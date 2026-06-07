Szykuje się wyjątkowo długi weekend w sierpniu. Premier podpisał już kluczowe zarządzenie

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Jaka jest podstawa prawna?

Sierpniowa rewolucja w kalendarzu urzędów to bezpośrednie następstwo Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów podpisanego 5 stycznia 2026 roku. Dokument ten precyzuje organizację czasu pracy i dni wolne dla członków korpusu służby cywilnej w bieżącym roku.

Rządowe wytyczne nie są dziełem przypadku, lecz wynikają bezpośrednio z nadrzędnych przepisów prawa. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w dzień inny niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w konkretnym okresie rozliczeniowym o dokładnie 8 godzin. W praktyce oznacza to, że jeżeli dzień świąteczny wypada w sobotę (która standardowo dla większości zatrudnionych jest dniem wolnym), pracodawca ma prawny obowiązek zrekompensować to podwładnym i wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. W przypadku urzędników państwowych to właśnie szef rządu decyduje w drodze zarządzenia, kiedy taka rekompensata nastąpi.

Ponieważ w 2026 roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) przypada właśnie w sobotę, Donald Tusk wyznaczył jako dzień wolny piątek, 14 sierpnia. W ten sposób urzędnicy państwowi zyskają nieprzerwany, trzydniowy odpoczynek od obowiązków służbowych, który potrwa od 14 do 16 sierpnia.