienne dni.

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Promocja jest prosta — nie trzeba kupować kilku sztuk, aby uzyskać niższą cenę. Zarówno sweter, jak i pasujące do niego spodnie zostały przecenione z 49,99 zł do 34,99 zł za sztukę.

Lidl przecenia ubrania o 30 proc.

Na zdjęciach z najnowszej gazetki widać dzianinowy komplet o splocie warkoczowym. W sprzedaży mają znaleźć się dwa warianty kolorystyczne.

Oferta obejmuje damski sweter lub spodnie Esmara w rozmiarach S–L.

Cena regularna każdego elementu wynosi 49,99 zł. Od czwartku zapłacimy:

34,99 zł za sweter oraz 34,99 zł za spodnie.

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Oznacza to obniżkę o 15 zł na każdym produkcie, czyli 30 proc.

Cały komplet za 69,98 zł zamiast 99,98 zł

Najciekawiej wygląda cena przy zakupie całego zestawu.

Normalnie sweter i spodnie kosztowałyby razem 99,98 zł. W promocji za oba elementy zapłacimy 69,98 zł.

W kieszeni zostaje więc dokładnie 30 zł.

To właśnie cena całego zestawu może być jednym z najmocniejszych punktów tej oferty. Za mniej niż 70 zł można skompletować gotową, dzianinową stylizację składającą się z dwóch elementów.

Jesienna oferta Lidla od czwartku

Dzianinowe komplety wpisują się w jesienną część oferty Lidla. Sieć regularnie wprowadza do sklepów krótkie serie odzieży Esmara, a dostępność poszczególnych kolorów i rozmiarów zależy od konkretnej placówki.

Dlatego osoby zainteresowane konkretnym wariantem powinny zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia akcji. Promocja rusza w czwartek, 8 października.

Przy produktach tekstylnych szczególnie popularne rozmiary potrafią wyprzedawać się szybciej niż pozostałe, dlatego warto sprawdzić ofertę na początku akcji.

30 zł oszczędności na całym zestawie

W tym przypadku nie mamy skomplikowanego mechanizmu typu 2+1 gratis czy konieczności kupowania kilku identycznych produktów. Najważniejsza jest sama przecena: 49,99 zł → 34,99 zł za jeden element.

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