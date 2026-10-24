Lidl szykuje mocne uderzenie od soboty. Sprzęt znanej marki za 39,99 zł, a jeden z hitów za 129 zł

24 października 2026 10:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od soboty, 24 października, w Lidlu rusza kolejna oferta marki Parkside. Tym razem sieć przygotowała elektronarzędzia i akcesoria, które mogą zainteresować majsterkowiczów, właścicieli domów oraz kierowców. W gazetce znalazła się między innymi piła szablasta o mocy 850 W, nitownica z obrotową głowicą i teleskopowy klucz do kół. Ceny wybranych produktów zaczynają się od 19,99 zł.

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Fot. Warszawa w pigułce

Jesienne prace remontowe, naprawy w garażu czy przygotowania samochodu do zimy wymagają odpowiednich narzędzi. Lidl odpowiada na te potrzeby nową ofertą Parkside, która pojawi się w sklepach w sobotę, 24 października.

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Wśród propozycji znalazły się zarówno elektronarzędzia, jak i niedrogie akcesoria do domowego warsztatu.

Piła szablasta Parkside za 129 zł. Przyda się podczas remontu

Jednym z głównych produktów nowej oferty jest piła szablasta Parkside o mocy 850 W.

To elektronarzędzie przeznaczone do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, metalu oraz lekkich materiałów budowlanych, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego brzeszczotu.

Urządzenie wyposażono w obrotowy, trzypozycyjny uchwyt z antypoślizgową powłoką. Dzięki temu użytkownik może dostosować pozycję rękojeści do wykonywanej pracy.

Dodatkowym udogodnieniem jest lampa robocza LED, która oświetla miejsce cięcia.

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Piła ma również wysuwaną stopę zapewniającą regulację głębokości cięcia.

Z danych producenta wynika, że maksymalna wydajność cięcia wynosi 200 mm w drewnie i 20 mm w metalu.

Cena piły szablastej Parkside wynosi 129 zł.

W zestawie znajdują się dwa brzeszczoty: do drewna i do metalu.

Nitownica za 39,99 zł. Obrotowa głowica i 70 elementów

Kolejną propozycją jest nitownica Parkside z obrotową głowicą.

Narzędzie umożliwia wykonywanie połączeń nitowych w różnych materiałach, między innymi w elementach metalowych.

Obrotowa głowica może ułatwić pracę w miejscach, do których trudno dotrzeć tradycyjną nitownicą.

W zestawie znajduje się 70 elementów, w tym nity o różnych średnicach.

Cena nitownicy wynosi 39,99 zł.

Produkt może zainteresować osoby wykonujące drobne naprawy, prace montażowe oraz samodzielnie przygotowujące konstrukcje w przydomowym warsztacie.

Kierowcy też znajdą coś dla siebie. Klucz teleskopowy za 39,99 zł

W nowej ofercie Lidl przewidział również akcesorium przydatne podczas sezonowej wymiany kół.

Chodzi o grzechotkę teleskopową lub zestaw kluczy nasadowych marki Parkside.

W gazetce zaprezentowano narzędzie z możliwością wydłużenia ramienia w zakresie od 46 do 60 cm.

Teleskopowa konstrukcja pozwala zwiększyć długość dźwigni, co może ułatwić odkręcanie mocno dokręconych śrub.

Narzędzie wyposażono również w mechanizm przełączania kierunku pracy.

Cena wynosi 39,99 zł.

Warto pamiętać, że do prawidłowego dokręcenia śrub kół należy używać klucza dynamometrycznego i stosować moment zalecany przez producenta samochodu.

Młotki Parkside od soboty w Lidlu

W sprzedaży pojawią się także młotki marki Parkside.

Klienci będą mogli wybierać spośród czterech wariantów narzędzi przeznaczonych do różnych prac warsztatowych i remontowych.

Cena jednego młotka wynosi 19,99 zł.

To jedna z najtańszych propozycji zaprezentowanych na tych stronach gazetki.

Od kiedy nowa oferta Parkside?

Nowe produkty Parkside będą dostępne od soboty, 24 października 2026 roku.

Część asortymentu będzie można znaleźć również w sklepie internetowym lidl.pl.

Jak w przypadku innych ofert czasowych, dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od sklepu. Warto więc sprawdzić ofertę przed wizytą.

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