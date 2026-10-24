Lidl szykuje mocne uderzenie od soboty. Sprzęt znanej marki za 39,99 zł, a jeden z hitów za 129 zł
Od soboty, 24 października, w Lidlu rusza kolejna oferta marki Parkside. Tym razem sieć przygotowała elektronarzędzia i akcesoria, które mogą zainteresować majsterkowiczów, właścicieli domów oraz kierowców. W gazetce znalazła się między innymi piła szablasta o mocy 850 W, nitownica z obrotową głowicą i teleskopowy klucz do kół. Ceny wybranych produktów zaczynają się od 19,99 zł.
Jesienne prace remontowe, naprawy w garażu czy przygotowania samochodu do zimy wymagają odpowiednich narzędzi. Lidl odpowiada na te potrzeby nową ofertą Parkside, która pojawi się w sklepach w sobotę, 24 października.
Wśród propozycji znalazły się zarówno elektronarzędzia, jak i niedrogie akcesoria do domowego warsztatu.
Piła szablasta Parkside za 129 zł. Przyda się podczas remontu
Jednym z głównych produktów nowej oferty jest piła szablasta Parkside o mocy 850 W.
To elektronarzędzie przeznaczone do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, metalu oraz lekkich materiałów budowlanych, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego brzeszczotu.
Urządzenie wyposażono w obrotowy, trzypozycyjny uchwyt z antypoślizgową powłoką. Dzięki temu użytkownik może dostosować pozycję rękojeści do wykonywanej pracy.
Dodatkowym udogodnieniem jest lampa robocza LED, która oświetla miejsce cięcia.
Piła ma również wysuwaną stopę zapewniającą regulację głębokości cięcia.
Z danych producenta wynika, że maksymalna wydajność cięcia wynosi 200 mm w drewnie i 20 mm w metalu.
Cena piły szablastej Parkside wynosi 129 zł.
W zestawie znajdują się dwa brzeszczoty: do drewna i do metalu.
Nitownica za 39,99 zł. Obrotowa głowica i 70 elementów
Kolejną propozycją jest nitownica Parkside z obrotową głowicą.
Narzędzie umożliwia wykonywanie połączeń nitowych w różnych materiałach, między innymi w elementach metalowych.
Obrotowa głowica może ułatwić pracę w miejscach, do których trudno dotrzeć tradycyjną nitownicą.
W zestawie znajduje się 70 elementów, w tym nity o różnych średnicach.
Cena nitownicy wynosi 39,99 zł.
Produkt może zainteresować osoby wykonujące drobne naprawy, prace montażowe oraz samodzielnie przygotowujące konstrukcje w przydomowym warsztacie.
Kierowcy też znajdą coś dla siebie. Klucz teleskopowy za 39,99 zł
W nowej ofercie Lidl przewidział również akcesorium przydatne podczas sezonowej wymiany kół.
Chodzi o grzechotkę teleskopową lub zestaw kluczy nasadowych marki Parkside.
W gazetce zaprezentowano narzędzie z możliwością wydłużenia ramienia w zakresie od 46 do 60 cm.
Teleskopowa konstrukcja pozwala zwiększyć długość dźwigni, co może ułatwić odkręcanie mocno dokręconych śrub.
Narzędzie wyposażono również w mechanizm przełączania kierunku pracy.
Cena wynosi 39,99 zł.
Warto pamiętać, że do prawidłowego dokręcenia śrub kół należy używać klucza dynamometrycznego i stosować moment zalecany przez producenta samochodu.
Młotki Parkside od soboty w Lidlu
W sprzedaży pojawią się także młotki marki Parkside.
Klienci będą mogli wybierać spośród czterech wariantów narzędzi przeznaczonych do różnych prac warsztatowych i remontowych.
Cena jednego młotka wynosi 19,99 zł.
To jedna z najtańszych propozycji zaprezentowanych na tych stronach gazetki.
Od kiedy nowa oferta Parkside?
Nowe produkty Parkside będą dostępne od soboty, 24 października 2026 roku.
Część asortymentu będzie można znaleźć również w sklepie internetowym lidl.pl.
Jak w przypadku innych ofert czasowych, dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od sklepu. Warto więc sprawdzić ofertę przed wizytą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.