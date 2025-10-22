Tania kawa w Aldi! Znana marka przeceniona o 55 procent. Znamy szczegóły promocji
Miłośnicy kawy mają powód do radości. Sieć Aldi ruszyła z dużą promocją na popularną markę Dallmayr Gold – teraz drugie opakowanie można kupić aż o 55 procent taniej. Oferta potrwa tylko do soboty, 25 października, dlatego to ostatni moment, by uzupełnić zapasy ulubionej kawy w niższej cenie.
Kawa to jeden z tych produktów, który niemal zawsze kusi w promocji. Sieć Aldi właśnie wystartowała z ofertą, która przyciągnęła uwagę miłośników aromatycznego napoju. W tym tygodniu można kupić kawę rozpuszczalną Dallmayr Gold aż o 55 proc. taniej. Promocja potrwa do soboty, 25 października, ale lepiej się pospieszyć – obowiązuje limit na liczbę zakupionych opakowań.
Dallmayr Gold taniej tylko w tym tygodniu
Promocja dotyczy kawy rozpuszczalnej Dallmayr Gold w słoikach 200 g. Jej standardowa cena wynosi 35,99 zł, ale w ramach oferty specjalnej można ją kupić za 15,99 zł – pod warunkiem, że weźmiemy dwa opakowania. Drugi produkt objęty jest wtedy rabatem 55 proc.
Co ważne, w promocji nie trzeba korzystać z aplikacji ani karty lojalnościowej. Oferta jest dostępna dla wszystkich klientów Aldi, jednak obowiązuje limit – maksymalnie cztery słoiki kawy na jedne zakupy, z czego dwa w promocyjnej cenie.
Idealny moment, by zrobić zapasy
Kawa rozpuszczalna Dallmayr Gold to produkt ceniony za delikatny smak i aromat, często wybierany nie tylko do picia, ale też do deserów czy domowych słodkości. Promocja w Aldi to więc świetna okazja, by uzupełnić zapasy na jesienne poranki.
Oferta potrwa tylko do soboty, 25 października, a zainteresowanie już jest spore – w wielu sklepach klienci kupują po kilka zestawów. Kto lubi dobrą kawę i niskie ceny, ma jeszcze kilka dni, by skorzystać z okazji.
