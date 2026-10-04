Tej nocy Polacy dostaną dodatkową godzinę. Zostały tylko trzy tygodnie. Zegarki nagle cofną się o 60 minut

4 października 2026 14:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

To wydarzy się jeszcze w październiku. W Polsce ponownie zmienimy czas z letniego na zimowy. Tym razem wiadomość jest dobra dla tych, którzy lubią dłużej pospać – wskazówki zegarów cofniemy, a noc będzie o godzinę dłuższa. Data została określona w obowiązującym rozporządzeniu.

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Royal Castle Old Town Warsaw | Source: Shutterstock
Royal Castle Old Town Warsaw | Source: Shutterstock

Do kolejnej zmiany czasu zostały zaledwie trzy tygodnie. W nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2026 roku Polska przejdzie z czasu letniego na czas środkowoeuropejski, potocznie nazywany zimowym.

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Nie jest to jedynie data wynikająca z kalendarza. Termin 25 października 2026 roku został wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dotyczącym wprowadzania i odwoływania czasu letniego w latach 2022–2026.

W nocy zegarki nagle cofną się o godzinę

Najważniejszy moment nastąpi o godzinie 3:00 w nocy.

Wtedy zegary zostaną cofnięte:

z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

W praktyce oznacza to, że noc z 24 na 25 października będzie trwała o godzinę dłużej. Osoby, które nie muszą rano wstawać o określonej porze, mogą więc wykorzystać dodatkowe 60 minut na sen.

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Taką procedurę wprost określają polskie przepisy.

Czy trzeba samemu przestawiać zegarek?

W większości współczesnych urządzeń nie będzie trzeba robić niczego.

Smartfony, komputery czy urządzenia połączone z siecią zazwyczaj aktualizują godzinę automatycznie. Warto jednak pamiętać o tradycyjnych zegarach, budzikach oraz urządzeniach domowych, w których godzina ustawiana jest ręcznie.

Szczególną uwagę warto zwrócić na zegar w samochodzie, piekarniku, kuchence mikrofalowej czy starszym sprzęcie elektronicznym.

Dlaczego wciąż zmieniamy czas?

Dyskusja o odejściu od sezonowego przestawiania zegarków trwa w Europie od lat. Nie doprowadziła jednak dotąd do zniesienia tego mechanizmu.

Główny Urząd Miar przypomina, że od 2002 roku okres czasu letniego kończy się w państwach Unii Europejskiej o godz. 1:00 UTC w ostatnią niedzielę października. W Polsce szczegółowe terminy określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

Tegoroczna zmiana jest szczególna

Jest jeszcze jeden ciekawy szczegół. Obowiązujące obecnie polskie rozporządzenie określa konkretne daty zmian czasu tylko do końca 2026 roku. Dokument wymienia kolejno terminy od 2022 do 2026 roku, a ostatnią wskazaną w nim zmianą jest właśnie 25 października 2026 roku.

Nie oznacza to automatycznie, że będzie to ostatnie przestawianie zegarków w Polsce. O dalszych zasadach muszą zdecydować odpowiednie regulacje.

Jedno jest natomiast pewne: w nocy z 24 na 25 października 2026 roku cofamy zegarki z godziny 3:00 na 2:00 i zyskujemy dodatkową godzinę.

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