Ta jesienna surówka znika ze stołu w kilka minut. Sekret tkwi w 1 składniku dodanym do sosu
Jesienią warto sięgać po sezonowe warzywa i owoce, które są niedrogie, łatwo dostępne i pełne smaku. Surówka z białej kapusty, marchewki i jabłka to idealny dodatek do domowego obiadu. Jest chrupiąca, soczysta, delikatnie słodka i ma wyjątkowy aromat. A wszystko dzięki prostemu sosowi i odrobinie przyprawy, której zwykle nie dodajemy do surówek.
Jej przygotowanie zajmuje zaledwie 15 minut, a składniki prawdopodobnie masz już w kuchni. Świetnie pasuje do kotletów schabowych, pieczonego kurczaka, gulaszu, a nawet zwykłych ziemniaków z sosem.
Jesienna surówka, która smakuje inaczej niż wszystkie
Klasyczna surówka z kapusty i marchewki jest dobrze znana w polskich domach. W tej wersji zyskuje jednak zupełnie nowy charakter.
Słodko-kwaśne jabłko dodaje jej soczystości, czerwona cebula lekkiej ostrości, a prażone orzechy włoskie przyjemnej chrupkości. Wszystkie składniki łączy kremowy sos na bazie jogurtu, majonezu, miodu i musztardy.
Największą niespodzianką jest jednak szczypta cynamonu. Dodana do sosu w niewielkiej ilości nie sprawia, że surówka smakuje jak deser. Podkreśla natomiast naturalną słodycz jabłka i nadaje całości delikatnie korzenny, jesienny aromat.
Składniki na jesienną surówkę. Wystarczy kilka produktów
Do przygotowania około 4–5 porcji potrzebujesz:
- 300 g białej kapusty,
- 2 średnich marchewek,
- 1 dużego jabłka, najlepiej słodko-kwaśnego,
- połowy małej czerwonej cebuli,
- 40 g orzechów włoskich.
Składniki na sos:
- 2 łyżki jogurtu greckiego,
- 1 łyżka majonezu,
- 1 łyżeczka musztardy,
- 1 łyżeczka miodu,
- 1 łyżka soku z cytryny,
- szczypta cynamonu,
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku.
Jeśli lubisz bardziej wyraziste smaki, możesz dodać również odrobinę posiekanej natki pietruszki. Nada surówce świeżości i pięknie podkreśli kolor pozostałych składników.
Jak zrobić jesienną surówkę? Przygotowanie krok po kroku
Krok 1. Przygotuj kapustę.
Białą kapustę drobno poszatkuj. Przełóż do dużej miski, dodaj niewielką szczyptę soli i ugniataj dłonią przez około minutę. Dzięki temu kapusta delikatnie zmięknie, ale zachowa przyjemną chrupkość.
Krok 2. Dodaj marchewkę i jabłko.
Marchewki obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jabłko umyj, usuń gniazdo nasienne i również zetrzyj. Skórkę możesz pozostawić, jeśli jest cienka i delikatna.
Czerwoną cebulę pokrój w bardzo cienkie piórka. Wszystkie składniki dodaj do kapusty i delikatnie wymieszaj.
Krok 3. Przygotuj kremowy sos.
W osobnej miseczce połącz jogurt grecki, majonez, musztardę, miód i sok z cytryny.
Dodaj sól, pieprz oraz dosłownie odrobinę cynamonu — na czubku noża. Dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolity sos.
Spróbuj. Jeśli wolisz bardziej kwaskową surówkę, dodaj kilka kropel cytryny. Jeśli lubisz słodsze smaki, możesz zwiększyć ilość miodu o pół łyżeczki.
Krok 4. Upraż orzechy włoskie.
Orzechy posiekaj na mniejsze kawałki i wrzuć na suchą patelnię. Praż przez około 2–3 minuty na niewielkim ogniu, często mieszając.
Gdy zaczną intensywnie pachnieć, zdejmij je z patelni i pozostaw do ostygnięcia. Uważaj, żeby ich nie przypalić, ponieważ staną się gorzkie.
Krok 5. Połącz wszystkie składniki.
Do miski z warzywami i jabłkiem dodaj przygotowany sos. Dokładnie wymieszaj.
Surówkę odstaw na około 10 minut, aby smaki się połączyły. Tuż przed podaniem posyp ją prażonymi orzechami.
Dzięki temu orzechy pozostaną chrupiące i będą przyjemnie kontrastować z soczystymi warzywami.
Z czym podawać jesienną surówkę?
Ta surówka jest niezwykle uniwersalna. Pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej uroczystych obiadów.
Szczególnie dobrze komponuje się z:
- kotletami schabowymi i mielonymi,
- pieczonym kurczakiem lub indykiem,
- gulaszem wołowym,
- pieczoną karkówką,
- ziemniakami z sosem pieczeniowym,
- domowymi plackami ziemniaczanymi.
Można podać ją również jako samodzielną przekąskę albo dodatek do kanapek z pieczonym mięsem.
Jak przechowywać surówkę, żeby pozostała chrupiąca?
Najlepiej smakuje w dniu przygotowania, kiedy warzywa zachowują świeżość, a jabłko jest soczyste.
Jeżeli chcesz przygotować ją wcześniej, przechowuj poszatkowaną kapustę, marchewkę i cebulę w zamkniętym pojemniku w lodówce. Jabłko, sos i prażone orzechy dodaj możliwie krótko przed podaniem.
Gotową surówkę również przechowuj w lodówce, najlepiej nie dłużej niż do następnego dnia. Z czasem kapusta i jabłko puszczą sok, przez co całość stanie się bardziej miękka.
Mały trik: jeśli chcesz, żeby surówka była wyjątkowo soczysta, ale nie wodnista, po posoleniu kapusty odlej nadmiar płynu przed dodaniem pozostałych składników.
To prosty sposób na jesienny dodatek do obiadu, który łączy dobrze znane polskie smaki z nieoczywistym aromatem cynamonu i prażonych orzechów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.