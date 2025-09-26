Szaleństwo w Kauflandzie! hity 1+1 gratis i wielkie obniżki

Kaufland odpala prawdziwy festiwal okazji! Tylko teraz klienci mogą zgarnąć popularne produkty domowe i świeże warzywa w spektakularnych promocjach, a do tego skorzystać z akcji 1+1 gratis. To weekend, w którym zakupy naprawdę się opłacają.

Ogromne promocje w Kauflandzie: 1+1 gratis i 50% taniej

Kaufland przygotował dla klientów prawdziwą gratkę. W tym tygodniu w sklepach sieci czekają wyjątkowe promocje na produkty codziennego użytku oraz świeże warzywa. Dzięki akcji „1+1 gratis” i obniżkom sięgającym 50%, zakupy mogą być znacznie tańsze.

Wśród najciekawszych ofert znalazł się płyn do płukania tkanin Coccolino w różnych wariantach, który przy zakupie dwóch opakowań z kartą Kaufland Card kosztuje aż o połowę mniej. Promocją objęte są także ręczniki papierowe Foxy Mega w dużych rolkach – przy zakupie dwóch paczek cena spada o 50%. Na klientów czekają również świeże polskie pomidory malinowe, których cena została obniżona o połowę.

Promocje obowiązują tylko z kartą lojalnościową Kaufland Card i są limitowane. W przypadku środków czystości i ręczników papierowych obowiązuje ograniczenie liczby opakowań, jakie można kupić w ciągu jednego dnia. Promocja obowiązuje od 25.09 do 01.10.

To idealny moment, by uzupełnić domowe zapasy produktów do prania i sprzątania oraz sięgnąć po świeże warzywa w atrakcyjnej cenie. Tak duże obniżki w Kauflandzie nie zdarzają się często, dlatego klienci powinni pospieszyć się z zakupami – oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

