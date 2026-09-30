Widmo kryzysu nad Europą? Bruksela wysyła pilne ostrzeżenie przed zimą

30 września 2026 17:38 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Mroźne miesiące mogą przynieść poważny sprawdzian dla europejskiego systemu energetycznego. Z Brukseli napłynął niepokojący apel do państw członkowskich o natychmiastowe oszczędzanie gazu i prądu. Choć unijne rezerwy osiągnęły wyjątkowo niski poziom, sytuacja Polski na tle reszty kontynentu wygląda zaskakująco stabilnie. Co stoi za nagłym załamaniem dostaw i jak przełoży się to na portfele obywateli?

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palący się gaz ziemny
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Unijne magazyny świecą pustkami. Komisarz Jørgensen apeluje do rządów

Unijny komisarz ds. energii i mieszkalnictwa Dan Jørgensen skierował do rządów państw Wspólnoty oficjalny list, w którym wzywa do dobrowolnego i przemyślanego ograniczania popytu na energię elektryczną oraz gaz ziemny. Powodem są niepokojąco niskie zapasy w europejskich zbiornikach. Wcześniejsze cele klimatyczne i energetyczne zakładały coroczne napełnianie magazynów na poziomie 80–90 procent już pod koniec lata. Z danych Gas Infrastructure Europe wynika jednak, że we wrześniu 2026 roku średni poziom rezerw w Unii wynosi zaledwie 70,87 procent (801,99 TWh), podczas gdy pięcioletnia średnia dla tego okresu przekraczała 85 procent.

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Bruksela łagodzi wyśrubowane wymogi i zamiast nierealnego w obecnych warunkach progu 90 procent, zaleca państwom zmierzanie do poziomu 80 procent. Ma to zapobiec kupowaniu surowca w panice na już i tak mocno rozrozeddrganym rynku. Na tym tle sytuacja Polski prezentuje się wyjątkowo bezpiecznie – według danych operatora Gas Storage Poland, rodzime magazyny są wypełnione aż w 99 procentach, gromadząc około 36,4 TWh gazu.

Szok na Bliskim Wschodzie i paraliż w Cieśninie Ormuz

Kluczową przyczyną tegorocznych zawirowań na rynku surowcowym jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po zbrojnym ataku USA i Izraela na Iran, Teheran w odwecie zablokował i zaminował strategiczną Cieśninę Ormuz – jedyną drogę morską łączącą Zatokę Perską z otwartymi wodami Oceanu Indyjskiego. Przed wybuchem walk przez ten wąski przesmyk przepływała jedna piąta światowego transportu ropy naftowej i gazu skroplonego (LNG).

Obecnie przepustowość Cieśniny Ormuz spadła do zaledwie 40 procent wcześniejszych wolumenów, co wywołało nagły skok cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę i wywindowało giełdowe stawki błękitnego paliwa. Unia Europejska próbuje uniknąć powtórki kryzysu z 2022 roku, stawiając na elastyczne zarządzanie rezerwami oraz redukcję zużycia w gospodarstwach domowych i przemyśle.

Stołeczny sezon grzewczy pod lupą. Wyzwania dla Śródmieścia, Woli i Mokotowa

Choć ogólnokrajowe zapasy gazu w Polsce dają poczucie bezpieczeństwa, globalny wzrost cen surowców energetycznych może uderzyć w koszty utrzymania mieszkań w dużych aglomeracjach. W Warszawie, gdzie rusza przygotowanie do sezonu grzewczego, największe wyzwania dotyczą gęsto zaludnionych i kluczowych pod względem infrastruktury dzielnic: Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa.

Zarządcy budynków i wspólnoty mieszkaniowe na Mokotowie, Woli oraz w Śródmieściu apelują do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie ciepłem i prądem. Wdrożenie prostych nawyków energooszczędnych na osiedlach mieszkaniowych i w stołecznych biurowcach pozwoli zminimalizować ryzyko skokowego wzrostu opłat eksploatacyjnych w nadchodzących mroźnych miesiącach.

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Zobacz zestaw kluczowych działań i zasad zalecanych w odpowiedzi na unijne apele:

  • Uszczelnij okna i drzwi w mieszkaniu – wyeliminowanie ciągów zimnego powietrza zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie nawet o kilkanaście procent.
  • Dostosuj temperaturę w pomieszczeniach – obniżenie temperatury w domu o 1°C przekłada się na zauważalne oszczędności gazu i prądu.
  • Nie przysłaniaj grzejników meblami ani zasłonami – swobodna cyrkulacja ciepła w lokalu zwiększa efektywność ogrzewania.
  • Odłączaj nieużywane urządzenia z sieci – eliminacja poboru prądu w trybie czuwania obniża rachunki za energię elektryczną na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
  • Śledź komunikaty dotyczące cen surowców – polskie magazyny są pełne w 99%, co chroni nas przed fizycznymi brakami paliwa w zimie.

 

 

Źródło: forsal

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