Technicy zapukają do milionów mieszkań. Po montażu urządzenie zacznie regularnie przesyłać dane
W najbliższych miesiącach tysiące mieszkańców bloków w całej Polsce może spodziewać się wizyty techników. Powód? Trwa wymiana starych podzielników kosztów ogrzewania na nowoczesne urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Dla wielu osób będzie to pierwsze spotkanie z systemem, który automatycznie przesyła informacje bez konieczności wizyty inkasenta.
Termin mija już wkrótce
Zmiany wynikają z obowiązujących przepisów. Do 1 stycznia 2027 roku budynki wielorodzinne objęte systemem rozliczania kosztów ogrzewania mają zostać wyposażone w urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych. W praktyce oznacza to wymianę wielu starszych podzielników działających jeszcze w systemie analogowym.
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w całym kraju realizują harmonogramy wymiany. W wielu budynkach prace rozpoczęły się już teraz, ponieważ do ustawowego terminu zostało coraz mniej czasu.
Urządzenie będzie działać bez wizyty inkasenta
Nowe podzielniki wyposażone są w moduły radiowe. Dzięki temu odczyt zużycia ciepła odbywa się automatycznie. Nie ma już potrzeby wpuszczania pracownika do mieszkania w celu spisania wskazań urządzenia. Dane trafiają do systemu rozliczeniowego drogą bezprzewodową.
Urządzenia zapisują między innymi historię wskazań związanych z ogrzewaniem oraz parametry niezbędne do rozliczenia kosztów ciepła. Dane są następnie wykorzystywane przez firmy obsługujące rozliczenia budynków.
Lokatorzy mają swoje prawa
Choć system działa automatycznie, mieszkańcy nie są pozbawieni kontroli nad swoimi danymi. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mogą uzyskać informacje o zakresie gromadzonych danych, czasie ich przechowywania oraz podmiotach, które mają do nich dostęp.
Administrator budynku lub firma rozliczeniowa muszą także wskazać cel przetwarzania danych oraz podstawę prawną ich gromadzenia.
Samo nieotwieranie drzwi niczego nie zmieni
W przypadku nowych urządzeń odmowa wpuszczenia inkasenta nie zatrzyma odczytu danych. Po zakończeniu montażu informacje będą przesyłane automatycznie. Jedynym etapem wymagającym wejścia do lokalu jest sama instalacja urządzenia.
Zmiany także w rozliczaniu ogrzewania
Przepisy przewidują również nowe zasady dotyczące kosztów ogrzewania. Nawet osoby, które przez cały sezon niemal nie korzystają z grzejników, mogą zostać objęte minimalną opłatą wynikającą z regulaminów rozliczeń i obowiązujących przepisów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.