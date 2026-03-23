Szok na stacjach! Benzyna 95 przebiła kolejną barierę. Zobacz, ile kosztuje teraz pełny bak?
Czarne scenariusze stały się faktem. Poniedziałek, 23 marca 2026 r., zapisze się w pamięci kierowców jako dzień brutalnych podwyżek. Ceny benzyny 95 oraz oleju napędowego wystrzeliły w górę, reagując na globalną panikę surowcową i paraliż w Zatoce Perskiej. Sprawdź, o ile więcej kosztuje teraz pełny bak i czy to już koniec cenowego rajdu w górę.
Nowy cennik na pylonach, szokujące dane z 23 marca
Od rana kierowcy w całym kraju donoszą o gwałtownych zmianach na stacjach paliw. Średnia cena najpopularniejszej benzyny „95” przebiła poziomy, które jeszcze tydzień temu wydawały się pesymistyczną prognozą. Sytuacja jest dynamiczna, a różnice między poszczególnymi województwami sięgają nawet kilkunastu groszy na litrze. Eksperci wskazują, że to efekt „kumulacji nieszczęść” na rynku naftowym.
|Rodzaj paliwa
|Średnia cena (23 marca)
|Zmiana tydzień do tygodnia
|Benzyna Bezołowiowa 95
|7,85 – 8,10 zł / litr
|+ 45 gr
|Olej Napędowy (Diesel)
|8,20 – 8,45 zł / litr
|+ 55 gr
|Autogaz (LPG)
|3,25 – 3,40 zł / litr
|+ 15 gr
|Benzyna 98 (Premium)
|8,60 – 8,90 zł / litr
|+ 50 gr
- Blokada w Zatoce: 3 tysiące statków uwięzionych na szlaku naftowym odcięło dostawy.
- Słaby złoty: Polska waluta traci wobec dolara, co podraża import surowca.
- Marże rafineryjne: Wzrost kosztów energii w zakładach przerobu ropy.
Życie przy dystrybutorze, lekcja pokory w cenie litra.
Kiedyś tankowanie było rutyną, niemal bezmyślnym ruchem dłoni przy akompaniamencie szumu przelewanego paliwa. Dzisiaj, 23 marca, to moment głębokiej refleksji nad stanem portfela. Stacje benzynowe przestały być tylko miejscem postoju; stały się barometrem naszego niepokoju. Patrząc na cyfry przeskakujące na liczniku dystrybutora, czujemy, jakbyśmy płacili nie za benzynę, ale za błędy globalnej dyplomacji i nieprzewidywalność świata, w którym przyszło nam żyć w 2026 roku.
To „trzęsienie ziemi” na pylonach to nie tylko statystyka. To konkretne decyzje rodzin o rezygnacji z weekendowego wyjazdu, to wyższe koszty dostaw dla każdego sklepu i rykoszet, który za chwilę uderzy w ceny chleba czy usług. Z każdym rokiem obiecujemy sobie, że przesiądziemy się do komunikacji miejskiej lub na „elektryki”, ale dla milionów z nas ten pistolet do tankowania wciąż jest jedyną drogą do pracy. Dzisiejsze ceny to gorzka pigułka, którą musimy przełknąć, mając nadzieję, że 8 złotych z przodu to jedynie bolesny incydent, a nie stały krajobraz polskich dróg. Choć, patrząc na sytuację w Zatoce, optymizm staje się towarem równie deficytowym co tania ropa.
