Tak będzie wyglądała nowa iluminacja świąteczna w Warszawie. Nawiąże do warszawskich legend i baśni! Mamy wizualizacje
Warszawa zmienia świąteczną oprawę. Zarząd Dróg Miejskich podpisał z firmą Multidekor umowę wartą niemal 46,8 mln zł, na mocy której do 2029 roku w stolicy pojawią się zupełnie nowe ozdoby. Pierwsze zaświecą w grudniu na Krakowskim Przedmieściu i Starym Mieście, ale tym razem iluminacja nie zatrzyma się na Trakcie Królewskim. Drogowcy zaznaczają, że to największa tego typu umowa, jaką dotąd zawarli.
Blisko 2,9 mln diod i ponad 900 dekoracji zastąpią światła z lat 50. i 60.
Wykonawca dostarczy i zamontuje blisko 2,9 mln energooszczędnych punktów LED, z których powstanie ponad 900 elementów i zestawów dekoracyjnych: choinki, karuzele, figury, bramy świetlne, fotopunkty i instalacje interaktywne. Dekoracje mają wracać przez trzy kolejne sezony, a sterowniki pozwolą zmniejszać moc świecenia w godzinach, gdy ulice są mniej uczęszczane, co ograniczy zużycie prądu i zanieczyszczenie światłem. Poprzednia odsłona, nawiązująca do Warszawy z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, towarzyszyła mieszkańcom przez trzy zimy i została pożegnana w zeszłym roku. Kwota kontraktu robi wrażenie, ale ZDM przekonuje, że jest niższa od oszczędności, jakie miasto odnotowało w zeszłym roku na energii elektrycznej dzięki modernizacji oświetlenia w stolicy.
Na Trakcie Królewskim retro ustąpi legendom: Bazyliszek, Złota Kaczka i Chopin
Motywem przewodnim zostaną warszawskie legendy i prawdziwe postaci związane ze stolicą. Tradycyjnie na placu Zamkowym stanie 21-metrowa choinka, a obok niej figury, między innymi Bazyliszka i Kamiennego Niedźwiedzia, uzupełnione o interaktywne elementy opowiadające ich historie. Na Nowym Rynku zamontowana zostanie karuzela ze Złotą Kaczką oraz Warsem i Sawą, a na Rynku Starego Miasta dekoracje przedstawią Marię Skłodowską-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę i Bolesława Prusa. Na skwerze Hoovera pojawią się anielskie skrzydła i kolędnicy, a fasadę Pałacu Staszica ożywi zupełnie nowy mapping, łączący obraz, światło, animację i muzykę.
Światełka zawisną też na Złotej, Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich
Nowa umowa mocno poszerza zasięg iluminacji. W ścisłym centrum ozdobione zostaną odnowione ulice Złota i Zgoda, Plac Centralny, a także Marszałkowska i Aleje Jerozolimskie. W kolejnych sezonach dojdą Pasaż Wisławy Szymborskiej, który dopiero czeka na przebudowę, oraz ulica Okrzei, gdzie prace już trwają. Dekoracje w tej części miasta mają być nowocześniejsze: ZDM zapowiada minimalistyczne formy geometryczne, które podkreślą metropolitalny, otwarty i europejski charakter Warszawy oraz nawiążą do zmian realizowanych w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.
Park Świętokrzyski dostanie iluminację na cały rok, pierwsze światła w połowie października
Nowy kontrakt przynosi też coś, na co dotąd trzeba było czekać do zimy. W Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury i Nauki ruszy iluminacja całoroczna. Oświetlenie parku zostało niedawno zmodernizowane i, jak podaje ZDM, miało być wstępem do dalszego ożywiania tego zielonego terenu, a dekoracje oprą się na motywach botanicznych, naturalnych formach roślin i świecie owadów. Zobaczyć je będzie można już w połowie października, jeszcze przed startem iluminacji świątecznej. Zainteresowanie jest duże: jak przypomina ZDM, w badaniu z 2023 roku co trzeci mieszkaniec Warszawy zadeklarował, że przynajmniej raz poszedł na Trakt Królewski specjalnie po to, by ją zobaczyć.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.