Szykuje się wyjątkowo długi weekend w sierpniu. Premier podpisał już kluczowe zarządzenie

7 czerwca 2026 11:01 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Układ kalendarza w sierpniu 2026 roku okaże się niezwykle łaskawy dla wielu osób zatrudnionych w Polsce. Decyzją premiera Donalda Tuska pracownicy administracji państwowej zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy. Pozwoli to na stworzenie długiego weekendu bez przymusu uszczuplania puli urlopu wypoczynkowego. Zmiany odczują jednak nie tylko urzędnicy – o wolne dni dla pozostałych pracowników będą musieli zadbać ich szefowie.

kalendarz z gotówką
fot. warszawawpigulce.pl

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Jaka jest podstawa prawna?

Sierpniowa rewolucja w kalendarzu urzędów to bezpośrednie następstwo Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów podpisanego 5 stycznia 2026 roku. Dokument ten precyzuje organizację czasu pracy i dni wolne dla członków korpusu służby cywilnej w bieżącym roku.

Rządowe wytyczne nie są dziełem przypadku, lecz wynikają bezpośrednio z nadrzędnych przepisów prawa. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w dzień inny niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w konkretnym okresie rozliczeniowym o dokładnie 8 godzin. W praktyce oznacza to, że jeżeli dzień świąteczny wypada w sobotę (która standardowo dla większości zatrudnionych jest dniem wolnym), pracodawca ma prawny obowiązek zrekompensować to podwładnym i wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. W przypadku urzędników państwowych to właśnie szef rządu decyduje w drodze zarządzenia, kiedy taka rekompensata nastąpi.

Ponieważ w 2026 roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) przypada właśnie w sobotę, Donald Tusk wyznaczył jako dzień wolny piątek, 14 sierpnia. W ten sposób urzędnicy państwowi zyskają nieprzerwany, trzydniowy odpoczynek od obowiązków służbowych, który potrwa od 14 do 16 sierpnia.

Dla kogo 14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy?

Decyzja premiera wprost odnosi się do osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, które wchodzą w skład szeroko rozumianego korpusu służby cywilnej. Warto dodać, że na mocy tego samego zarządzenia grupa ta otrzyma w 2026 roku jeszcze jeden dodatkowy dzień wolny – będzie to poniedziałek, 28 grudnia. Stanowi on rekompensatę za drugi dzień Bożego Narodzenia, który również niefortunnie wypada w sobotę, 26 grudnia.

Piątkowe wolne w połowie sierpnia obejmie pracowników zatrudnionych m.in. w następujących instytucjach:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM);
  • Urzędach obsługujących poszczególnych ministrów, przewodniczących komitetów Rady Ministrów oraz centralne organy administracji rządowej;
  • Urzędach wojewódzkich i jednostkach wspierających terenową administrację rządową, z wyłączeniem terenowych struktur wykonawczych MON;
  • Krajowej Informacji Skarbowej oraz izbach administracji skarbowej;
  • Komendach, inspektoratach i jednostkach obsługujących zespolone służby, inspekcje oraz straże na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;
  • Formacjach wyspecjalizowanych, takich jak Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
  • Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Czy 14 sierpnia będzie wolny dla wszystkich Polaków?

Należy wyraźnie podkreślić, że piątek 14 sierpnia nie figuruje w polskim prawie jako oficjalny dzień ustawowo wolny od pracy dla całego społeczeństwa. Jednak z racji tego, że sobotnie święto z 15 sierpnia nakłada na wszystkich pracodawców w kraju obowiązek oddania pracownikom wolnego dnia, wiele firm i instytucji komercyjnych może podjąć identyczną decyzję jak premier. Wyznaczenie 14 sierpnia jako dnia odbioru wolnego pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy i zafundowanie załogom długiego weekendu. Ostateczny ruch na szachownicy kadrowej zależy jednak wyłącznie od wewnętrznej decyzji dyrekcji danego zakładu pracy.

Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu 2026 roku?

Niestety, przepisy Kodeksu pracy chronią i nagradzają tylko wybraną część osób czynnych zawodowo. Przywilej odebrania dnia wolnego za święto w sobotę nie jest powszechny.

Wykluczeni z prawa do rekompensaty: Z dodatkowego wolnego w sierpniu nie skorzystają osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Przepisy te omijają również przedsiębiorców współpracujących z firmami na kontraktach B2B, ponieważ żadna z tych grup nie podlega pod rygor Kodeksu pracy. Dodatkowo wolnego dnia nie otrzymają pracownicy działający w systemach pracy zmianowej lub równoważnej, dla których akurat ta konkretna sobota była z góry zaplanowanym, zwykłym dniem wykonywania obowiązków.

Główny Inspektor Pracy przypomina również o ważnej pułapce proceduralnej powiązanej ze stanem zdrowia. Jeśli pracownik w dniu, który pracodawca wyznaczył jako wolny w zamian za sobotnie święto, będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim (L4), traci on bezpowrotnie prawo do odebrania tego dnia w innym, późniejszym terminie.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego. Jeżeli wyznaczony dzień wolny pokryje się z urlopem pracownika, dzień ten nie przepada – automatycznie wraca do puli urlopowej pracownika i może zostać wykorzystany w przyszłości, przy czym należy pamiętać, by wykorzystać go najpóźniej do końca września kolejnego roku.

Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku

Poniższa tabela przedstawia oficjalny i pełny wykaz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce na cały 2026 rok, co ułatwi planowanie kolejnych urlopów.

Tabela: Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce (Rok 2026)

Dokładna data w 2026 r. Nazwa święta / Okazja ustawowa
1 stycznia (czwartek) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (wtorek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
5 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
6 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (piątek) Święto Pracy
3 maja (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja
24 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
4 czerwca (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (sobota) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (rekompensowane 14 sierpnia dla służby cywilnej)
1 november (niedziela) Wszystkich Świętych
11 listopada (środa) Narodowe Święto Niepodległości
24 grudnia (czwartek) Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia (piątek) Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia (sobota) Drugi dzień Bożego Narodzenia (rekompensowane 28 grudnia dla służby cywilnej)
 

Artykuł opracowany na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2026, poz. 36), przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) oraz oficjalnych komunikatów Głównego Inspektora Praw Pracy.

 

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