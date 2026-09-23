Termin minął. Wielu Polaków zostało z problemem – potracili majątki całego życia
Przez ponad 2 lata były ostrzeżenia, kolejne terminy i apele, żeby właściciele działek sprawdzili swoją sytuację. Teraz okres przejściowy definitywnie się skończył. 31 sierpnia 2026 roku minął ostatni ustawowy termin, a od 1 września zaczęły działać przepisy, które dla części osób mają bardzo konkretne konsekwencje finansowe. Kto kupił działkę z myślą o budowie domu, nie ma miejscowego planu i nie zabezpieczył się wcześniej, może dziś znaleźć się w sytuacji, w której ziemię nadal posiada, ale na rozpoczęcie inwestycji musi czekać. Nie oznacza to automatycznej utraty działki ani oszczędności, jednak możliwość jej zabudowania – a więc jedna z rzeczy najmocniej wpływających na jej atrakcyjność rynkową – mogła zostać na razie zamrożona.
Skala problemu jest duża. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że do 31 sierpnia 2026 roku uchwalono i opublikowano 877 planów ogólnych gmin, z czego 831 weszło już w życie. Polska ma 2479 gmin, co oznacza, że w chwili upływu terminu skutecznego planu ogólnego nie miało ponad 1600 samorządów. I właśnie tam osoby, które nie wszczęły wcześniej postępowania o warunki zabudowy i nie mają działki objętej miejscowym planem, od 1 września znalazły się w zupełnie innej rzeczywistości prawnej.
Od 1 września 2026 roku zasada jest brutalnie prosta
Ministerstwo wyjaśnia ją wprost: jeżeli w gminie nie wszedł jeszcze w życie plan ogólny, po 1 września nie można wydać nowej decyzji o warunkach zabudowy na podstawie nowo wszczętej sprawy. Nadal mogą być kończone postępowania rozpoczęte przed tą datą. Ustawa przewiduje też szczególne wyjątki, między innymi dotyczące terenów zamkniętych, ale dla zwykłego właściciela działki pod dom najważniejszy jest właśnie ten mechanizm. Jeżeli nie ma miejscowego planu, a właściciel nie zdążył wcześniej wejść w procedurę WZ, musi obecnie czekać, aż plan ogólny w jego gminie wejdzie w życie.
To zasadnicza zmiana względem sytuacji sprzed 1 września. Wcześniej w bardzo wielu miejscach można było starać się o warunki zabudowy na podstawie istniejącego sąsiedztwa, dostępu do drogi, uzbrojenia i pozostałych wymogów ustawy. Teraz brak planu ogólnego może oznaczać czasową blokadę nowej WZ. Co istotne, gmina może nadal pracować nad planem i uchwalić go już po ustawowym terminie. 31 sierpnia nie był więc datą, po której samorząd bezpowrotnie traci możliwość przyjęcia dokumentu. Problem polega na tym, że do chwili jego wejścia w życie właściciel działki bez MPZP nie ma standardowej drogi do uzyskania nowej decyzji WZ.
To nie jest jednak „koniec budowania”. Ministerstwo prostuje najważniejsze nieporozumienie
Po upływie terminu Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało specjalne wyjaśnienie, ponieważ zaczęły pojawiać się informacje sugerujące całkowite zatrzymanie inwestycji w gminach bez planów ogólnych. Tak nie jest. Wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują moc. Jeżeli działka jest objęta MPZP i plan dopuszcza na niej budowę domu, brak planu ogólnego gminy nie odbiera właścicielowi możliwości realizacji inwestycji zgodnie z tym miejscowym planem.
Nie znikają również wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy. Ministerstwo podkreśla, że wejście nowych zasad nie unieważnia prawomocnych WZ, nawet jeżeli później okażą się one niezgodne z ustaleniami nowego planu ogólnego. Prawomocna decyzja nadal może być podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dlatego dwaj właściciele sąsiadujących ze sobą niezabudowanych działek mogą dziś znajdować się w zupełnie różnej sytuacji: jeden zabezpieczył WZ wcześniej i może kontynuować inwestycję, drugi nie zrobił tego przed końcem sierpnia i w gminie bez planu musi czekać.
Ci, którzy zdążyli przed 1 września, są w zupełnie lepszej sytuacji
Granica 31 sierpnia ma ogromne znaczenie dla trwających spraw. Jeżeli postępowanie dotyczące wydania WZ zostało wszczęte przed 1 września 2026 roku, gmina może je dalej prowadzić mimo braku planu ogólnego. Dlatego pod koniec okresu przejściowego właściciele działek masowo interesowali się zabezpieczeniem swojej sytuacji planistycznej. Dziś nie można już cofnąć daty wszczęcia postępowania. Kto dopiero teraz orientuje się, że jego działka nie ma MPZP, a gmina nadal nie ma obowiązującego planu ogólnego, nie uzyska po prostu WZ według dawnych zasad tylko dlatego, że nieruchomość od lat leży między istniejącymi domami.
Jest jeszcze druga ważna data. Ustawa z listopada 2025 roku zdecydowała, że pięcioletniego terminu ważności nie stosuje się do decyzji WZ, które stały się prawomocne przed 1 stycznia 2026 roku, ani do decyzji wydanych w sprawach wszczętych przed 16 października 2025 roku. Pozostałe nowe decyzje są co do zasady ograniczone czasowo i wygasają po 5 latach od uprawomocnienia. Oznacza to, że część osób, które odpowiednio wcześnie zabezpieczyły swoją działkę, ma decyzję bez tego nowego ograniczenia czasowego, podczas gdy późniejsze WZ trzeba wykorzystać w ustawowym terminie.
Nawet po uchwaleniu planu nie każda działka odzyska możliwość uzyskania WZ
Tu znajduje się największy haczyk całej reformy. Można pomyśleć, że właściciel działki w gminie bez planu musi po prostu przeczekać kilka miesięcy, aż rada gminy uchwali dokument, i wtedy wszystko wróci do stanu sprzed reformy. Nie musi. Po wejściu planu ogólnego nowe decyzje o warunkach zabudowy będą już musiały być zgodne z jego ustaleniami. Dodatkowo art. 61 ustawy wprowadza warunek położenia terenu na obszarze uzupełnienia zabudowy, czyli OUZ.
Obszar uzupełnienia zabudowy nie musi obejmować całej strefy, w której teoretycznie dopuszczona jest funkcja mieszkaniowa. Gmina może go wyznaczyć w planie ogólnym, ale samo posiadanie wokół siebie domów nie daje już właścicielowi tak silnej pozycji jak dawniej. Jeżeli działka po wejściu planu znajdzie się poza OUZ, uzyskanie standardowej decyzji WZ będzie co do zasady niemożliwe. Pozostanie możliwość realizacji tego, co dopuszcza obowiązujący miejscowy plan – jeśli taki istnieje – albo oczekiwanie na odpowiednią zmianę dokumentów planistycznych. Plan ogólny staje się bowiem aktem prawa miejscowego i wiąże późniejsze decyzje WZ.
Działka nadal jest twoja, ale jej potencjał może wyglądać zupełnie inaczej
To właśnie dlatego nie należy mówić, że 1 września tysiące osób automatycznie „straciły oszczędności całego życia”. Takie stwierdzenie byłoby zbyt daleko idące. Właściciel nie traci nieruchomości, a obowiązujący MPZP czy wcześniej uzyskana WZ nadal mogą pozwalać na budowę. Problem dotyczy przede wszystkim gruntów, których wartość była związana z oczekiwaniem na możliwość zabudowy, mimo że nie posiadały miejscowego planu ani zabezpieczonej decyzji WZ.
Jeżeli ktoś kupił taką działkę kilka lat temu jako przyszłą działkę pod dom, a obecnie w jego gminie nie ma jeszcze planu ogólnego, inwestycja może zostać zamrożona. Po uchwaleniu planu może się natomiast okazać, że nieruchomość nie znalazła się w OUZ. Dla rynku nieruchomości różnica pomiędzy gruntem, na którym można realnie rozpocząć procedurę budowy, a gruntem o niepewnej możliwości zagospodarowania jest oczywista. Nie da się jednak uczciwie podać jednej wartości spadku, takiej jak 50, 60 czy 80 proc., ponieważ zależy ona od lokalizacji, powierzchni, infrastruktury, przeznaczenia, popytu oraz sytuacji planistycznej konkretnego terenu.
Do ostatniego dnia większość gmin nie była gotowa
Pierwotnie reforma z 2023 roku zakładała utratę mocy dotychczasowych studiów z końcem 2025 roku. Termin został następnie przesunięty do 30 czerwca 2026 roku, a ustawą z 30 kwietnia 2026 roku po raz kolejny – tym razem do 31 sierpnia 2026 roku. Były więc 2 przesunięcia ustawowego terminu i 3 kolejne daty graniczne. Ostatnia nowelizacja została ogłoszona 15 czerwca i weszła zasadniczo w życie 1 lipca.
Dodatkowe 2 miesiące nie wystarczyły większości samorządów. Jeszcze 28 sierpnia, według danych przytoczonych w sejmowej interpelacji, plany przyjęło 825 z 2479 gmin, a 780 zdążyło doprowadzić je do wejścia w życie. 118 gmin nie rozpoczęło wówczas prac, a ponad 600 nie ogłosiło jeszcze projektu. W ostatnich dniach sierpnia liczby szybko rosły i ostatecznie ministerstwo poinformowało o 877 uchwalonych i opublikowanych planach, ale nadal oznaczało to, że zdecydowana większość kraju weszła we wrzesień bez obowiązującego nowego dokumentu.
Warszawa również nie zdążyła. Plan nadal jest w opracowaniu
Problem nie dotyczy wyłącznie niewielkich gmin, które nie miały ludzi ani pieniędzy na przygotowanie skomplikowanych dokumentów. Warszawa również nie miała obowiązującego planu ogólnego na koniec sierpnia. Bieżące dane planistyczne nadal pokazują dokument dla stolicy ze statusem „w opracowaniu”, bez daty uchwalenia, publikacji i wejścia w życie. Projekt zawiera już strefy planistyczne i proponowane obszary uzupełnienia zabudowy, ale dopóki plan nie zostanie uchwalony i nie zacznie obowiązywać, nie jest ostatecznym aktem prawa miejscowego.
Dla Warszawy znaczenie ma jednak duże pokrycie miasta obowiązującymi MPZP. Według oficjalnego raportu miasta na koniec 2024 roku plany miejscowe obejmowały 56,9 proc. obszaru podlegającego planowaniu. Na terenach objętych takim planem inwestor korzysta właśnie z jego zapisów i nie potrzebuje decyzji WZ. Największy problem dotyczy więc przede wszystkim tych części stolicy, gdzie MPZP nie obowiązuje i inwestycje były dotąd realizowane na podstawie warunków zabudowy.
Co może dziś zrobić właściciel, który przegapił termin?
Pierwszą rzeczą jest sprawdzenie, czy problem w ogóle go dotyczy. Jeżeli dla działki obowiązuje miejscowy plan, trzeba przeczytać jego ustalenia. Jeżeli istnieje prawomocna WZ, plan ogólny jej nie kasuje. Jeżeli przed 1 września zostało skutecznie wszczęte postępowanie o WZ, może być ono nadal prowadzone. Dopiero właściciel działki bez MPZP, bez zabezpieczonej WZ i położonej w gminie, w której plan ogólny nadal nie obowiązuje, znajduje się obecnie w najtrudniejszym położeniu.
W takiej sytuacji trzeba przede wszystkim śledzić prace nad planem ogólnym swojej gminy i sprawdzić projekt dla konkretnej działki. GUGiK udostępnia w Geoportalu warstwy pokazujące zarówno projekty, jak i uchwalone plany, w tym strefy planistyczne oraz obszary uzupełnienia zabudowy. Jeżeli konsultacje społeczne wciąż trwają, właściciel może uczestniczyć w procedurze i składać uwagi zgodnie z terminami wskazanymi przez gminę. Samo złożenie uwagi nie gwarantuje oczywiście zmiany projektu, ale po uchwaleniu dokumentu możliwości wpływania na jego pierwotny kształt są już znacznie mniejsze.
Rząd na razie nie cofnął skutków 1 września
Po upływie terminu pojawiły się propozycje kolejnej zmiany prawa. Na początku września posłowie przedstawili projekt rozwiązania, które pozwalałoby ponownie wydawać WZ również w gminach niemających jeszcze planu ogólnego. Na dziś jest to jednak propozycja legislacyjna, a nie obowiązujące prawo. Aktualne wyjaśnienia Ministerstwa nadal mówią jednoznacznie, że w gminie bez planu ogólnego po 1 września wydawanie WZ jest możliwe zasadniczo tylko w postępowaniach rozpoczętych przed tą datą.
Dlatego sytuacja jest dziś odwrotna niż jeszcze wiosną. Wtedy można było ostrzegać: sprawdź działkę, zobacz projekt planu i w razie potrzeby zabezpiecz się przed końcem okresu przejściowego. Teraz ten termin już minął. Dla osób, które zdążyły uzyskać WZ, wszcząć postępowanie albo mają działkę objętą MPZP, zmiana nie musi oznaczać poważnego problemu. Ci, którzy tego nie zrobili i mają grunt w gminie bez planu ogólnego, rzeczywiście mogą zostać z pieniędzmi zamrożonymi w nieruchomości do czasu uchwalenia planu. A później kluczowe będzie już nie to, co właściciel zakładał przy zakupie działki kilka lat temu, lecz to, co gmina wpisała do nowego planu i czy grunt znalazł się w obszarze, na którym w ogóle będzie można uzyskać warunki zabudowy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.