Urząd skarbowy może nałożyć drakoński podatek. Wystarczy, że masz trochę oszczędności
Można trzymać w domu 10 tys., 50 tys. albo 200 tys. zł w gotówce. Samo przechowywanie własnych oszczędności poza bankiem nie jest w Polsce zabronione i nie ma przepisu określającego maksymalną kwotę, którą osoba prywatna może mieć w szufladzie czy domowym sejfie. Problem może zacząć się znacznie później – kiedy pieniądze zostaną wydane, a urząd skarbowy zapyta, skąd właściwie się wzięły. W polskiej ustawie o PIT przewidziano na taką sytuację wyjątkowo dotkliwą stawkę podatku: aż 75 proc.
Nie oznacza to oczywiście, że fiskus może zabrać trzy czwarte legalnie odłożonych pieniędzy tylko dlatego, że ktoś przez lata trzymał je w gotówce. Liczy się ich pochodzenie. Jeżeli podatnik potrafi wykazać, że pieniądze pochodzą z wynagrodzenia, działalności, sprzedaży majątku, spadku, darowizny lub innego legalnego źródła, same oszczędności nie są problemem. Kłopot powstaje wtedy, gdy wydatki lub zgromadzony majątek są wyższe niż pieniądze, którymi według dostępnych danych podatnik mógł dysponować.
Fiskus sprawdza, czy wydatki mają pokrycie. Przepisy mówią o tym wprost
Mechanizm znajduje się w rozdziale 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 25b dotyczy przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ustawodawca patrzy przede wszystkim na różnicę pomiędzy poniesionym wydatkiem a wcześniej uzyskanymi przychodami opodatkowanymi lub legalnie nieopodatkowanymi. Jeżeli powstaje nadwyżka, której nie da się wyjaśnić, może ona zostać uznana za taki właśnie przychód.
Przy czym słowo „wydatek” jest tutaj szersze, niż mogłoby się wydawać. Ustawa uwzględnia nie tylko pieniądze faktycznie wydane w danym roku, ale również wartość zgromadzonego mienia w sytuacjach określonych w przepisach. W praktyce zainteresowanie organu może więc pojawić się przy zakupie mieszkania, budowie domu, drogim samochodzie, dużych inwestycjach albo innym zauważalnym zwiększeniu majątku, jeżeli skala tych operacji nie pasuje do wykazanych wcześniej źródeł finansowania.
Stawka wynosi 75 proc. Nie od całego majątku, ale od niewyjaśnionej różnicy
Najbardziej bolesny jest art. 25e ustawy o PIT. Zgodnie z nim zryczałtowany podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych wynosi 75 proc. podstawy opodatkowania. Podatek ustala właściwy organ podatkowy w drodze decyzji. Nie jest to więc zwykła stawka PIT doliczana automatycznie po przekroczeniu jakiegoś limitu oszczędności.
Załóżmy, że podatnik w ciągu roku kupuje samochód i ponosi inne duże wydatki za łącznie 180 tys. zł. Z dokumentów, zeznań podatkowych i pozostałych informacji wynika, że miał 130 tys. zł legalnych środków, którymi mógł pokryć te zakupy. Pozostaje 50 tys. zł różnicy. Jeśli podatnik nie wskaże źródła tej kwoty i organ uzna ją za przychód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach, 75-procentowy podatek od tej części wyniósłby 37,5 tys. zł.
Nie byłoby natomiast podstawy, aby naliczyć 75 proc. od całych 180 tys. zł, jeżeli 130 tys. zł zostało prawidłowo wyjaśnione. Fiskus interesuje właśnie brakujące pokrycie. To ważne rozróżnienie, bo wokół tego podatku regularnie pojawia się mit, że urząd może opodatkować w ten sposób cały zakup albo wszystkie oszczędności znajdujące się w domu.
Pieniądze mogą leżeć w szufladzie przez lata. Problemem jest udowodnienie, skąd się wzięły
Załóżmy teraz inną sytuację. Ktoś przez kilkanaście lat regularnie wypłacał część wynagrodzenia z banku i odkładał gotówkę. Po latach zebrał w ten sposób 120 tys. zł i postanowił przeznaczyć je na remont oraz samochód. To, że pieniądze były przechowywane w domu, nie zmienia ich pochodzenia. Jeżeli wynagrodzenia zostały legalnie osiągnięte i opodatkowane, mogą stanowić pokrycie późniejszych wydatków.
Sprawa robi się trudniejsza, gdy historia finansowa nie pasuje do przedstawionej wersji. Osoba deklarowała przez wiele lat bardzo niskie dochody, nie sprzedała żadnego wartościowego majątku, nie otrzymała spadku ani darowizny, a następnie twierdzi, że kilkaset tysięcy złotych od dawna przechowywała w domu. Organ może wtedy badać, czy przy deklarowanych dochodach i zwykłych kosztach życia zgromadzenie takiej kwoty było w ogóle możliwe.
Samo stwierdzenie „to moje oszczędności” nie tworzy więc specjalnego statusu podatkowego. Kluczowe jest wcześniejsze źródło pieniędzy. Oszczędności nie są osobnym źródłem dochodu – są majątkiem zgromadzonym z pieniędzy, które wcześniej musiały się skądś pojawić.
Ciężar dowodu może spoczywać właśnie na podatniku
To jeden z mniej znanych, ale najważniejszych elementów tych przepisów. Art. 25g ustawy o PIT przewiduje, że podczas postępowania podatkowego albo kontroli celno-skarbowej ciężar wykazania przychodów stanowiących pokrycie wydatku spoczywa co do zasady na podatniku. Wyjątkiem są informacje już znane organowi z urzędu albo takie, które może on ustalić na podstawie własnych ewidencji i dostępnych rejestrów publicznych.
Dlatego w najlepszej sytuacji jest osoba, której historia finansowa pozostawiła dokumenty. Mogą to być wcześniejsze zeznania podatkowe, umowy sprzedaży nieruchomości lub samochodu, potwierdzenia przelewów, dokumenty związane ze spadkiem, prawidłowo zgłoszoną darowizną czy pożyczką, a także wyciągi pokazujące wypłacanie większych kwot z rachunku. Nie chodzi o przechowywanie każdego paragonu przez pół życia, lecz o możliwość wiarygodnego pokazania źródła dużych oszczędności, kiedy ich wysokość zaczyna mieć znaczenie dla późniejszych zakupów.
Stare oszczędności również można wykazać. Ustawa przewiduje szczególną sytuację
Przepisy uwzględniają również przypadki, w których pieniądze pochodzą sprzed wielu lat i pełna dokumentacja mogła już nie przetrwać. Jeżeli zobowiązanie podatkowe dotyczące takich wcześniejszych przychodów uległo przedawnieniu, a podatnik nie może ich już udowodnić w zwykły sposób, w określonych przypadkach ustawa dopuszcza uprawdopodobnienie ich uzyskania. Nie oznacza to jednak, że wystarczy dowolna deklaracja złożona podczas kontroli. Przedstawiona historia nadal musi być wiarygodna.
Ma to duże znaczenie dla osób, które przez dziesięciolecia odkładały gotówkę poza systemem bankowym. Brak wyciągu z konta sprzed kilkunastu lat nie oznacza automatycznie 75-procentowego podatku. Organ powinien analizować wszystkie okoliczności sprawy. Z drugiej strony im większa kwota i im mniej śladów wskazujących, że jej zgromadzenie rzeczywiście było możliwe, tym trudniej będzie oprzeć wyjaśnienie wyłącznie na zapewnieniu o wieloletnim oszczędzaniu.
Spadek, darowizna albo sprzedaż mieszkania też mogą tłumaczyć duży wydatek
Pokryciem zakupów nie muszą być wyłącznie zarobki z etatu. Przepisy uwzględniają zarówno przychody opodatkowane, jak i określone przychody nieopodatkowane zgodnie z prawem. Jeżeli ktoś otrzymał spadek, darowiznę, sprzedał wcześniej nieruchomość albo uzyskał pieniądze z innego legalnego źródła, środki mogą wyjaśniać późniejsze wydatki, o ile spełnione zostały odpowiednie obowiązki podatkowe związane z konkretną transakcją. Ustawa wymaga, aby pochodzenie pieniędzy dało się ustalić co do tytułu, kwoty i okresu ich uzyskania.
To szczególnie istotne przy rodzinnych przepływach pieniędzy. Zdanie „rodzice dali mi 100 tys. zł” może być prawdziwe, ale darowizny mają własne zasady podatkowe i obowiązki dotyczące dokumentowania oraz zgłaszania. Podobnie pożyczka od członka rodziny nie staje się niewidzialna podatkowo tylko dlatego, że została przekazana w gotówce. Podczas wyjaśniania źródeł środków znaczenie ma realne zdarzenie i dokumenty, a nie sama nazwa użyta dopiero wtedy, gdy urząd zaczyna zadawać pytania.
Jeżeli fiskus ustali prawdziwe źródło pieniędzy, zasady mogą się zmienić
Jest też bardzo ważny wyjątek od 75-procentowej stawki. Art. 25g ust. 7 przewiduje, że jeżeli podczas postępowania lub kontroli uda się ustalić źródło pochodzenia wcześniej nieujawnionych przychodów i ich wysokość, pieniądze podlegają opodatkowaniu według zasad właściwych dla tego źródła, a nie według szczególnego mechanizmu dotyczącego środków o niewyjaśnionym pochodzeniu.
To nie oznacza, że podatnik automatycznie uniknie wszystkich konsekwencji. Mogą pojawić się zaległości podatkowe, odsetki i – zależnie od okoliczności – inne skutki przewidziane przepisami. Pokazuje to jednak, czym naprawdę jest 75-procentowy podatek. To nie kara za trzymanie gotówki ani podatek od oszczędności. Dotyczy sytuacji, w której istnieje majątek lub wydatek, ale pochodzenia finansujących go pieniędzy nie da się prawidłowo wyjaśnić.
Nie istnieje kwota, od której oszczędności stają się podejrzane
Przepisy nie ustanawiają granicy w rodzaju 20 tys., 50 tys. czy 100 tys. zł, po której urząd automatycznie uznaje domowe oszczędności za nieujawniony dochód. Wszystko zależy od proporcji pomiędzy możliwościami finansowymi konkretnej osoby a jej majątkiem i wydatkami. Dla kogoś osiągającego od lat wysokie, legalnie opodatkowane dochody 200 tys. zł oszczędności może być kwotą całkowicie naturalną. Dla osoby, która przez ten sam okres praktycznie nie wykazywała dochodu, nawet znacznie mniejsza suma może wymagać dodatkowego wyjaśnienia.
Podobnie nie istnieje zasada, według której wpłacenie pieniędzy na rachunek bankowy automatycznie „legalizuje” gotówkę. Banknoty wpłacone do banku nadal mają dokładnie to samo źródło co kilka minut wcześniej. Jeżeli były to legalne oszczędności, nie stają się przez wpłatę bardziej legalne. Jeżeli natomiast pieniądze pochodziły z nieujawnionego źródła, samo pojawienie się ich na rachunku nie rozwiązuje problemu.
Kupujesz samochód albo mieszkanie z oszczędności? Najważniejsza jest historia pieniędzy
Przy większym zakupie sfinansowanym z pieniędzy odkładanych przez wiele lat dobrze jest jeszcze przed transakcją zastanowić się, czy w razie pytania można odtworzyć ich pochodzenie. Stare zeznania PIT, akty notarialne, umowy sprzedaży, dokumenty dotyczące spadków i darowizn czy potwierdzenia wypłat z banku mogą po latach stać się bardzo istotne. Nie ma obowiązku wpłacania oszczędności do banku tylko po to, aby można było je wydać, ale gotówka z natury pozostawia po sobie mniej śladów niż pieniądze przesuwane pomiędzy rachunkami.
Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy ktoś ponosi wydatki, których nie da się pogodzić z jego dotychczasowymi legalnymi źródłami pieniędzy, a później nie jest w stanie wiarygodnie wyjaśnić różnicy. Właśnie wtedy przepisy o nieujawnionych źródłach mogą wejść do gry. Jeżeli niewyjaśniona kwota wyniesie 40 tys. zł, podatek liczony według stawki 75 proc. to 30 tys. zł. Przy 100 tys. zł różnicy robi się z tego 75 tys. zł.
Oszczędności w domu są legalne. Dokumenty mogą jednak kiedyś oszczędzić ogromnego problemu
Samo posiadanie gotówki nie wymaga specjalnego zgłoszenia urzędowi skarbowemu i nie powoduje powstania podatku. Przy większych kwotach dobrze jednak zachować dokumenty pokazujące, w jaki sposób powstały. Szczególnie wtedy, gdy pieniądze przez lata pozostają poza rachunkiem bankowym i w przyszłości mają sfinansować duży zakup. Po kilkunastu latach łatwo pamiętać, że „odkładaliśmy”, znacznie trudniej dokładnie odtworzyć kwoty, daty i źródła.
Polskie przepisy nie zabraniają więc chowania pieniędzy w przysłowiowej skarpecie. Stawiają za to bardzo konkretny warunek: kiedy wydatki przewyższają środki, których legalne pochodzenie można ustalić, urząd może zacząć badać różnicę. Jeżeli źródła nie uda się wykazać lub w przewidzianych prawem przypadkach uprawdopodobnić, konsekwencja jest wyjątkowo surowa. Art. 25e ustawy o PIT przewiduje stawkę 75 proc. – jedną z najwyższych występujących w polskim systemie podatkowym.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.