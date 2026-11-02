Świetne wieści dla seniorów. Emerytury mogą wzrosnąć bardziej, niż zakładał rząd. Obliczyliśmy ile możecie dostać
Waloryzacja emerytur i rent od marca 2027 roku może wynieść 4,16 proc., zamiast 3,96 proc. przyjętych w prognozie budżetowej. Najniższe świadczenie przekroczyłoby wtedy 2060 zł brutto, a emerytura wynosząca dziś 10 tys. zł wzrosłaby o 416 zł miesięcznie. Przeliczyliśmy od nowa emerytury, renty i dodatki, których wysokość zależy od marcowej waloryzacji.
Waloryzacja w 2027 roku może wynieść 4,16 proc. Powodem są wyższe ceny
To jeszcze prognoza, a nie ogłoszona przez ZUS stawka podwyżki. Scenariusz 4,16 proc. przedstawił 2 listopada 2026 roku „Fakt”, powołując się na szacunki ekonomistów. Rząd w planie finansowym FUS przyjął 3,96 proc., a w czerwcu prognozował 3,48 proc. Dopiero po poznaniu inflacji i dynamiki wynagrodzeń za cały 2026 rok będzie wiadomo, którą z tych wartości rzeczywisty wskaźnik najbardziej przypomni.
Wyższe szacunki mają związek z utrzymującym się wzrostem cen. Według szybkiego odczytu GUS z 30 października inflacja wyniosła w październiku 3,5 proc. rok do roku, po 4,0 proc. we wrześniu. Część bankowych ekonomistów prognozuje wobec tego średnioroczną inflację za 2026 rok na poziomie 3,1-3,2 proc. Miesięcznej inflacji nie można jednak bezpośrednio podstawić do wzoru na waloryzację, ponieważ obowiązujące przepisy odwołują się do danych za cały rok.
Zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskaźnik waloryzacji uwzględnia średnioroczną inflację oraz część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku cen bierze się pod uwagę również wskaźnik dla gospodarstw emerytów i rencistów, jeśli jest wyższy od ogólnego. Rada Ministrów rozporządzeniem z 28 lipca 2026 roku (Dz.U. poz. 1018) ustaliła, że do waloryzacji doliczone zostanie 20 proc. realnego wzrostu płac.
Minimalna emerytura może przekroczyć 2060 zł. Nowe wyliczenie różni się od wcześniejszych prognoz
Najniższa emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Przy waloryzacji dokładnie o 4,16 proc. wzrosłaby do 2060,80 zł brutto, czyli o 82,31 zł miesięcznie. Wariant 3,96 proc. dawałby 2056,84 zł, a wcześniejszy 3,48 proc. – 2047,34 zł. Jednak wobec aktualnej wypłaty wzrost wyniósłby 823,10 zł brutto w ciągu 10 miesięcy od marca do grudnia 2027 roku, bez uwzględniania trzynastki i czternastki.
Emerytury od 2000 do 10 000 zł. Tabela podwyżek od marca 2027 roku
Waloryzacja procentowa daje większy wzrost kwotowy osobom otrzymującym wyższe świadczenia. Przykładowo emerytura 3000 zł zwiększyłaby się o 124,80 zł miesięcznie, świadczenie 5000 zł – o 208 zł, a emerytura 10 000 zł – o 416 zł. Tabela pokazuje aktualne kwoty brutto oraz ich możliwe wartości od 1 marca 2027 roku, co 500 zł aż do 10 tys. zł. Ostatnia kolumna sumuje podwyżki za marzec-grudzień, czyli 10 miesięcy, ponieważ styczniowe i lutowe emerytury nie będą jeszcze podlegały przyszłorocznej waloryzacji.
|Emerytura dziś brutto
|Po waloryzacji 4,16 proc.
|Wzrost miesięczny
|Więcej od marca do grudnia
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
|+82,31 zł
|+823,10 zł
|2 000,00 zł
|2 083,20 zł
|+83,20 zł
|+832,00 zł
|2 500,00 zł
|2 604,00 zł
|+104,00 zł
|+1 040,00 zł
|3 000,00 zł
|3 124,80 zł
|+124,80 zł
|+1 248,00 zł
|3 500,00 zł
|3 645,60 zł
|+145,60 zł
|+1 456,00 zł
|4 000,00 zł
|4 166,40 zł
|+166,40 zł
|+1 664,00 zł
|4 500,00 zł
|4 687,20 zł
|+187,20 zł
|+1 872,00 zł
|5 000,00 zł
|5 208,00 zł
|+208,00 zł
|+2 080,00 zł
|5 500,00 zł
|5 728,80 zł
|+228,80 zł
|+2 288,00 zł
|6 000,00 zł
|6 249,60 zł
|+249,60 zł
|+2 496,00 zł
|6 500,00 zł
|6 770,40 zł
|+270,40 zł
|+2 704,00 zł
|7 000,00 zł
|7 291,20 zł
|+291,20 zł
|+2 912,00 zł
|7 500,00 zł
|7 812,00 zł
|+312,00 zł
|+3 120,00 zł
|8 000,00 zł
|8 332,80 zł
|+332,80 zł
|+3 328,00 zł
|8 500,00 zł
|8 853,60 zł
|+353,60 zł
|+3 536,00 zł
|9 000,00 zł
|9 374,40 zł
|+374,40 zł
|+3 744,00 zł
|9 500,00 zł
|9 895,20 zł
|+395,20 zł
|+3 952,00 zł
|10 000,00 zł
|10 416,00 zł
|+416,00 zł
|+4 160,00 zł
Wszystkie kwoty są brutto i zostały obliczone dla dokładnie 4,16 proc., z zaokrągleniem końcowego wyniku do grosza. Wypłata na rękę będzie inna z powodu składki zdrowotnej oraz ewentualnych zaliczek na podatek. Przy wysokich emeryturach znaczenie ma również roczny próg podatkowy, a przy łączonych świadczeniach dodatkowe zasady rozliczeń.
Wzrosną również renty i dodatki. Nowe kwoty w 2027 roku
Podwyżki obejmują również renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną, świadczenie przedemerytalne i szereg dodatków. W programie Mama 4+ nie chodzi o premię za każde wychowane dziecko: rodzicielskie świadczenie uzupełniające może wyrównywać dochód uprawnionej osoby do wysokości najniższej emerytury. Dlatego w tabeli pokazujemy maksymalną kwotę tego wsparcia, a nie identyczną wypłatę dla wszystkich odbiorców. Dodatek dopełniający do renty socjalnej ma odrębną podstawę i jest przeznaczony dla osób spełniających wymagane warunki niezdolności do samodzielnej egzystencji.
|Świadczenie lub dodatek
|Kwota od marca 2026
|Prognoza od marca 2027
|Najniższa emerytura
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
|Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
|Najniższa renta rodzinna
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
|Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
|1 483,87 zł
|1 545,60 zł
|Najniższa renta wypadkowa – całkowita niezdolność do pracy
|2 374,19 zł
|2 472,96 zł
|Renta socjalna
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
|Świadczenie przedemerytalne
|1 993,76 zł
|2 076,70 zł
|Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ – maksymalna kwota
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
|Dodatek pielęgnacyjny
|366,68 zł
|381,93 zł
|Dodatek kombatancki
|366,68 zł
|381,93 zł
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|689,17 zł
|717,84 zł
|Dodatek dopełniający do renty socjalnej
|2 704,71 zł
|2 817,23 zł
|Świadczenie honorowe dla stulatków
|6 938,92 zł
|7 227,58 zł
|13. emerytura – pełna kwota
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
|14. emerytura – pełna kwota, przy założeniu braku zmian zasad
|1 978,49 zł
|2 060,80 zł
Trzynasta i czternasta emerytura w 2027 roku. Nie wszyscy dostaną tyle samo
Przy scenariuszu 4,16 proc. 13. emerytura wyniosłaby 2060,80 zł brutto, ponieważ jest równa najniższej emeryturze od 1 marca. Pełna kwota czternastki także wyniosłaby 2060,80 zł, jeśli nie zmienią się jej zasady i rząd nie ustali wyższej podstawy. W przeciwieństwie do trzynastki czternastka zależy od wysokości świadczenia podstawowego. Obecnie pełna kwota przysługuje przy emeryturze lub rencie do 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działa mechanizm „złotówka za złotówkę”, a kwot mniejszych niż 50 zł nie wypłaca się.
Przy emeryturze wynoszącej obecnie 3000 zł brutto marcowa podwyżka dałaby 3124,80 zł, a czternastka – przy niezmienionym progu 2900 zł – wyniosłaby 1836 zł brutto. Osoba otrzymująca dziś 4000 zł miałaby po waloryzacji 4166,40 zł i czternastkę około 794,40 zł. Przy obecnej emeryturze 5000 zł prognozowana nowa kwota wyniesie 5208 zł, co wykluczałoby czternastkę według dzisiejszych zasad. Te wyliczenia pokazują, że podwyżka comiesięcznej emerytury może jednocześnie obniżyć dodatkową wypłatę.
Renta wdowia zmieni się jeszcze przed waloryzacją. Od stycznia wzrośnie udział drugiego świadczenia
Ważna zmiana nastąpi jeszcze przed waloryzacją. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25 proc. Nadal będzie można łączyć pełną emeryturę lub rentę z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo odwrotnie. ZUS zapowiedział, że osobom już pobierającym rentę wdowią podwyższy ją automatycznie. Nie jest to jednak dodatek dla wszystkich seniorów, a suma świadczeń podlega limitowi 3-krotności najniższej emerytury.
Przy obowiązującym dziś minimum limit renty wdowiej wynosi 5935,47 zł i na takim poziomie pozostanie w styczniu oraz lutym 2027 roku. Gdyby marcowa waloryzacja rzeczywiście wyniosła 4,16 proc., od 1 marca maksymalna łączna wypłata wzrosłaby do 6182,40 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy uprawniony otrzyma właśnie tyle pieniędzy. Dla części osób istotniejsza będzie styczniowa zmiana udziału drugiego świadczenia, podczas gdy u innych wysokość wypłaty ograniczy ustawowa granica.
Podwyżka na papierze nie oznacza jeszcze większej siły nabywczej
Większa podwyżka nie musi oznaczać odczuwalnej poprawy sytuacji seniorów. Wyższy wskaźnik waloryzacji wynika bowiem przede wszystkim z tego, że rosną ceny towarów i usług. Przy emeryturze 3500 zł brutto prognozowana podwyżka wyniesie 145,60 zł miesięcznie, ale jej realna wartość zależy od kosztów żywności, leków, energii i utrzymania mieszkania. Jeśli ceny nadal będą rosły, część dodatkowych pieniędzy zostanie pochłonięta przez codzienne wydatki. Nie należy więc utożsamiać nominalnego wzrostu emerytur z takim samym wzrostem siły nabywczej.
Nie każda wypłata z systemu pomocy społecznej rośnie wraz z emeryturami. Przykładowo świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nazywane „500+”, nadal ma maksymalną wartość 500 zł; waloryzacja wpływa na limit dochodowy, ale nie podwyższa automatycznie tych 500 zł. Trzeba także rozróżniać dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS od zasiłku pielęgnacyjnego w systemie świadczeń rodzinnych. Choć nazwy są podobne, mają inne podstawy prawne i odmienne zasady ustalania kwot.
Seniorzy nie muszą składać wniosków. Powinni jednak sprawdzić kwotę brutto
Najpierw należy ustalić, ile wynosi aktualne świadczenie brutto, zamiast sugerować się wyłącznie przelewem na konto. Dla przykładu emeryturę 2780 zł można orientacyjnie pomnożyć przez 1,0416. Taki wynik nie jest jednak gwarancją wypłaty, zwłaszcza przy rencie wdowiej, dodatkach zależnych od dochodu lub potrąceniach. Nie trzeba składać wniosku o standardową waloryzację, ponieważ ZUS zrobi to automatycznie. Warto zachować ostatnią decyzję oraz sprawdzić nową kwotę po otrzymaniu informacji z Zakładu.
Decydujące będą dane GUS dotyczące średniorocznej inflacji i realnego wzrostu płac za cały 2026 rok. Dopiero na ich podstawie zostanie ustalony wskaźnik obowiązujący od 1 marca 2027 roku. Dzisiejsze 4,16 proc. jest więc możliwym, ale niepewnym scenariuszem, podobnie jak wcześniejsze 3,96 proc. W sprawie trzynastki i czternastki trzeba dodatkowo sprawdzić warunki ich przyznania w roku wypłaty, a osoby pobierające łączone świadczenia powinny porównać również ustawowe limity. Pełny obraz dadzą dopiero dane gospodarcze za 2026 rok.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.