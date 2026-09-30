Tajemniczy list sparaliżował jednostkę wojskową. Żołnierze trafili do szpitala
Zwykłe otwarcie porannej poczty w jednostce wojskowej zakończyło się natychmiastową akcją ratunkową i ewakuacją ponad stu osób. Gdy z koperty wysunięto kartkę, u obecnych w pomieszczeniu nagle pojawiły się niepokojące objawy. Co znajdowało się w przesyłce zza zachodniej granicy i dlaczego sprawą zajmują się już najpotężniejsze służby specjalne?
Pocztówka bez widocznego proszku i 133 ewakuowane osoby. Co stało się w Nowej Dębie?
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 30 września, w placówce Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. O godzinie 11:40 otwarto tam przesyłkę pocztową nadaną w Niemczech. Chwilę po otwarciu koperty siedem obecnych przy tym osób – sześcioro żołnierzy oraz jedna osoba cywilna – zgłosiło nagłe i gwałtowne pogorszenie samopoczucia. Na miejsce natychmiast wezwano zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Trzy osoby (dwóch żandarmów oraz pracownik cywilny) zostały przetransportowane do szpitala na szczegółową obserwację.
W reakcji na potencjalne zagrożenie chemiczne lub biologiczne podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji 133 osób przebywających w budynku jednostki. Co zastanawiające, z wstępnych oględzin wynika, że w kopercie znajdowała się jedynie zwykła pocztówka. Służby nie wykryły żadnego widocznego proszku ani wycieku nieznanej substancji, co wzmaga spekulacje dotyczące charakteru użytego środka lub ewentualnego ataku psychologicznego.
Śledztwo ABW i SKW. Stołeczne centra dowodzenia w pętli decyzji
Wyjaśnieniem incydentu w podkarpackiej jednostce natychmiast zajęły się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Śledczy zabezpieczyli przesyłkę oraz teren placówki, a próbki trafią do specjalistycznych laboratoriów analizy skażeń.
Koordynacja działań śledczych oraz procedur bezpieczeństwa wojskowego przebiega na najwyższym szczeblu w Warszawie. Kluczowe decyzje analityczne i operacyjne zapadają w centralach służb specjalnych i sztabach wojskowych. Eksperci ds. bezpieczeństwa analizują, czy incydent w Nowej Dębie był odosobnionym wybrykiem, czy elementem szerszej, hybrydowej prowokacji skierowanej przeciwko polskim strukturom obronnym.
Jak krok po kroku wyglądał przebieg incydentu w jednostce Żandarmerii Wojskowej
Zobacz zestaw najważniejszych ustaleń dotyczących zdarzenia w Nowej Dębie:
- Otwarcie przesyłki z Niemiec o godz. 11:40 – dostarczenie koperty do placówki Żandarmerii Wojskowej.
- Siedem osób z niepokojącymi objawami – nagłe złe samopoczucie 6 żołnierzy i 1 cywila.
- Hospitalizacja 3 osób i ewakuacja 133 pracowników – natychmiastowa akcja ratunkowa w obiekcie.
- Pocztówka bez widocznej substancji – brak pyłu lub wycieku wewnątrz otwartej koperty.
- Śledztwo ABW i SKW – badania laboratoryjne i ustalanie nadawcy.
Źródło: defence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.