Tego jeszcze nie było. Nowe rozporządzenie rządu już obowiązuje. Każdy Polak musi być gotowy
Rząd przyjął rozporządzenie, które szczegółowo określa zasady masowej ewakuacji ludności w razie wojny lub klęski żywiołowej. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą zobowiązani do natychmiastowego działania, a priorytet otrzymają dzieci, osoby starsze i chore. Polska przygotowuje się na najgorszy scenariusz.
Rząd przygotował plany masowej ewakuacji ludności. Polska szykuje się na najgorsze
Rząd opublikował rozporządzenie, które wprowadza szczegółowe procedury ewakuacji ludności na wypadek wojny lub klęski żywiołowej. Dokument precyzuje obowiązki samorządów, w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i wojewodów, a także opisuje krok po kroku, jak ma przebiegać ewakuacja milionów Polaków w sytuacji zagrożenia militarnego.
Nowe przepisy już obowiązują
Rozporządzenie Rady Ministrów to wykonanie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z grudnia 2024 roku. Zgodnie z jego zapisami, w przypadku zagrożenia wojną lub katastrofą, lokalne władze będą zobowiązane natychmiast rozpocząć przygotowania do ewakuacji mieszkańców. Działania mają być oparte na wojewódzkich planach ewakuacyjnych, które zakładają m.in. podział ludności na grupy, wyznaczenie tras ewakuacji oraz wskazanie miejsc tymczasowego pobytu.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą musieli niezwłocznie informować mieszkańców o zagrożeniu, wykorzystując systemy alarmowe, komunikaty medialne i elektroniczne. Ich zadaniem będzie także walka z dezinformacją – urzędy mają weryfikować pojawiające się ostrzeżenia i dementować fałszywe wiadomości.
Ewakuacja w praktyce – kto, kiedy i jak?
W przypadku ogłoszenia ewakuacji, za koordynację działań w terenie odpowiadać będą starostowie i wojewodowie. To oni ustalą liczbę potrzebnych środków transportu, dostępnych miejsc noclegowych oraz szpitalnych. Do ewakuacji zostaną wyznaczone drogi i linie kolejowe, uwzględniające bieżącą sytuację infrastrukturalną i potencjalne zniszczenia.
Mieszkańcy zagrożonych terenów otrzymają informacje o ewakuacji za pośrednictwem systemów ostrzegania, mediów i ulotek. Władze mają dbać o zachowanie spokoju, porządek oraz ochronę życia i zdrowia obywateli.
Kto ma pierwszeństwo przy ewakuacji?
Rozporządzenie jasno wskazuje grupy osób, które zostaną objęte pierwszeństwem. W pierwszej kolejności ewakuowane będą dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, chore oraz osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną opieką objęci zostaną pacjenci szpitali i mieszkańcy domów pomocy społecznej. Transport tych osób mają zapewnić służby ratownicze i organizacje humanitarne.
Podczas ewakuacji każdej osobie mają zostać zapewnione podstawowe środki do życia – woda, żywność, ubrania, leki i artykuły higieniczne. Jednocześnie przepisy ograniczają ilość mienia, które można ze sobą zabrać – każdy powinien przygotować się na przetrwanie przez 72 godziny z własnym wyposażeniem.
Polska przygotowuje się na czarny scenariusz
Rządowe plany mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacji kryzysowej. Choć dokument nie mówi wprost o bezpośrednim zagrożeniu militarnym, jego szczegółowe zapisy i tempo wprowadzenia sugerują, że państwo intensyfikuje przygotowania obronne.
W obliczu coraz większych napięć geopolitycznych, w tym trwającej wojny w Ukrainie i niestabilnej sytuacji w regionie, władze uznały, że Polska musi być gotowa również na najczarniejszy scenariusz – konieczność masowej ewakuacji obywateli.
