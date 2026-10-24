Tłumy ruszyły do Biedronki. Gigantyczne promocje tylko do soboty! Schab za 9,99 zł, a drugi produkt nawet 70 proc. taniej
Ostatni dzień wielkich promocji w Biedronce! W sobotę, 24 października, kończą się akcje rabatowe, które mogą przyciągnąć do sklepów wielu klientów. Sieć przygotowała mocne obniżki na produkty codziennego użytku. Schab wieprzowy kosztuje zaledwie 9,99 zł za kilogram, drugi tańszy olej można kupić za symboliczną złotówkę, a na kiełbasach śląskich obowiązuje rabat sięgający 70 procent. Trzeba jednak pamiętać o limitach i karcie Moja Biedronka.
Ostatnie godziny promocji. Biedronka kusi cenami przed weekendem
Sobota może być dniem intensywnych zakupów w Biedronce. Powód? Jednocześnie kończą się trzy atrakcyjne akcje promocyjne obejmujące mięso, wędliny oraz oleje spożywcze.
To produkty, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin. Tym razem różnice między cenami standardowymi a promocyjnymi są szczególnie wyraźne.
Warto jednak dokładnie sprawdzić zasady ofert. W przypadku wszystkich trzech promocji wymagane jest skorzystanie z karty lub aplikacji Moja Biedronka, a sieć wprowadziła limity zakupowe.
Schab za 9,99 zł za kilogram. Obniżka aż o 37 procent
Jedną z najmocniejszych promocji jest schab wieprzowy bez kości marki Kraina Mięs, pakowany próżniowo.
Cena promocyjna wynosi 9,99 zł za kilogram. Przed obniżką produkt kosztował 15,95 zł za kilogram, co oznacza rabat w wysokości około 37 procent.
Dla porównania zakup trzech kilogramów schabu w cenie promocyjnej oznacza wydatek 29,97 zł, zamiast 47,85 zł według ceny sprzed obniżki.
Różnica wynosi 17,88 zł.
Promocja obowiązuje od 22 do 24 października.
Wprowadzono jednak ograniczenie: maksymalnie 5 kg dziennie na kartę Moja Biedronka. Po przekroczeniu limitu cena wynosi 12,99 zł za kilogram.
Olej za 1 zł. Biedronka uruchomiła specjalną akcję
Duże zainteresowanie może wzbudzić również promocja na wszystkie oleje Wyborny Olej w butelkach o pojemności 1 litra.
Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy olej kosztuje tylko 1 zł.
Klienci mogą dowolnie mieszać warianty objęte ofertą.
Promocja obowiązuje od 22 do 24 października, ale ma dzienny limit: maksymalnie cztery sztuki, z czego najwyżej dwie mogą zostać kupione za złotówkę.
Do skorzystania z rabatu konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Warto zwrócić uwagę, że oferta dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie każdego oleju kupowanego pojedynczo.
Kiełbasa śląska aż 70 procent taniej. Jest jeden warunek
Trzecia promocja obejmuje wszystkie kiełbasy śląskie marki Kraina Wędlin.
W tym przypadku Biedronka zastosowała mechanizm, który może szczególnie zainteresować osoby planujące większe zakupy.
Drugi, tańszy produkt jest aż 70 procent tańszy.
Można mieszać różne warianty kiełbas śląskich objętych akcją.
Promocja trwa od 23 do 24 października i również wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit sześciu sztuk dziennie, w tym maksymalnie trzech produktów z rabatem.
Oznacza to, że aby skorzystać z pełnej obniżki, trzeba odpowiednio dobrać produkty w koszyku.
Dlaczego sobota może przyciągnąć więcej klientów?
Wszystkie trzy akcje kończą się tego samego dnia — w sobotę, 24 października.
To właśnie połączenie niskiej ceny schabu, oleju za złotówkę i dużego rabatu na kiełbasy może zachęcić klientów do zrobienia większych zakupów przed końcem weekendu.
Nie ma jednak potwierdzonych danych o kolejkach ani liczbie klientów w sklepach. Możliwe zwiększone zainteresowanie jest prognozą wynikającą z atrakcyjności ofert, a nie informacją o zaobserwowanych tłumach.
Do kiedy obowiązują promocje w Biedronce?
Wszystkie opisane promocje kończą się 24 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady to:
- Schab wieprzowy: 9,99 zł/kg, limit 5 kg dziennie na kartę.
- Wyborny Olej 1 l: drugi tańszy za 1 zł, limit 4 sztuk dziennie, maksymalnie 2 za złotówkę.
- Kiełbasy śląskie Kraina Wędlin: drugi tańszy produkt 70 proc. taniej, limit 6 sztuk dziennie, maksymalnie 3 z rabatem.
W każdym przypadku potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę nie tylko na ceny, ale również na warunki naliczania rabatów. Po zakończeniu promocji produkty mogą wrócić do regularnych cen.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.