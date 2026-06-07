Szykuje się wyjątkowo długi weekend w sierpniu. Premier podpisał już kluczowe zarządzenie
Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Jaka jest podstawa prawna?
Sierpniowa rewolucja w kalendarzu urzędów to bezpośrednie następstwo Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów podpisanego 5 stycznia 2026 roku. Dokument ten precyzuje organizację czasu pracy i dni wolne dla członków korpusu służby cywilnej w bieżącym roku.
Rządowe wytyczne nie są dziełem przypadku, lecz wynikają bezpośrednio z nadrzędnych przepisów prawa. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w dzień inny niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w konkretnym okresie rozliczeniowym o dokładnie 8 godzin. W praktyce oznacza to, że jeżeli dzień świąteczny wypada w sobotę (która standardowo dla większości zatrudnionych jest dniem wolnym), pracodawca ma prawny obowiązek zrekompensować to podwładnym i wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. W przypadku urzędników państwowych to właśnie szef rządu decyduje w drodze zarządzenia, kiedy taka rekompensata nastąpi.
Ponieważ w 2026 roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) przypada właśnie w sobotę, Donald Tusk wyznaczył jako dzień wolny piątek, 14 sierpnia. W ten sposób urzędnicy państwowi zyskają nieprzerwany, trzydniowy odpoczynek od obowiązków służbowych, który potrwa od 14 do 16 sierpnia.
Dla kogo 14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy?
Decyzja premiera wprost odnosi się do osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, które wchodzą w skład szeroko rozumianego korpusu służby cywilnej. Warto dodać, że na mocy tego samego zarządzenia grupa ta otrzyma w 2026 roku jeszcze jeden dodatkowy dzień wolny – będzie to poniedziałek, 28 grudnia. Stanowi on rekompensatę za drugi dzień Bożego Narodzenia, który również niefortunnie wypada w sobotę, 26 grudnia.
Piątkowe wolne w połowie sierpnia obejmie pracowników zatrudnionych m.in. w następujących instytucjach:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM);
- Urzędach obsługujących poszczególnych ministrów, przewodniczących komitetów Rady Ministrów oraz centralne organy administracji rządowej;
- Urzędach wojewódzkich i jednostkach wspierających terenową administrację rządową, z wyłączeniem terenowych struktur wykonawczych MON;
- Krajowej Informacji Skarbowej oraz izbach administracji skarbowej;
- Komendach, inspektoratach i jednostkach obsługujących zespolone służby, inspekcje oraz straże na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;
- Formacjach wyspecjalizowanych, takich jak Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
- Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.
Czy 14 sierpnia będzie wolny dla wszystkich Polaków?
Należy wyraźnie podkreślić, że piątek 14 sierpnia nie figuruje w polskim prawie jako oficjalny dzień ustawowo wolny od pracy dla całego społeczeństwa. Jednak z racji tego, że sobotnie święto z 15 sierpnia nakłada na wszystkich pracodawców w kraju obowiązek oddania pracownikom wolnego dnia, wiele firm i instytucji komercyjnych może podjąć identyczną decyzję jak premier. Wyznaczenie 14 sierpnia jako dnia odbioru wolnego pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy i zafundowanie załogom długiego weekendu. Ostateczny ruch na szachownicy kadrowej zależy jednak wyłącznie od wewnętrznej decyzji dyrekcji danego zakładu pracy.
Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu 2026 roku?
Niestety, przepisy Kodeksu pracy chronią i nagradzają tylko wybraną część osób czynnych zawodowo. Przywilej odebrania dnia wolnego za święto w sobotę nie jest powszechny.
Wykluczeni z prawa do rekompensaty: Z dodatkowego wolnego w sierpniu nie skorzystają osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Przepisy te omijają również przedsiębiorców współpracujących z firmami na kontraktach B2B, ponieważ żadna z tych grup nie podlega pod rygor Kodeksu pracy. Dodatkowo wolnego dnia nie otrzymają pracownicy działający w systemach pracy zmianowej lub równoważnej, dla których akurat ta konkretna sobota była z góry zaplanowanym, zwykłym dniem wykonywania obowiązków.
Główny Inspektor Pracy przypomina również o ważnej pułapce proceduralnej powiązanej ze stanem zdrowia. Jeśli pracownik w dniu, który pracodawca wyznaczył jako wolny w zamian za sobotnie święto, będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim (L4), traci on bezpowrotnie prawo do odebrania tego dnia w innym, późniejszym terminie.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego. Jeżeli wyznaczony dzień wolny pokryje się z urlopem pracownika, dzień ten nie przepada – automatycznie wraca do puli urlopowej pracownika i może zostać wykorzystany w przyszłości, przy czym należy pamiętać, by wykorzystać go najpóźniej do końca września kolejnego roku.
Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku
Poniższa tabela przedstawia oficjalny i pełny wykaz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce na cały 2026 rok, co ułatwi planowanie kolejnych urlopów.
Tabela: Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce (Rok 2026)
|Dokładna data w 2026 r.
|Nazwa święta / Okazja ustawowa
|1 stycznia (czwartek)
|Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
|6 stycznia (wtorek)
|Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
|5 kwietnia (niedziela)
|Wielkanoc
|6 kwietnia (poniedziałek)
|Poniedziałek Wielkanocny
|1 maja (piątek)
|Święto Pracy
|3 maja (niedziela)
|Święto Konstytucji 3 Maja
|24 maja (niedziela)
|Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
|4 czerwca (czwartek)
|Boże Ciało
|15 sierpnia (sobota)
|Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (rekompensowane 14 sierpnia dla służby cywilnej)
|1 november (niedziela)
|Wszystkich Świętych
|11 listopada (środa)
|Narodowe Święto Niepodległości
|24 grudnia (czwartek)
|Wigilia Bożego Narodzenia
|25 grudnia (piątek)
|Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
|26 grudnia (sobota)
|Drugi dzień Bożego Narodzenia (rekompensowane 28 grudnia dla służby cywilnej)
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.