Te słowa Nawrockiego przeszły do historii. Owacje na stojąco w Teatrze Wielkim!
Podczas gali XIX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki wygłosił emocjonalne przemówienie, w którym podkreślił znaczenie muzyki Chopina dla polskiej kultury i tożsamości narodowej. Na zakończenie ze sceny wykrzyknął słowa, które poruszyły całą salę: „Niech żyje ten wielki wirtuoz! Niech żyje Polska!”.
Wielka gala Konkursu Chopinowskiego. Karol Nawrocki poruszył publiczność słowami o Polsce i Chopinie
W niedzielny wieczór w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala XIX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Wydarzenie, które od lat przyciąga uwagę melomanów z całego świata, w tym roku stało się także okazją do wyjątkowego wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego. Polityk zabrał głos ze sceny, a jego słowa wywołały poruszenie wśród publiczności.
Muzyczne święto w Teatrze Wielkim
Wielka sala Teatru Wielkiego rozbrzmiała dźwiękami fortepianu i burzą oklasków. Punktualnie o godz. 20 rozpoczęła się gala podsumowująca XIX edycję jednego z najważniejszych konkursów pianistycznych na świecie. Konkurs Chopinowski od dekad nie tylko promuje największe talenty muzyczne, lecz także stanowi symbol polskiej kultury, który łączy pokolenia i narody.
Na wydarzeniu pojawiły się znane osobistości ze świata kultury, polityki i dyplomacji. Wśród gości znalazł się prezydent Karol Nawrocki, który w swoim przemówieniu podkreślił, że muzyka Chopina to nie tylko artystyczny fenomen, lecz także element polskiej tożsamości.
„Nie da się tego opisać słowami”
W swoim wystąpieniu Nawrocki przyznał, że trudno wyrazić słowami emocje, jakie budzi muzyka Fryderyka Chopina i poziom artystyczny tegorocznej edycji konkursu. – Oto na scenę wychodzą urzędnicy, którzy mają w kilku słowach opisać to, co czuli w sercu, a tego zwykłymi słowami opisać się nie da – powiedział.
Prezydent złożył też gratulacje laureatom i organizatorom konkursu. Podkreślił, że sukces wydarzenia to efekt pracy setek ludzi – artystów, pedagogów, techników i wszystkich, którzy dbają o to, by tradycja Konkursu Chopinowskiego trwała w najlepszej formie.
Chopin i Warszawa — nierozerwalna więź
W dalszej części przemówienia Nawrocki nawiązał do związków Chopina z Warszawą. – Tu, kilkaset metrów stąd, mieścił się rodzinny dom Fryderyka Chopina. Chodził po warszawskich ulicach, odpoczywał w warszawskich parkach – przypomniał, podkreślając, że stolica od zawsze była sercem polskiej kultury muzycznej.
Prezydent zwrócił też uwagę, że wydarzenie takie jak Konkurs Chopinowski umacnia wizerunek Polski jako kraju o głębokich tradycjach artystycznych i wrażliwości duchowej.
Wyjątkowe zakończenie przemówienia
W kulminacyjnym momencie swojego wystąpienia Nawrocki zapowiedział, że już za dwa lata Polska będzie świętować setną rocznicę pierwszego Konkursu Chopinowskiego, który odbył się w 1927 roku. – Za dwa lata obchodzić będziemy setną rocznicę Konkursu Chopinowskiego, który cyklicznie od 100 lat trwa – powiedział.
Na zakończenie ze sceny padły słowa, które poruszyły publiczność: – Niech żyje ten wielki wirtuoz! Niech żyje Polska! – zawołał Nawrocki, wzbudzając owację na stojąco.
Hołd dla muzyki i narodowej dumy
Wystąpienie Karola Nawrockiego na gali XIX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego stało się symbolicznym połączeniem sztuki i patriotyzmu. Jego słowa przypomniały, że muzyka Chopina — choć uniwersalna — wciąż pozostaje jednym z najpiękniejszych symboli polskiej duszy.
Dla wielu obecnych to był moment, w którym historia, emocje i dźwięki fortepianu zlały się w jedno – w hołd dla geniuszu Fryderyka Chopina i ducha polskiej kultury.
