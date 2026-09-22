Syrena wyje przez trzy minuty. Jeden szczegół mówi, czy ogłoszono alarm, czy właśnie go odwołano
Trzyminutowy dźwięk syreny może oznaczać dwie zupełnie różne sytuacje. Jeżeli ton narasta i opada, ogłoszono alarm dla ludności. Jeżeli dźwięk jest jednostajny i nie zmienia wysokości – alarm został odwołany. Sama syrena nie wyjaśnia jednak, czy zagrożeniem jest pożar, skażenie, powódź czy atak z powietrza. Rząd zaleca natychmiastowe włączenie radia lub telewizji, sprawdzenie oficjalnych komunikatów i wykonywanie poleceń służb.
Syrena zaczyna wyć bez wcześniejszej zapowiedzi. Dźwięk słychać w całej okolicy, a mieszkańcy wychodzą na balkony i próbują dowiedzieć się w mediach społecznościowych, co się wydarzyło.
W takiej sytuacji najważniejszy jest sposób, w jaki brzmi sygnał. Obowiązujące przepisy przewidują dwa podstawowe sygnały przeznaczone dla ludności cywilnej: ogłoszenie alarmu oraz jego odwołanie.
Oba trwają trzy minuty, ale brzmią inaczej.
Ton narasta i opada przez trzy minuty. To ogłoszenie alarmu
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej następuje poprzez:
modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty.
W praktyce oznacza to, że ton nie jest równy. Jego wysokość oraz natężenie cyklicznie narastają i opadają.
Po usłyszeniu takiego sygnału nie należy czekać na jego zakończenie, aby rozpocząć sprawdzanie komunikatów. Trzeba możliwie szybko ustalić, czego dotyczy zagrożenie i jaki obszar zostało nim objęty.
Podstawę stanowi rozporządzenie MSWiA z 14 maja 2025 roku w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych.
Dźwięk jest równy i jednostajny. To odwołanie alarmu
Odwołanie alarmu wygląda inaczej:
przez trzy minuty emitowany jest ciągły, jednostajny dźwięk syreny.
Nie narasta, nie opada i nie zmienia swojego tonu. Informuje, że wcześniej ogłoszony alarm został odwołany.
Odwołanie alarmu nie zawsze oznacza natychmiastowy powrót do normalnego działania. Mogą nadal obowiązywać określone ograniczenia, zamknięcia dróg albo zalecenia służb. Dlatego także po usłyszeniu jednostajnego dźwięku trzeba sprawdzić oficjalny komunikat.
Trzy minuty to czas trwania sygnału, a nie termin na ucieczkę
To bardzo ważne rozróżnienie.
Przepisy nie ustanawiają uniwersalnej zasady, zgodnie z którą po usłyszeniu syreny mieszkańcy mają dokładnie trzy minuty na opuszczenie budynku, wejście do schronienia albo wykonanie innej czynności.
Trzy minuty oznaczają wyłącznie długość sygnału akustycznego.
Sposób postępowania zależy od rodzaju zagrożenia. Inaczej trzeba działać podczas:
- skażenia chemicznego,
- powodzi,
- pożaru,
- katastrofy budowlanej,
- ataku z powietrza,
- zagrożenia terrorystycznego,
- dużej awarii przemysłowej.
Dlatego nie należy automatycznie wybiegać z domu, wsiadać do samochodu ani kierować się do piwnicy bez sprawdzenia komunikatu. W niektórych sytuacjach najbezpieczniejsze będzie pozostanie w budynku i uszczelnienie okien, w innych – szybka ewakuacja wyznaczoną trasą.
Sama syrena nie mówi, co się wydarzyło
Modulowany dźwięk oznacza alarm, ale nie przekazuje pełnej informacji o jego przyczynie.
Do poinformowania mieszkańców służby mogą wykorzystać również komunikat głosowy. Zgodnie z rozporządzeniem zapowiedź jest powtarzana trzykrotnie i powinna zawierać przyczynę lub rodzaj zagrożenia oraz obszar objęty alarmem.
Jeżeli słychać tylko syrenę, dodatkowych informacji trzeba szukać w oficjalnych kanałach.
Rząd wskazuje między innymi:
- Alert RCB,
- Regionalny System Ostrzegania,
- radio i telewizję,
- oficjalne strony urzędów,
- komunikaty służb,
- megafony,
- bezpośrednie polecenia funkcjonariuszy.
Aktualne zasady zostały opisane w rządowym „Poradniku bezpieczeństwa”.
Co zrobić natychmiast po usłyszeniu modulowanej syreny?
Pierwsze działania powinny być spokojne i uporządkowane.
Należy:
- Przerwać wykonywaną czynność i zwrócić uwagę na otoczenie.
- Włączyć radio lub telewizję.
- Sprawdzić Alert RCB, RSO oraz oficjalne strony władz i służb.
- Ustalić rodzaj zagrożenia oraz obszar, którego dotyczy.
- Wykonywać przekazane polecenia.
- Poinformować osoby, które mogły nie usłyszeć syreny.
- Pomóc dzieciom, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.
- Nie blokować numeru 112 pytaniami o znaczenie sygnału.
Jeśli komunikat nakazuje pozostanie w budynku, nie należy wychodzić tylko po to, aby zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli zarządzona zostanie ewakuacja, trzeba zabrać przygotowany wcześniej plecak i kierować się do wskazanego miejsca.
Nie dzwoń pod 112 tylko po informacje
Numer alarmowy 112 służy do zgłaszania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
Nie powinno się dzwonić pod 112 wyłącznie z pytaniem:
- dlaczego wyją syreny,
- czy to ćwiczenia,
- gdzie można przeczytać komunikat,
- kiedy alarm zostanie odwołany.
Masowe połączenia informacyjne mogą utrudnić kontakt osobom, które rzeczywiście potrzebują natychmiastowej pomocy.
Jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia wymagającego zgłoszenia, informacji należy szukać w komunikatach miasta, wojewody, RCB, straży pożarnej, policji oraz lokalnych mediów.
Jednominutowy dźwięk może oznaczać trening
Obowiązujące rozporządzenie rozróżnia również alarm ćwiczebny lub treningowy.
Jest on ogłaszany poprzez:
ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę.
To inny sygnał niż trzyminutowy modulowany alarm dla ludności.
Służby mogą uruchamiać syreny podczas ćwiczeń, testów systemu albo obchodów rocznicowych. Rząd zaznacza, że o planowanych ćwiczeniach mieszkańcy powinni zostać poinformowani odpowiednio wcześniej.
Informacje mogą pojawić się na stronach urzędu miasta, gminy, wojewody, straży pożarnej lub w lokalnych mediach.
Jeżeli jednak nie było zapowiedzi próby, nie należy samodzielnie zakładać, że sygnał jest tylko testem.
Syrena strażacka może brzmieć inaczej
Nie każdy dźwięk dochodzący z remizy jest alarmem skierowanym do wszystkich mieszkańców.
Przepisy przewidują odrębny sygnał alarmujący jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Może on służyć do wezwania strażaków ochotników do remizy.
Dla mieszkańca najważniejszym sygnałem alarmu powszechnego pozostaje modulowany dźwięk trwający trzy minuty.
Jeżeli nie można jednoznacznie rozpoznać sygnału, najbezpieczniej sprawdzić oficjalne kanały informacyjne zamiast opierać się na komentarzach publikowanych w mediach społecznościowych.
Alert RCB i syrena pełnią inne funkcje
Syrena przyciąga uwagę natychmiast, ale nie podaje szczegółów. Alert RCB może zawierać rodzaj zagrożenia, obszar oraz krótką instrukcję postępowania.
Nie należy jednak oczekiwać, że każdemu uruchomieniu syreny zawsze będzie towarzyszyć Alert RCB. Systemy mogą być wykorzystywane razem albo osobno, zależnie od rodzaju, skali i zasięgu zagrożenia.
Dlatego rząd zaleca korzystanie z kilku źródeł informacji jednocześnie:
- syren,
- komunikatów radiowych i telewizyjnych,
- Alertu RCB,
- aplikacji RSO,
- stron administracji publicznej,
- poleceń przekazywanych przez służby.
W domu warto mieć radio na baterie lub korbkę. Podczas awarii prądu telewizor, router i część sieci komórkowej mogą przestać działać.
Jak zapamiętać różnicę?
Najprostsza zasada brzmi:
dźwięk zmienny – zagrożenie i ogłoszenie alarmu
dźwięk równy – zakończenie i odwołanie alarmu
W obu przypadkach sygnał dla ludności trwa trzy minuty.
Jednominutowy dźwięk ciągły może natomiast oznaczać zapowiedziany alarm ćwiczebny lub treningowy.
Nie każda syrena oznacza wojnę
Alarm może zostać ogłoszony w związku z wieloma rodzajami zagrożeń. Samo uruchomienie syren nie oznacza automatycznie ataku militarnego.
Powodem może być między innymi:
- uwolnienie niebezpiecznej substancji,
- duży pożar,
- zagrożenie powodziowe,
- katastrofa techniczna,
- niebezpieczeństwo związane z działaniami wojennymi,
- inne zdarzenie zagrażające większej liczbie osób.
Dlatego najważniejsza jest treść komunikatu przekazanego po uruchomieniu syren.
Modulowany dźwięk przez trzy minuty oznacza: ogłoszono alarm, natychmiast sprawdź oficjalne informacje.
Jednostajny dźwięk przez trzy minuty oznacza: alarm został odwołany, ale nadal sprawdź obowiązujące zalecenia.
To jedna z tych informacji, które warto przekazać wszystkim domownikom, zanim syrena zabrzmi bez wcześniejszej zapowiedzi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.