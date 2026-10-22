Szokujące słowa Trumpa o wojnie na Ukrainie. Za kulisami trwają kluczowe rozmowy
Czy wojna w Ukrainie zbliża się do zakończenia? Donald Trump przekazał wiadomość, która może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że szanse na osiągnięcie porozumienia pokojowego są obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Jego specjalny wysłannik spotkał się zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i Władimirem Putinem. Zapowiedziano kolejny etap negocjacji z udziałem trzech państw. Mimo optymistycznych deklaracji Waszyngtonu do zakończenia wojny wciąż prowadzi trudna droga.
Donald Trump mówi o możliwym przełomie. Padły ważne słowa
W środę, 21 października 2026 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odniósł się do trwających negocjacji dotyczących zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Amerykański przywódca poinformował, że kilka dni wcześniej rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Jednym z tematów rozmowy była możliwość wypracowania porozumienia kończącego wojnę.
Trump ocenił, że strony mogą znajdować się bliżej osiągnięcia porozumienia niż na jakimkolwiek wcześniejszym etapie negocjacji.
To jedna z najbardziej optymistycznych deklaracji amerykańskiego prezydenta dotyczących wojny, która trwa od lutego 2022 roku.
Nie jest to jednak pierwsza taka zapowiedź. Trump już wcześniej wielokrotnie przekonywał, że zakończenie konfliktu jest możliwe w niedalekiej przyszłości.
Amerykański wysłannik spotkał się z Putinem i Zełenskim
Za kulisami deklaracji amerykańskiego prezydenta trwają intensywne działania dyplomatyczne.
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff przeprowadził w ostatnich dniach rozmowy z przywódcami obu walczących państw.
W Oslo spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, natomiast w Petersburgu rozmawiał z Władimirem Putinem.
Po zakończeniu spotkań Witkoff ocenił przebieg negocjacji jako konstruktywny.
Jednocześnie zaznaczył, że do osiągnięcia trwałego porozumienia pozostaje jeszcze wiele pracy.
Sama gotowość do prowadzenia rozmów nie oznacza bowiem, że Rosja i Ukraina zaakceptowały wspólne warunki zakończenia działań wojennych.
Rosja, Ukraina i USA przy jednym stole? Trwają przygotowania
Jednym z najważniejszych rezultatów ostatnich rozmów jest zapowiedź kolejnego etapu negocjacji.
Według informacji przekazanych przez amerykańskiego wysłannika dalsze dyskusje mają odbywać się w formule trójstronnej, z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji.
Na początek przewidywane są rozmowy na szczeblu technicznym.
Oznacza to, że negocjatorzy mieliby pracować nad konkretnymi zagadnieniami i propozycjami, zanim dojdzie do ewentualnego spotkania przywódców.
Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina popiera możliwie szybkie zorganizowanie takich rozmów.
Według ukraińskiego prezydenta spotkanie mogłoby odbyć się na początku listopada, jednak ostateczny termin nie został jeszcze uzgodniony.
Kreml studzi oczekiwania. Nie wszystkie propozycje spotkały się z aprobatą
Mimo optymizmu Waszyngtonu reakcje strony rosyjskiej pozostają ostrożne.
Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow odniósł się do propozycji przedstawionych przez amerykańskiego wysłannika po rozmowach z ukraińskim prezydentem.
Nie przedstawił ich jako zasadniczego przełomu w negocjacjach.
Jednocześnie rosyjscy przedstawiciele sygnalizują gotowość do dalszego dialogu w formule trójstronnej.
To istotna różnica: zgoda na kolejne spotkania nie jest równoznaczna ze zgodą na warunki pokoju.
Wciąż nie wiadomo, czy Moskwa i Kijów zdołają zbliżyć stanowiska w najtrudniejszych sprawach.
Co nadal blokuje zakończenie wojny?
Największe przeszkody dotyczą kwestii, które od początku negocjacji pozostają szczególnie sporne.
Należą do nich przyszłość okupowanych terytoriów Ukrainy, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa oraz warunki ewentualnego zawieszenia broni.
Dla Ukrainy kluczowe jest uzyskanie takich gwarancji, które ograniczą ryzyko ponownej rosyjskiej agresji.
Rosja z kolei utrzymuje własne żądania dotyczące przyszłego porządku bezpieczeństwa i kwestii terytorialnych.
Bez porozumienia w tych sprawach nawet intensywne negocjacje mogą nie doprowadzić do szybkiego zakończenia działań wojennych.
Dlatego deklaracje Trumpa należy traktować jako ocenę polityczną amerykańskiego prezydenta, a nie potwierdzenie zawarcia umowy pokojowej.
Ważny gest Putina. Amerykanin odzyskał wolność po czterech latach
Równolegle z negocjacjami pokojowymi doszło do uwolnienia Stephena Hubbarda, obywatela Stanów Zjednoczonych przetrzymywanego przez Rosję.
Amerykanin został zatrzymany w kwietniu 2022 roku w ukraińskim Iziumie.
W 2024 roku rosyjski sąd skazał go na karę blisko siedmiu lat więzienia w związku z oskarżeniami o udział w walkach po stronie Ukrainy.
Trump poinformował, że podczas rozmowy z Putinem poprosił o jego uwolnienie.
Według amerykańskiego prezydenta rosyjski przywódca zgodził się na tę prośbę, a Hubbard rozpoczął podróż powrotną do Stanów Zjednoczonych.
Trump zapewnił, że Waszyngton nie przekazał Rosji żadnych ustępstw w bezpośredniej zamianie za uwolnienie obywatela USA.
Uwolnienie więźnia jest konkretnym rezultatem kontaktów dyplomatycznych, choć samo w sobie nie oznacza postępu w najważniejszych punktach negocjacji pokojowych.
Rosja nadal atakuje Ukrainę. W Kijowie znów rozległy się eksplozje
Podczas gdy politycy rozmawiają o zakończeniu wojny, rosyjskie wojska kontynuują ataki na ukraińskie miasta.
W środę Kijów znalazł się pod ostrzałem rakiet balistycznych.
Mer miasta Witalij Kliczko informował o uszkodzeniach budynków i co najmniej jednej osobie rannej, która została przewieziona do szpitala.
Doniesienia o kolejnych uderzeniach pojawiły się również w czwartek nad ranem.
Sytuacja ta pokazuje, że rozmowy dyplomatyczne nie doprowadziły dotąd do przerwania działań zbrojnych.
Nie ogłoszono również powszechnego zawieszenia broni.
Co oznacza możliwy koniec wojny dla Polski?
Ewentualne zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę miałoby ogromne znaczenie również dla Polski.
Nasz kraj od początku pełnoskalowej wojny pozostaje jednym z najważniejszych państw wspierających Ukrainę oraz istotnym punktem logistycznym dla międzynarodowej pomocy.
Trwałe porozumienie pokojowe mogłoby wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w regionie, funkcjonowanie granicy polsko-ukraińskiej, handel oraz przyszłe inwestycje związane z odbudową Ukrainy.
Nie oznaczałoby jednak automatycznego zniknięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.
Duże znaczenie miałaby treść samego porozumienia, sposób jego egzekwowania oraz gwarancje zapobiegające ponownemu wybuchowi konfliktu.
Czy wojna zakończy się jeszcze w 2026 roku?
Na 22 października nie ma potwierdzonego harmonogramu podpisania porozumienia pokojowego.
Nie ogłoszono także uzgodnionych warunków zakończenia wojny ani terminu wejścia w życie zawieszenia broni.
Najbliższym potencjalnym krokiem są zapowiadane rozmowy trójstronne na szczeblu technicznym.
Jeżeli uda się uzgodnić ich termin i zakres, mogą stać się kolejnym etapem procesu dyplomatycznego.
Słowa Donalda Trumpa wskazują na optymizm Białego Domu, ale o rzeczywistym przełomie będzie można mówić dopiero wtedy, gdy Rosja i Ukraina zaakceptują konkretne ustalenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.